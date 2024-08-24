#
Где сэкономить?MIMSПутешествуй!ОСАГОЗадать вопросТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)Тест маселКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Детям в машине без взрослых грозит сразу несколько опасностей
24 августа
Детям в машине без взрослых грозит сразу несколько опасностей
В Госавтоинспекции объяснили, почему опасно...
Как ездить в дождь — три простых правила!
24 августа
Как ездить в дождь — три простых правила!
«За рулем» напомнил, как безопасно ездить на...
Iran Khodro Dena
24 августа
Добротный иранский седан на замену Весте подешевел в России
Седан Iran Khodro Dena подешевел на российском...

Куда поставить экран парктроника? Есть удачное место!

Читатель «За рулем» поделился идеей, где в авто разместить индикатор парктроников

Автопарковщик и другие помощники – что они реально умеют сегодня?

Большинство водителей при установке парктроника ставит его экран на панель, некоторые – над зеркалом. Это удобнее, так как взгляд при движении назад чаще направлен на зеркало.

Но тянуть провода через всю машину довольно трудоемко. Я закрепил экран парктроника по центру полки перед задним стеклом. Когда смотришь в зеркало, его отлично видно, а устанавливать его туда легче и быстрее.

Д.Латий, г. Оренбург

Приз автору совета – аккумулятор пусковой, 7200 мА·ч AIRLINE

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Уважаемые знатоки автомобиля! Присылая советы, не забывайте сообщать свой почтовый адрес с шестизначным индексом, фамилию, имя и отчество (полностью), а также телефонный номер для связи. Это существенно упростит и ускорит отправку вам заслуженных призов.

Свои советы вы можете присылать на электронную почту [email protected]. По возможности иллюстрируйте собственные ноу-хау фотографиями и/или схемами.

  • Назван простой способ сделать блок климат-контроля в автомобиле заметнее в дневное время суток.
«За рулем» рекомендует...

Нужен кредит на покупку авто?

• Новые правила Центробанка
• Анализ рынка + прогноз
• Обзор выгодных кредитных программ в июле 2024 г.

ПОДОБРАТЬ ВЫГОДНЫЙ АВТОКРЕДИТ

Подпишитесь на «За рулем» в

Ревин Алексей
Фото:Д. Латий
Количество просмотров 4
24.08.2024
Фото:Д. Латий
Поделиться:
Оцените материал:
0