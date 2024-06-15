Зачем Сталин велел делать авто без крыши и что из этого вышло

«За рулем» объяснил, зачем Советскому Союзу были нужны кабриолеты

«Шляпу сними!»

Опытный ГАЗ-11-40 на базе ГАЗ-М1 так и не стал серийным.

Когда в 1936 году вместо ГАЗ-А начали выпуск ГАЗ-М1, водители и немногочисленные частники радовались, что вместо брезентового верха с боковинами с целлулоидными стеклами получили закрытый, куда более приспособленный к нашему климату кузов.

Но идея открытых машин продолжала будоражить умы. В том числе Сталина, который осматривал все новые советские легковые автомобили. Именно он, знакомясь в Кремле с ГАЗ-М1, выразил пожелания видеть «эмку» и со съемным верхом. Завод, естественно, взялся за работу.

Опытные образцы ГАЗ-11-40 оснастили новым двигателем – шестицилиндровым, рабочим объемом 3,5 л и мощностью 76 л.с. Кузов, по сути, пришлось разрабатывать заново. Даже двери навесили на передних, а не на задних, как у ГАЗ-М1, петлях.

Но выпускать такие машины серийно ГАЗ был не готов. Дело ограничилось несколькими прототипами. А вождь о кабриолете, к счастью, видимо, забыл. Все ГАЗ-11-40 вскоре переделали в полноприводные ГАЗ-61-40.

Но прежде случилась забавная история. ГАЗ-11-40 режиссер Григорий Александров снимал в картине 1940 года «Светлый путь». Именно в этой машине над новой социалистической Москвой летит героиня фильма Таня, сыгранная Любовью Орловой. После съемок Александров и Орлова попросили продать им эту машину в личное пользование, но получили отказ.

КИМ-10-51 1941 года предназначали частникам, но в серийное производство запустить не успели.

Опытные образцы кабриолетов сделали перед Великой Отечественной войной и на базе иных советских машин. Но ни представительский ЗИС-102, ни КИМ-10-51, который предназначали, в первую очередь, для частников, так и не стали серийными.

Как ни странно, серийные кабриолеты для частников появились именно после тяжелой войны.

Пижоны поневоле

Отреставрированный Москвич-400-420А.

У появления после Великой Отечественной войны модификаций серийных автомобилей с мягким верхом были объективные и необычные причины, а вовсе не желание сделать пижонские версии стандартных Победы и Москвича.

Просто МЗМА и ГАЗ испытывали острый дефицит листовой стали. А от заводов требовали наращивать производство Побед и Москвичей. Именно поэтому, экономя металл, начали производство машин с мягким верхом. Кстати, по той же причине советские заводы в первые послевоенные годы делали деревометаллические кабины для грузовиков.

Москвич-400-420А серийно выпускали с 1949 года.

Формально кабриолеты Победа и Москвич выпускали для южных районов страны, но продавали и в других регионах. В том числе в Москве и в Ленинграде. Кое-где Победы с мягкой крышей даже работали в такси.

ГАЗ-М20Б Победа выпустили тиражом более 14 тысяч экземпляров.

Стоили Победы ГАЗ-М20Б и Москвич-400-420А немного дешевле стандартных. Далеко не все покупатели, конечно, радовались таким машинам – вариант с цельнометаллическим кузовом был практичней. Но свою роль играла, конечно, более низкая цена. К тому же в начале 1950-х автомобили в СССР уже стали дефицитом, и многие покупатели рады были любой машине.

ГАЗ-М20Б Победа и Москвич-400-420А делали с 1949 года. Москвич выпускали до 1952-го. Изготовили около 17,5 тысячи машин. Выпуск Побед с мягким верхом, построив немногим более 14 тысяч автомобилей, свернули в 1953-м.

По сути, история доступных рядовым покупателям отечественных кабриолетов на этом закончилась. Хотя не совсем…

На парад

Кабриолет ГАЗ-12А ЗИМ так и остался опытным образцом.

Открытые версии имели все советские представительские автомобили. Кроме ГАЗ-12 ЗИМ. Такой прототип тоже сделали. Но длинный ЗИМ имел несущий кузов, и переделка его в открытый требовала слишком много усилий.

Зато открытые версии были у Чаек ГАЗ-13 и ГАЗ-14. Все автомобили ЗИС и ЗИЛ тоже имели модификации с мягкой крышей, хотя собирали их в мизерных количествах.

Кабриолет Волга ГАЗ-24, изготовленный исключительно для военных парадов.

Такие машины использовали для торжественных проездов вождей, обычно с иностранными гостями, а также для военных парадов. В Москве на парады выезжали автомобили завода имени Лихачева, в других городах – Чайки. А для парадов в провинции использовали Волги без крыши: от ГАЗ-21 до ГАЗ-3102 и ГАЗ-3110. Делали их не в Горьком, а на армейских авторемонтных заводах.

Из неизданного

В модельном ряду Москвича-402 поначалу планировали и версию с мягкой крышей.

После прекращения производства Победы и Москвича с мягкой крышей на МЗМА от подобных проектов вовсе не отказались. При планировании модельного ряда нового Москвича-402 базовым видели двухдверный автомобиль с цельнометаллическим кузовом, а в гамме модификаций фигурировал и двухдверный кабриолет. Но дело не дошло даже до изготовления опытных образцов. Приоритетом стало наращивание производства седанов, а потом еще и универсалов, и фургонов, в которых остро нуждалось народное хозяйство.

Опытный Москвич-408 Турист.

Тем не менее в перспективном плане развития МЗМА, утвержденном в 1961 года, опять фигурировал автомобиль класса гран туризмо – теперь на базе Москвича-408.

Версию Москвич-408 Турист планировали выпускать в количестве 150 экземпляров в год. В основном, для экспорта, но и для внутренних продаж. Кстати, в начале 1960-х подобные модификации делали и в соцстранах. В Чехословакии – Skoda Felicia, в ГДР – Wartburg 313.

Для Москича-408 Турист предусматривали и жесткую крышу.

В 1963-м построили первый опытный образец «Туриста» черного цвета, в 1964-м – второй, синего цвета. Для машины с посадочной формулой 2+2 планировали и съемный жесткий верх, с которым можно было ездить зимой.

На Москвичах-408 Турист активно экспериментировали. Один из кузовов сделали с алюминиевыми внешними панелями. Кроме того, на один из автомобилей смонтировали экспериментальную систему впрыска топлива ЦНИИТА Ленинградского института топливной аппаратуры.

Всесоюзное объединение «Автоэкспорт» даже предложило для экспорта оснащать «Турист» двигателями Ford Cortina. Но руководство завода сумело «отбиться» от хлопотного и дорогого проекта. Завод наращивал производство Москвича-408 и готовил выпуск универсалов и фургонов. А они, конечно, были нужнее.

Больше советская промышленность с кабриолетами не связывалась. Через много лет подобные версии Лады Самары и Нивы делали иностранные компании. Но в СССР они были недоступны. Правда, позднее любители советской экзотики стали привозить зарубежные версии советских машин на историческую родину.

Сегодня Победы и Москвичи с мягкими крышами, производство которых начали в конце 1940-х не от хорошей жизни, особенно востребованы коллекционерами и стоят куда дороже стандартных машин. Ведь сделали их относительно немного, и они истинные раритеты.

Такое могло быть только в Тольятти: загадка четвертой модели.