Куда поставить экран парктроника? Есть удачное место!
Большинство водителей при установке парктроника ставит его экран на панель, некоторые – над зеркалом. Это удобнее, так как взгляд при движении назад чаще направлен на зеркало.
Но тянуть провода через всю машину довольно трудоемко. Я закрепил экран парктроника по центру полки перед задним стеклом. Когда смотришь в зеркало, его отлично видно, а устанавливать его туда легче и быстрее.
Д. Латий, г. Оренбург
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