Российский полноприводный автомобиль создадут с нуля: первые подробности

Главред «За рулем» изучил идеи и перспективы отечественного концепт-кара Молния

Пока я ходил вокруг этой машины, представленной на выставке «Московский транспорт 2030», чего только не наслушался от глазевших на нее людей: и что это новый Москвич, и что это новая Волга, и даже новый Атом. А на самом деле это совершенно новый московский проект!

Городской электроседан

Авторы называют Молнию не иначе как городским электроседаном. Зачем в городе большой электрический седан длиной 4,8 метра? Не хэтчбек, не однообъемник – а именно седан?

Впрочем, и на такую машину, наверняка, найдется спрос – например, среди госструктур. А за ними и частники подтянутся – если Молния получится привлекательной по основным потребительским свойствам, а цена окажется приемлемой.

Молния – городской электроседан D-класса

Игра фантазии

Если вы уже начали примеряться к электроседану, спешу умерить ваши фантазии: собственно машины пока нет. Это даже не прототип (как написано на машине), на котором можно было бы проехать хотя бы пару километров.

Это – неходовой макет. Фактически – пластиковая скорлупа, надетая на плоское сварное основание. Двери «нарисованы», подвески нет, вместо стекол – пластик. Фары и задние фонари сделаны по технологии прототипирования. Интерьера тоже нет. Настоящие только колеса – с 20‑дюймовыми шинами Greenlander.

Но выглядит Молния гармонично – появись такой электроседан прямо сейчас, вниманием его не обошли бы. Особенно мне понравилась задняя часть – с удачно вписанным в силуэт спойлером.

Молния – пока еще неходовой макет: настоящие – только колеса. Задняя часть Молнии – с удачно вписанным в силуэт спойлером.

Не атомные гены

Молния стояла напротив прототипа электромобиля Атом (вот это действительно ездовой прототип!), поэтому многие решили, что техническая начинка у них одинаковая. Я бы этого не сказал.

У Атома один электромотор – сзади. У Молнии предполагается два. Да-да, она полноприводная. Второе принципиальное отличие – рулевое управление. У Атома это steer-by-wire, управление по проводам, а у Молнии должен быть обыкновенный реечный механизм с рулевой колонкой. Ну и двери у Молнии тоже обычные – в то время как у Атома нет центральной стойки.

Расчетные показатели Молнии

Длина – 4794 мм, ширина – 2053 мм, высота – 1515 мм.

Литиевая батарея с химией NMC (никель-марганец-кобальт) массой 550 кг и жидкостным охлаждением имеет емкость 85 кВт·ч.

Запас хода – 500 км.

Номинальная мощность электромоторов – 50-80 кВт, а пиковая – 110-150 кВт.

Передняя и задняя подвески – на подрамниках.

Шесть подушек безопасности.

Контроль движения в полосе, адаптивный круиз-контроль, система помощи при выезде задним ходом, система автоматического экстренного торможения.

Светодиодные фары.

Длина Молнии - 4,8 метра.

Идея в том, чтобы разработать платформу, на базе которой можно создавать электромобили с разными кузовами и разных размеров. А первенец – вот такой седан D‑класса.

Сверкнет ли Молния

А поскольку это московский проект, то сборочная площадка может быть лишь одна – автозавод «Москвич».

Мне хочется, чтобы Молния все-таки сверкнула. А вам?

Увидеть концепт-кар Молния можно на выставке «Московский транспорт 2030» в Манеже до 8 сентября.