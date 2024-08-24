Куда поставить экран парктроника? Есть удачное место!

Читатель «За рулем» поделился идеей, где в авто разместить индикатор парктроников

Большинство водителей при установке парктроника ставит его экран на панель, некоторые – над зеркалом. Это удобнее, так как взгляд при движении назад чаще направлен на зеркало.

Но тянуть провода через всю машину довольно трудоемко. Я закрепил экран парктроника по центру полки перед задним стеклом. Когда смотришь в зеркало, его отлично видно, а устанавливать его туда легче и быстрее.

Д. Латий, г. Оренбург

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