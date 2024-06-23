Финский автопром?! Был и такой — и вот что с ним стало

«За рулем» рассказал, как и какие автомобили делали в Финляндии во времена СССР

В Финляндии не только дорабатывали советские автомобили для своего рынка, но и, как ни странно, делали машины для СССР.

Послы Советского Союза

Уже вскоре после Второй мировой войны президент Финляндской республики Юхо Кусти Паасикиви стал ездить на подаренном ему правительством СССР ЗИС-110. Смена автомобильных приоритетов была символична, ведь предыдущий президент Карл Густав Маннергейм пользовался огромным немецким Mercedes-Benz 770.

Официальных автосалонов западных компаний до начала 1960-х годов в Финляндии просто не было, поскольку у подавляющего большинства граждан не хватало денег на дорогие машины. Основной импорт шел из социалистических стран, а в первую очередь, конечно, из Советского Союза. В страну поставляли не только легковые автомобили, но и грузовики, автобусы, шасси для спецтехники.

Финская версия ГАЗ-51 с измененной грузовой платформой.

Импортом наших машин уже с 1948 года занималась советско-финская фирма Konela. В 1960 году в Финляндии продали 6500 советских легковых автомобилей. Конечно, это был не гигантский показатель. Но для небольшой республики – солидный.

Пик популярности советских машин пришелся на середину 1970-х. В 1975 году в Финляндии только Лад всех моделей и модификаций продали 12 647 штук. А ведь из Союза завозили и другие машины.

В вольном переводе

Конечно, финский рынок имел свою специфику. Поэтому фирма Konela модернизировала некоторые советские модели. Например, для наших грузовиков, в частности, ГАЗ-51, делали более длинные, но с менее высокими бортами грузовые платформы. Примерно по той же схеме, кстати, Ижевский автомобильный завод уже в 1982-м создал специальный пикап ИЖ‑27151-013-01, получивший в Финляндии имя Elite Pick Up.

А сами финны на часть наших грузовых машин ставили даже иные кабины. С сохранением, правда, родного оперения.

Финны переделывали и универсалы Волга ГАЗ-22, устанавливая в багажник третье двухместное сиденье. Такие машины преподносили даже как восьмиместные, подразумевая, что на переднем диване могут уместиться трое. Рекламировали и хозяйственный вариант такой Волги, по сути – фургон.

Трехдверный универсал Москвич, созданный в Финляндии для местного рынка.

А из Москвичей-фургонов моделей 433 и 434 с 50- и 75-сильными двигателями, наоборот, строили универсалы под названием Elite Pakettiauto. Трехдверная грузопассажирская машина с врезанными по бокам стеклами по финским законам числилась грузовой, а поэтому ее облагали меньшими налогами.

Предложение фирмы Konela по рестайлингу Москвича-412.

В первой половине 1970-х спрос на еще недавно довольно успешные на Западе Москвичи стал резко снижаться. И фирма Konela озаботилась модернизацией, по современной терминологии – рестайлингом Москвича-412. Финны привезли в Москву самостоятельно доработанную машину, чтобы предложить АЗЛК делать нечто подобное.

Салон финского 412-го Москвича.

Москвич получил более современные жигулевские наружные дверные ручки. Горловину бензобака перенесли с задней панели на правое крыло. Крышка багажника получила нормальный наружный замок вместо штатного с приводом от троса, проложенного через весь салон. В салоне изменили ручки и карты дверей, поставили более модное рулевое колесо, переработали панель и комбинацию приборов.

В Москве финский Москвич встретили без энтузиазма. Затраты на такие изменения 412-го не имели смысла. Тем более что завод готовил уже заметно измененный Москвчи-2140. Который, кстати, получил некоторые новшества, аналогичные предложенными фирмой Konela.

Именно в Финляндии появились и самые мощные версии советских машин. Предлагали Волгу ГАЗ-24 с мотором Ford. Двигатель V6 рабочим объемом 3 л выдавал 144 л.с. Сколько таких автомобилей собрали, неизвестно – но явно немного.

