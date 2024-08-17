Полгода с недорогим и практичным «китайцем» – что понравилось и что удивило

Кроссовер Haval M6 из парка «За рулем» имеет интересное техническое решение

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Haval M6, 1.5 Т (143 л. с.), Р7

Изготовитель – Haval

Год выпуска – 2023

В эксплуатации «За рулем» – c 2023 года

Пробег на момент отчета – 22 500 км

Когда для съемок видеоролика для нашего YouTube-канала мы подняли «мишку» на подъемнике, обратил внимание на интересное техническое решение.

Рулевой механизм у Haval M6 крепится к подрамнику не напрямую, а через довольно высокие стойки из алюминиевого сплава.

Рулевой механизм, «рейка», крепится не напрямую к подрамнику, а через довольно высокие стойки из алюминиевого сплава. Не знаю, зачем так сделали, но очевидно, что податливость всего рулевого управления из-за этого выросла, а точность и быстрота откликов – уменьшились.

Впрочем, амплуа М6 – не быстрая езда, а комфортное «круизировние», и такое крепление «рейки» ничуть этому не мешает.

Насколько сложно ремонтировать и обслуживать кроссовер Haval M6, узнайте тут.

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