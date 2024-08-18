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Когда в Советском Союзе импортозаместили свечи зажигания?

«За рулем» вспомнил интересный факт об автопроме СССР

Влияют ли свечи на отдачу и аппетит мотора? Вы удивитесь!

В ноябре 1931 года на пензенском велосипедном заводе имени Фрунзе был введен в действие цех по производству свечей зажигания. Прежде их импортировали из-за границы, преимущественно из США и Германии.

Свечи зажигания производства ЗиФ имели общее название «Комсомолка».

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А в 1933 году началось производство авиационных свечей различных модификаций. Наш журнал писал о свечах тех лет в 19 за 1930 год.

Дырявые свечи, шпионские штучки, старт Жени... – самые громкие экспертизы «За рулем»

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, как работали и зачем были нужны светофоры с четырьмя сигналами?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • Почему ВАЗ-2103 в кузове универсал остался в ранге прототипа, рассказано тут.

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Колодочкин Михаил
Фото:из архива автора
Количество просмотров 6
18.08.2024
Фото:из архива автора
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