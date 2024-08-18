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1 метр – это много или мало? Все относительно!

Доказан приоритет относительных величин над абсолютными в формуле длины окружности

Вопрос с подвохом: почему тягач не уезжает от прицепа

Рабочие из гаражно-строительного кооператива скуки ради стянули земной шар по экватору обручем – длиной примерно 40 тысяч км. Затем обруч в одном месте разрезали и удлинили, вставив кусок длиной в 1 метр. Таким образом, между земной поверхностью и обручем появилась щель. Сможет ли в нее пролезть кот?

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Жидкость в фарах — секрет лайфхака из прошлого века

Ответ кажется очевидным: ни за что! Однако это ошибка. Длина окружности, как известно, равняется 6,28 R, где R – ее радиус. По условиям задачи разница между начальной и конечной длиной обруча равняется метру. Следовательно, 6,28 (Rкон Rнач) = 1 м.

Осталось поделить один метр на 6,28 – получим около 16 см. Поэтому кот запросто пролезет – даже упитанный! Любопытно, что ответ на задачу вообще не зависит от радиуса Земли: вместо нее можно проделать такой же фокус, например, с футбольным мячом. Значение имеет только разница между начальным и конечным значениями этих радиусов, а не их абсолютная величина. Такой эксперимент может поставить любой желающий.

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«За рулем»
Фото:Unsplash
Количество просмотров 4
18.08.2024
Фото:Unsplash
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