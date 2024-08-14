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Светодиоды в оптике автомобилей — как не попасть на штраф

«За рулем» перечислил случаи, когда обычные лампы можно заменить на светодиодные

Вопрос от читателя «За рулем»:

— Здравствуйте. Интересует насущный вопрос, касающийся так часто упоминаемой темы светодиодных ламп. Суть в следующем: возможна ли установка LED-ламп в поворотники ТС, например мотоцикла производства времен СССР, с целью снизить общую нагрузку на слабый генератор? Имеется в виду, что сами светодиодные источники света будут установлены исключительно в указатели поворотов, о головном освещении (фара ближнего/дальнего света) речи не идет.

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Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

Видя, сколько на дорогах появляется новых транспортных средств с полностью светодиодной оптикой, владельцы старых машин задумываются, как бы им осовременить свои автомобили и мотоциклы, а заодно и сэкономить электроэнергию, применив светодиодные лампы.

Разберем этот вопрос с разных точек зрения.

Преимущества светодиодов

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Светодиодные лампы при равной яркости с галогеновыми и прочими лампами накаливания обеспечивают, в зависимости от качества технических решений, более чем десятикратную экономию потребляемого тока. Хотя в большинстве случаев производитель норовит дать автовладельцу гораздо большую яркость, из-за чего экономия снижается. Но все равно она весьма ощутима.

Кроме того, грамотно спроектированные светодиодные лампы имеют очень высокий ресурс и служат дольше галогенок.

Но не все светодиоды одинаково полезны.

Как отличить дешевые светодиодные лампы

  • Полярность. Одним из признаков дешевизны и неправильных схемных решений будет требование установки лампы с соблюдением определенной полярности.
  • Перегрузка светодиодов по току. Зачастую производители направляют слишком высокий ток на светодиоды, что обеспечивает яркость, но сокращает ресурс.
  • Отсутствие стабилизатора напряжения. Такое упрощенное решение вызывает неприятное изменение яркости в процессе эксплуатации и сокращает ресурс лампы при повышенном напряжении в бортовой сети автомобиля.

Светодиоды с точки зрения закона

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Если вы не хотите заниматься регистрацией внесения изменений в конструкцию транспортного средства с неоднократным посещением ГАИ и испытательных лабораторий, то все лампы наружного освещения и сигнализации следует оставить в покое. Здесь переделки могут пройти только с внесением соответствующей записи в свидетельство о регистрации транспортного средства.

Теперь рассмотрим отдельные элементы освещения, чтобы понять проблемы и пути их решения.

Передние приборы освещения и световой сигнализации

Для улучшения освещенности дороги на немолодом автомобиле нужно первым делом отполировать пластиковые колпаки фар. Если проблема не решилась, то можно установить лампы с лучшей светооотдачей, но ни в коем случае не с большей электрической мощностью.

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Передние габаритные лампочки тоже лучше оставить в покое – сквозь прозрачные колпаки их хорошо видно инспектору ДПС. Кстати, здесь лучше применить лампы, изготовленные по технологии Long Life. То есть с обычной яркостью, но с увеличенным ресурсом. Они ощутимо дороже обычных, но особенно полезны на автомобилях, где их замена сложна.

Лампы указателей поворотов заменять на светодиодные бессмысленно. Дело в функции контроля этих ламп: когда одна из них перегорает, электронный блок (и даже простенькое реле поворотов на древних автомобилях) это «понимает» и начинает моргать очень часто, предупреждая водителя о том, что один из поворотников перегорел.

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Если мы заменим лампы в указателях поворота на светодиодные, то ток потребления упадет, и они начнут моргать часто-часто. Видя такую «сигнализацию», инспектор точно вас остановит.

Можно, конечно, поставить параллельно лампе резистор, повышающий нагрузку на цепь до номинальной. Но тогда в чем экономия? Мало того, лампы поворотников считаются практически вечными. Скорее с них оранжевая краска начнет облезать, чем они перегорят.

Противотуманные фары тоже лучше оставить со штатными лампами, либо заменяем источники света на изготовленные по технологии Long Life.

Задние приборы освещения и световой сигнализации

Здесь замена ламп поворотников также бессмысленна. Зато с лампами габаритных огней и стоп-сигналов все не так однозначно. Если рассеиватели фонарей цветные и ребристые изнутри, то от глаз инспектора замена лампы будет скрыта.

В фонарях Hyundai Solaris первого поколения лампочки габарита и стоп-сигнала можно легко разглядеть. Менять их на светодиодные в подобном случае не стоит.
В фонарях Volkswagen Polo тех же лет выпуска самих ламп не видно. И здесь замена возможна. Но при одном условии – яркость светодиода должна быть такой же.

Если лампы в задних фотонах не видно и вы решили заменить их на светодиодные, то подумайте вот о чем. При светодиодах нагрев пластиков колпаков фонарей в мороз будет очень слабый и снежная пыль с дороги может оседать на задней части машины и не таять. Это скроет ваши габаритные огни.

Поэтому ставить на габаритные огни и стоп-сигналы светодиоды разумно только жителям теплых регионов или тем, кто точно не собирается в дальние поездки по плохо очищенным дорогам зимой.

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У этого автомобиля габаритные огни еще кое-как видны, но после нескольких часов движения в снегопад они полностью скроются за слоем налипшего снега…

Лампы света заднего хода можно заменить на светодиодные с лучшей светоотдачей, если вы часто сдаете задним ходом в темном и заставленном автомобилями дворе. Лампы противотуманного света лучше оставить штатными, чтобы не слепить едущих позади.

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Освещение номерного знака тоже лучше оставить штатными лампами накаливания либо установить лампочки Long Life. Наметанный глаз инспектора легко определит светодиоды, сияющие ослепительно белым светом с цветовой температурой 5500 К.

Тут я бы дал совет производителям светодиодных ламп: включите в продуктовые линейки лампы с цветовой температурой 2700 К – спрос на них среди автолюбителей будет высоким.

Светодиоды в салоне и багажнике

Здесь любителю светового тюнинга можно разгуляться. Допустимо использовать любые лампы, любого цвета и яркости. Можете осветить багажник светодиодными лентами, переливающимися всеми цветами.

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Можно превратить салон в подобие пещеры Аладдина – законом не запрещено.

Но стоит следовать двум правилам.

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Первое: водитель не должен ослеплять себя на ночной трассе. Например, слишком яркая лампа в салоне, которую вы включите, пока ищете, скажем, термос, совершенно неуместна. Второе: не стоит в движении подсвечивать салон моргающим светом, особенно напоминающим спецсигналы (то есть синим, красным и оранжевым). Мигание утомляет и ухудшает видимость дороги.

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Ревин Алексей
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 29
14.08.2024
Фото:из архива «За рулем»
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