Когда в Советском Союзе импортозаместили свечи зажигания?

«За рулем» вспомнил интересный факт об автопроме СССР

В ноябре 1931 года на пензенском велосипедном заводе имени Фрунзе был введен в действие цех по производству свечей зажигания. Прежде их импортировали из-за границы, преимущественно из США и Германии.

Свечи зажигания производства ЗиФ имели общее название «Комсомолка».

А в 1933 году началось производство авиационных свечей различных модификаций. Наш журнал писал о свечах тех лет в № 19 за 1930 год.

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, как работали и зачем были нужны светофоры с четырьмя сигналами?

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