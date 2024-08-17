Полгода с недорогим и практичным «китайцем» – что понравилось и что удивило

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Кроссовер Haval M6 из парка «За рулем» имеет интересное техническое решение

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Haval M6, 1.5 Т (143 л. с.), Р7

Изготовитель – Haval
Год выпуска – 2023
В эксплуатации «За рулем» – c 2023 года
Пробег на момент отчета – 22 500 км

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Когда для съемок видеоролика для нашего YouTube-канала мы подняли «мишку» на подъемнике, обратил внимание на интересное техническое решение.

Рулевой механизм у Haval M6 крепится к подрамнику не напрямую, а через довольно высокие стойки из алюминиевого сплава.
Рулевой механизм у Haval M6 крепится к подрамнику не напрямую, а через довольно высокие стойки из алюминиевого сплава.

Рулевой механизм, «рейка», крепится не напрямую к подрамнику, а через довольно высокие стойки из алюминиевого сплава. Не знаю, зачем так сделали, но очевидно, что податливость всего рулевого управления из-за этого выросла, а точность и быстрота откликов – уменьшились.

Впрочем, амплуа М6 – не быстрая езда, а комфортное «круизировние», и такое крепление «рейки» ничуть этому не мешает.

  • Насколько сложно ремонтировать и обслуживать кроссовер Haval M6, узнайте тут.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

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Никита Гудков
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 10
17.08.2024
Фото:
«За рулем»
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Отзывы о Haval M6

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