Светодиоды в оптике автомобилей — как не попасть на штраф

«За рулем» перечислил случаи, когда обычные лампы можно заменить на светодиодные

Вопрос от читателя «За рулем»:

— Здравствуйте. Интересует насущный вопрос, касающийся так часто упоминаемой темы светодиодных ламп. Суть в следующем: возможна ли установка LED-ламп в поворотники ТС, например мотоцикла производства времен СССР, с целью снизить общую нагрузку на слабый генератор? Имеется в виду, что сами светодиодные источники света будут установлены исключительно в указатели поворотов, о головном освещении (фара ближнего/дальнего света) речи не идет.

Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

Видя, сколько на дорогах появляется новых транспортных средств с полностью светодиодной оптикой, владельцы старых машин задумываются, как бы им осовременить свои автомобили и мотоциклы, а заодно и сэкономить электроэнергию, применив светодиодные лампы.

Разберем этот вопрос с разных точек зрения.

Преимущества светодиодов

Светодиодные лампы при равной яркости с галогеновыми и прочими лампами накаливания обеспечивают, в зависимости от качества технических решений, более чем десятикратную экономию потребляемого тока. Хотя в большинстве случаев производитель норовит дать автовладельцу гораздо большую яркость, из-за чего экономия снижается. Но все равно она весьма ощутима.

Кроме того, грамотно спроектированные светодиодные лампы имеют очень высокий ресурс и служат дольше галогенок.

Но не все светодиоды одинаково полезны.

Как отличить дешевые светодиодные лампы

Полярность. Одним из признаков дешевизны и неправильных схемных решений будет требование установки лампы с соблюдением определенной полярности.

Одним из признаков дешевизны и неправильных схемных решений будет требование установки лампы с соблюдением определенной полярности. Перегрузка светодиодов по току. Зачастую производители направляют слишком высокий ток на светодиоды, что обеспечивает яркость, но сокращает ресурс.

Зачастую производители направляют слишком высокий ток на светодиоды, что обеспечивает яркость, но сокращает ресурс. Отсутствие стабилизатора напряжения. Такое упрощенное решение вызывает неприятное изменение яркости в процессе эксплуатации и сокращает ресурс лампы при повышенном напряжении в бортовой сети автомобиля.

Светодиоды с точки зрения закона

Если вы не хотите заниматься регистрацией внесения изменений в конструкцию транспортного средства с неоднократным посещением ГАИ и испытательных лабораторий, то все лампы наружного освещения и сигнализации следует оставить в покое. Здесь переделки могут пройти только с внесением соответствующей записи в свидетельство о регистрации транспортного средства.

Теперь рассмотрим отдельные элементы освещения, чтобы понять проблемы и пути их решения.

Передние приборы освещения и световой сигнализации

Для улучшения освещенности дороги на немолодом автомобиле нужно первым делом отполировать пластиковые колпаки фар. Если проблема не решилась, то можно установить лампы с лучшей светооотдачей, но ни в коем случае не с большей электрической мощностью.

Передние габаритные лампочки тоже лучше оставить в покое – сквозь прозрачные колпаки их хорошо видно инспектору ДПС. Кстати, здесь лучше применить лампы, изготовленные по технологии Long Life. То есть с обычной яркостью, но с увеличенным ресурсом. Они ощутимо дороже обычных, но особенно полезны на автомобилях, где их замена сложна.

Лампы указателей поворотов заменять на светодиодные бессмысленно. Дело в функции контроля этих ламп: когда одна из них перегорает, электронный блок (и даже простенькое реле поворотов на древних автомобилях) это «понимает» и начинает моргать очень часто, предупреждая водителя о том, что один из поворотников перегорел.

Если мы заменим лампы в указателях поворота на светодиодные, то ток потребления упадет, и они начнут моргать часто-часто. Видя такую «сигнализацию», инспектор точно вас остановит.

Можно, конечно, поставить параллельно лампе резистор, повышающий нагрузку на цепь до номинальной. Но тогда в чем экономия? Мало того, лампы поворотников считаются практически вечными. Скорее с них оранжевая краска начнет облезать, чем они перегорят.

Противотуманные фары тоже лучше оставить со штатными лампами, либо заменяем источники света на изготовленные по технологии Long Life.

Задние приборы освещения и световой сигнализации

Здесь замена ламп поворотников также бессмысленна. Зато с лампами габаритных огней и стоп-сигналов все не так однозначно. Если рассеиватели фонарей цветные и ребристые изнутри, то от глаз инспектора замена лампы будет скрыта.

В фонарях Hyundai Solaris первого поколения лампочки габарита и стоп-сигнала можно легко разглядеть. Менять их на светодиодные в подобном случае не стоит. В фонарях Volkswagen Polo тех же лет выпуска самих ламп не видно. И здесь замена возможна. Но при одном условии – яркость светодиода должна быть такой же.

Если лампы в задних фотонах не видно и вы решили заменить их на светодиодные, то подумайте вот о чем. При светодиодах нагрев пластиков колпаков фонарей в мороз будет очень слабый и снежная пыль с дороги может оседать на задней части машины и не таять. Это скроет ваши габаритные огни.

Поэтому ставить на габаритные огни и стоп-сигналы светодиоды разумно только жителям теплых регионов или тем, кто точно не собирается в дальние поездки по плохо очищенным дорогам зимой.

У этого автомобиля габаритные огни еще кое-как видны, но после нескольких часов движения в снегопад они полностью скроются за слоем налипшего снега…

Лампы света заднего хода можно заменить на светодиодные с лучшей светоотдачей, если вы часто сдаете задним ходом в темном и заставленном автомобилями дворе. Лампы противотуманного света лучше оставить штатными, чтобы не слепить едущих позади.

Освещение номерного знака тоже лучше оставить штатными лампами накаливания либо установить лампочки Long Life. Наметанный глаз инспектора легко определит светодиоды, сияющие ослепительно белым светом с цветовой температурой 5500 К.

Тут я бы дал совет производителям светодиодных ламп: включите в продуктовые линейки лампы с цветовой температурой 2700 К – спрос на них среди автолюбителей будет высоким.

Светодиоды в салоне и багажнике

Здесь любителю светового тюнинга можно разгуляться. Допустимо использовать любые лампы, любого цвета и яркости. Можете осветить багажник светодиодными лентами, переливающимися всеми цветами.

Можно превратить салон в подобие пещеры Аладдина – законом не запрещено.

Но стоит следовать двум правилам.

Первое: водитель не должен ослеплять себя на ночной трассе. Например, слишком яркая лампа в салоне, которую вы включите, пока ищете, скажем, термос, совершенно неуместна. Второе: не стоит в движении подсвечивать салон моргающим светом, особенно напоминающим спецсигналы (то есть синим, красным и оранжевым). Мигание утомляет и ухудшает видимость дороги.

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