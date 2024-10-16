ЛиАЗ-677 опередил свое время — верите?

«За рулем» рассказал о технических особенностях автобуса ЛиАЗ-677

Самый массовый автобус Ликинского завода, который назывался ЛиАЗ‑677, имел важную техническую особенность, о которой мало кто догадывался: его коробка передач была автоматической!

Двухступенчатый автомат (1,79/1,00) – результат совместной разработки НАМИ и ЛАЗа. На львовских автобусах коробка не прижилась, а вот на ликинских «луноходах» стала серийной с 1968 года. Любопытно, что кроме положений А (автомат), Н (нейтраль) и ЗХ (задний ход) у селектора было положение ПП – принудительная первая передача. Ее рекомендовали включать на затяжных подъемах.

Селектор АКП ЛиАЗ-677

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что такое троллейкары и какой у них был принцип работы? Или как разъезжались встречные троллейбусы, если линия была одна?

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