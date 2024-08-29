Российский полноприводный автомобиль создадут с нуля: первые подробности
Пока я ходил вокруг этой машины, представленной на выставке «Московский транспорт 2030», чего только не наслушался от глазевших на нее людей: и что это новый Москвич, и что это новая Волга, и даже новый Атом. А на самом деле это совершенно новый московский проект!
Городской электроседан
Авторы называют Молнию не иначе как городским электроседаном. Зачем в городе большой электрический седан длиной 4,8 метра? Не хэтчбек, не однообъемник – а именно седан?
Впрочем, и на такую машину, наверняка, найдется спрос – например, среди госструктур. А за ними и частники подтянутся – если Молния получится привлекательной по основным потребительским свойствам, а цена окажется приемлемой.
Игра фантазии
Если вы уже начали примеряться к электроседану, спешу умерить ваши фантазии: собственно машины пока нет. Это даже не прототип (как написано на машине), на котором можно было бы проехать хотя бы пару километров.
Это – неходовой макет. Фактически – пластиковая скорлупа, надетая на плоское сварное основание. Двери «нарисованы», подвески нет, вместо стекол – пластик. Фары и задние фонари сделаны по технологии прототипирования. Интерьера тоже нет. Настоящие только колеса – с 20‑дюймовыми шинами Greenlander.
Но выглядит Молния гармонично – появись такой электроседан прямо сейчас, вниманием его не обошли бы. Особенно мне понравилась задняя часть – с удачно вписанным в силуэт спойлером.
Не атомные гены
Молния стояла напротив прототипа электромобиля Атом (вот это действительно ездовой прототип!), поэтому многие решили, что техническая начинка у них одинаковая. Я бы этого не сказал.
У Атома один электромотор – сзади. У Молнии предполагается два. Да-да, она полноприводная. Второе принципиальное отличие – рулевое управление. У Атома это steer-by-wire, управление по проводам, а у Молнии должен быть обыкновенный реечный механизм с рулевой колонкой. Ну и двери у Молнии тоже обычные – в то время как у Атома нет центральной стойки.
Расчетные показатели Молнии
- Длина – 4794 мм, ширина – 2053 мм, высота – 1515 мм.
- Литиевая батарея с химией NMC (никель-марганец-кобальт) массой 550 кг и жидкостным охлаждением имеет емкость 85 кВт·ч.
- Запас хода – 500 км.
- Номинальная мощность электромоторов – 50-80 кВт, а пиковая – 110-150 кВт.
- Передняя и задняя подвески – на подрамниках.
- Шесть подушек безопасности.
- Контроль движения в полосе, адаптивный круиз-контроль, система помощи при выезде задним ходом, система автоматического экстренного торможения.
- Светодиодные фары.
Идея в том, чтобы разработать платформу, на базе которой можно создавать электромобили с разными кузовами и разных размеров. А первенец – вот такой седан D‑класса.
Сверкнет ли Молния
А поскольку это московский проект, то сборочная площадка может быть лишь одна – автозавод «Москвич».
Мне хочется, чтобы Молния все-таки сверкнула. А вам?
Увидеть концепт-кар Молния можно на выставке «Московский транспорт 2030» в Манеже до 8 сентября.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
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