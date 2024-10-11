Что будет с ценами на такси – и почему жизнь таксистам надо упростить

Яндекс: к концу года в России не будет хватать 130 000 водителей такси

Таксованием у нас в стране занимается около 2 млн человек. Но большинство водителей не рассматривает такси как свою основную занятость – такие водители таксуют время от времени. То есть большинство из этих 2 млн водителей – подработчики.

Но кто такие подработчики? Это люди, которые либо не имеют основной работы, либо заняты на ней частично. И у подработчиков есть масса других сфер для собственного применения. Работы в России в избытке, поэтому недостатка в предложениях водитель с большим стажем и опытом не испытывает. Можно пойти в дальнобойщики, где зарплаты уже превысили 200 тысяч рублей в месяц, в доставку и так далее.

Курьерка против такси

Во многих городах активно развивается курьерская доставка и микрологистика, доходы курьеров растут не по дням, а по часам. Уже сейчас во многих городах на твердую зарплату 120 тысяч рублей найти водителя на грузовой автомобиль сложно.

В такси же доля дохода водителя от поездки постоянно снижается и в 2024 году достигла минимального значения за всю историю – 27%. То есть со стоимости поездки 1000 рублей, что для пассажира дорого, водитель зарабатывает лишь 270 рублей, что для водителя, конечно, мало. Это приводит к тому, что из такси водители уходят в смежные области, где можно заработать существенно больше.

Стать перевозчиком

Есть и другие проблемы.

Принят федеральный закон о такси, который заставляет временных подработчиков регистрироваться в качестве официальных перевозчиков. Говорят, это позволит навести порядок. Но зарегистрироваться в качестве перевозчика водитель может только в том случае, если изменит цвет машины на таксишный – то есть либо перекрасит автомобиль, либо оклеит его пленкой. Иногда это обходится в 100 тысяч рублей.

Для подработчика личный автомобиль – это друг и товарищ, на котором он ездит и по личным делам, и на дачу, и по магазинам. Зачем ему оклеивать машину – да еще за свой счет?

И медосмотр

На водителя такси закон накладывает требование ежедневно дважды проходить медицинские осмотры и один раз – технический осмотр своего автомобиля.

Если подработчик зарегистрировался как перевозчик и поехал в магазин без путевого листа, его ждет штраф до 60 тысяч рублей и возможное задержание личного автомобиля на срок до двух месяцев. Не прошел техосмотр, не прошел «медицину» – тоже штраф.

Всё это выталкивает подработчиков из сферы такси, потому что работать в таком такси на личном автомобиле попросту невозможно.

Подорожает

Водители в регионах, среди которых подработчиков большинство, отказываются от работы в такси.

Ухудшается качество сервиса, время ожидания становится больше, а в часы пик можно вообще не дождаться автомобиля.

Цены на поездки в среднем вырастут на десятки процентов, а перед новым годом – и вовсе в два раза. А тарифы и без того уже ­высокие.

Нельзя ли попроще?

Надо отменять избыточные требования по перекраске автомобилей для подработчиков и отменить путевые листы в такси просто потому, что они давно потеряли свою актуальность – всё равно их просто покупают.

Порог входа в такси должен быть в большинстве регионов минимальным, количество машин на линии большим – только тогда будет найден баланс между растущим спросом и предложением, цены на поездки будут на приемлемом уровне, а водители станут зарабатывать достойные деньги.

Минтранс опроверг разработку норм, ограничивающих самозанятых таксистов.