Неизвестно и количество «семерок» с турбонаддувом – Lada 2107 Turbo. Автомобиль построили при участии фирмы Konela. Финская пресса писала о нем как о самой дешевой в стране модели с наддувом. Утверждали, что Lada с двигателем мощностью около 110 л.с. достигала скорости 180 км/ч.

Как ни странно, в Финляндии делали машины не только для своего рынка, но и для Советского Союза.

Медицинский факультет

Высокий реанимобиль РАФ Tamro.

Основным линейным автомобилем скорой помощи в Союзе в 1970-е был РАФ-22031 с агрегатами Волги. Главным недостатком машины с точки зрения медиков была стандартная высота потолка. Работать в такой «санитарке» врачам и фельдшерам было очень неудобно.

Именно в Финляндии фирма Tamro из города Тампере уже в конце 1970-х сделала высокий реанимобиль на базе РАФ-2203. Такие медицинские машины в Союз понемногу стали поставлять в начале 1980-х. И в те годы в СССР они, по сути, были единственными серийными реанимобилями.

Только во второй половине 1980-х Рижский завод, используя финские наработки, стал мелкосерийно выпускать аналогичный РАФ-2914.

Медицинская Волга с удлиненной базой и РАФ, изготовленные фирмой Tamro.

Вдохновившись доработкой РАФ, компания Tamro взялась и за другие советские автомобили. Высокую «санитарку» Tamro Ambulance Volga сделали и из Волги ГАЗ-24-02.

Санитарная Волга со стандартной базой, изготовленная в Финляндии. Фото сделано в Праге.

Существовала даже версия Волги с удлиненной базой. Но таких машин собрали всего несколько экземпляров. Зато они работали и в Чехословакии.

Финский реанимобиль на базе УАЗа.

Фирма Tamro предложила также высокий реанимобиль на базе УАЗ. Но сделали таких машин, вероятно, тоже очень немного. Зато потом по схеме, отработанной фирмой Tamro, построили несколько прототипов санитарных Волг на основе ГАЗ-310221 и высокие УАЗы, которые под именем САРЗ-2925 в 1994-1995 гг. делали в Самаре.

Говорит и показывает Ajokki

КАМАЗ Ajokki в варианте передвижной телевизионной станции.

Фургоны под мудреным для нас именем Ajokki финны соорудили на шасси КАМАЗ-53212 с удлиненной колесной базой. Такие машины в начале 1980-х строили в двух версиях: для службы переливания крови и в качестве передвижной телевизионной студии Магнолия-23 с оборудованием Шяуляйского завода на борту.

При испытаниях на Дмитровском автополигоне прочность и герметичность кузова в районе дверей признали недостаточной. Но после доработки телевизионные КАМАЗы Ajokki долго и успешно служили на советском телевидении.

Балтика «девятка»

«Евро-Самара», она же Lada Samara Baltic.

Последний эпизод автомобильного сотрудничества Финляндии, но уже с Россией, – люксовая версия ВАЗ-21093 по имени Lada Samara Baltic. У нас машина известна как «евро-Самара». Сборку наладили на заводе Valmet, где прежде собирали автомобили нескольких европейских марок. В том числе кабриолеты на базе SAAB и Audi.

Такие «девятки» разработали для западноевропейского рынка. Ладу Samara Baltic отличали иные бамперы, другая окраска, модные колесные диски с хорошими шинами. На машины ставили также импортные комплекты сцепление и другие западные комплектующие.

Но большого спроса даже на доработанные Самары на Западе уже не было. В 1996-1998 гг. такие автомобили продавали и в России. Но стоила «евро-Самара» примерно на треть дороже стандартного ВАЗ-21093. Поэтому спрос тоже был невысок, и проект вскоре закрыли. А в 2003 году компания Konela, проработав к тому времени более полувека, свернула свою деятельность.

Автодома, лимузины, купе... — во что иностранцы превращали советские автомобили.