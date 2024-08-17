Полгода с недорогим и практичным «китайцем» – что понравилось и что удивило
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Haval M6, 1.5 Т (143 л. с.), Р7
Изготовитель – Haval
Год выпуска – 2023
В эксплуатации «За рулем» – c 2023 года
Пробег на момент отчета – 22 500 км
Когда для съемок видеоролика для нашего YouTube-канала мы подняли «мишку» на подъемнике, обратил внимание на интересное техническое решение.
Рулевой механизм, «рейка», крепится не напрямую к подрамнику, а через довольно высокие стойки из алюминиевого сплава. Не знаю, зачем так сделали, но очевидно, что податливость всего рулевого управления из-за этого выросла, а точность и быстрота откликов – уменьшились.
Впрочем, амплуа М6 – не быстрая езда, а комфортное «круизировние», и такое крепление «рейки» ничуть этому не мешает.
- Насколько сложно ремонтировать и обслуживать кроссовер Haval M6, узнайте тут.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?