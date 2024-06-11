Оформил машину в чужом регионе – нарвусь на штраф? Ответ главы ГАИ

Глава ГАИ разъяснил порядок и особенности регистрации подержанных автомобилей

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Планирую покупать подержанную машину в Москве, а потом перегонять к себе домой в Тюменскую область. Слышал, что если номера просрочены, то теперь ваши сотрудники штрафуют, поэтому регистрировать покупку надо в Москве. Не возникнет ли потом проблем в Тюмени, если номера будут с московским кодом?

К. Сиваев, г. Тюмень

На вопросы читателей отвечает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

– Напомню, что в соответствии с пунктом 3 части 3 статьи 8 Федерального закона от 3 августа 2018 г. № 283‑ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» новый владелец транспортного средства обязан обратиться с заявлением в регистрационное подразделение для внесения изменений в регистрационные данные транспортного средства в связи со сменой владельца транспортного средства в течение десяти дней со дня приобретения им прав владельца транспортного средства.

Иными словами, допускается участие в дорожном движении без постановки на государственный учет транспортных средств, со дня приобретения прав владельца которых не прошло десяти дней, в том числе и без государственных регистрационных знаков. Ответственность за это законодательством не предусмотрена. Таким образом, если вы успеваете доехать на транспортном средстве до Тюменской области в указанный срок, то необходимости обращаться в регистрационное подразделение в Москве нет.

Тем не менее такая возможность имеется. В соответствии с Правилами государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции МВД России, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. № 1764, регистрация транспортных средств производится любым регистрационным подразделением Госавтоинспекции по месту обращения владельца транспортного средства вне зависимости от места регистрации физического лица. При этом присвоение государственного регистрационного номера осуществляется в соответствии с цифровым кодом региона места регистрации владельца транспортного средства. В случае несовпадения региона места регистрации владельца транспортного средства и субъекта Российской Федерации, в котором расположено регистрационное подразделение, государственный регистрационный номер транспортному средству присваивается, но не выдается. Владелец может заказать изготовление государственных регистрационных знаков соответствующему юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю.

Таким образом, при вашем обращении в регистрационное подразделение для внесения изменений в регистрационные данные в Москве транспортному средству будет присвоен государственный регистрационный номер с кодом региона, соответствующим Тюменской области, а сами регистрационные знаки вы сможете ­изготовить за дополнительную плату.

С красными номерами ездят как хотят? Вовсе нет, и вот почему.