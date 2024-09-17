Остановил инспектор, а я не могу найти права – как быть

«За рулем» рассказал, что делать, если вы потеряли водительское удостоверение

Подсчитано, что среднестатистический человек тратит (только вдумайтесь) порядка 140 дней своей жизни на то, чтобы найти потерянные вещи. Среди этих самых потерянных вещей может оказаться и такой важный документ, как водительское удостоверение.

Поэтому важно знать, как действовать в случае потери прав необходимо знать каждому водителю.

Что лучше: восстановить старые права или получить новые?

Потеря прав – это тот самый случай, когда минус можно обратить в плюс. Для этого нужно получить новое водительское удостоверение вместо дубликата. В чем разница? – В сроках действия этих двух документов.

Новый документ будет действовать еще 10 лет, а дубликат – столько же, сколько должны были действовать потерянные права. Процедура оформления новых прав практически такая же, что и в случае восстановления. Даже сумма пошлины не меняется (об этом чуть ниже).

Единственное отличие – вам придется пройти медкомиссию. Но ее все равно не избежать – так зачем откладывать в долгий ящик?

Итак, логика следующая: если вы только-только получили свежее удостоверение и уже умудрились его потерять, проще будет заказать дубликат – сделают его вам быстрее. Но если права вы получали давно, имеет смысл их обновить, чтобы заново начать 10-летний отсчет.

Имейте в виду:

Согласно постановлению правительства, российские водительские удостоверения сроки которых истекают до 31 декабря 2025 года включительно, продолжат действовать еще 3 года. Вносить в эти документы дополнительные изменения не нужно.

Куда обращаться, если потерял права

Здесь все довольно просто – как только вы осознали, что удостоверение утеряно, следует обратиться в ближайшее отделение ГАИ. Почему ближайшее? Потому что ездить на автомобиле без водительского удостоверения чревато штрафом 500 рублей (ч.2 ст.12.3 КоАП РФ). Это не так много, но такое нарушение запросто может стать поводом для более пристальной проверки со стороны инспекторов ГАИ. Подробнее об этом мы писали здесь.

Кстати, есть и хорошие новости: за утерю водительского удостоверения штраф законом не предусмотрен, как, например, в случае с утратой паспорта. А теперь запоминайте, что надо делать:

Возьмите паспорт, а затем направляйтесь в ближайшее отделение ГАИ.

Напишите заявление об утере документа. Бланк вам выдадут в ГАИ. Сотрудник полиции примет у вас заполненный оригинал заявления, а взамен выдаст вам копию. Чтобы сэкономить время, вы можете скачать и заполнить документ самостоятельно еще до похода в отделение. Например, если вы проживаете в столице, скачать заявление можно на официальном сайте мэра Москвы. Жители других регионов могут найти бланк на сайте ГАИ. Заполнить заявление допускается от руки в свободной форме на обычном листе формата А4.

После того, как сотрудники Госавтоинспекции приняли у вас заявление, необходимо оплатить госпошлину – изготовление нового удостоверения стоит денег. В зависимости от типа пластика, применяемого для изготовления документа, она составляет от 2000 до 3000 рублей.

Дальше – медкомиссия: терапевт, нарколог, психиатр… Получить печать от психиатра можно исключительно по месту вашей регистрации – только в местном отделении подтвердить определить, что вы не стоите у них на учете. Кстати, на этом этапе снова нужно будет заплатить. Стоимость прохождения медкомиссии для категории B составляет около 1500 рублей.

После того, как справка будет у вас на руках, запишитесь на повторный прием в ГАИ. Сделать это можно через Госуслуги. Предъявите инспектору следующие документы: заявление об утере/восстановлении водительских прав, чек об оплате госпошлины, паспорт, медицинское заключение.

Вашу фотографию на новое удостоверение сделают прямо в отделении ГАИ – не зря же вы платили госпошлину. Услуга входит в стоимость.

Новые права вам выдадут в этом же МРЭО (межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе Госавтоинспекции – прим. ред.).

Помните, что это примерный план действий и некоторые пункты могут немного отличаться, в зависимости от порядка работы отделений Госавтоинспекции в вашем регионе.

В среднем процедура получения нового удостоверения занимает до двух недель. Лайфхак: не стесняйтесь задавать сотрудникам ГАИ вопросы, если чего-то не поняли. Это ускорит выдачу удостоверения. Оценить работу инспекторов конкретно в вашем отделении можно, написав обращение через специальную форму на официальном сайте ГАИ.

Как сэкономить на восстановлении прав

Во-первых, не садитесь за руль, чтобы не быть оштрафованным, и не пренебрегайте следующими способами сэкономить:

Подайте заявление об утрате/восстановлении ВУ через официальный портал Госуслуг. После заполнения всех необходимых данных и загрузки требуемых документов заявка будет отправлена в ГАИ. Вам останется только явиться в отделение в назначенное время. Этот способ позволит сэкономить не деньги, а время в очередях в МРЭО.

Заплатите госпошлину на права через «Госуслуги». Для физлиц предоставляется скидка 30%.

Ищите медцентр, который выдает справки для прохождения медкомиссии на права, поближе к адресу вашей постоянной регистрации. Помните, что проходить осмотр у психиатра вам в любом случае придется по месту прописки. Так хоть деньги на проезд сэкономите.

Если после получения новых прав вы случайно нашли старое удостоверение, то учтите, что оно теперь недействительно, что легко проверяется по базе сотрудников полиции. Старое удостоверение необходимо сдать в ГАИ либо уничтожить. А еще можно оставить его себе как напоминание о том, что права – это очень важный документ, за сохранностью которого нужно тщательно следить.

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