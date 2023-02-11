Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — журнал За рулем

Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами

Спойлер: конструкция этого автобуса, разработанная в 1960-х годах, была передовой даже на фоне Мерседесов.

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50 л/100 км, автомат, пневмоподвеска — тест самого народного автомобиля СССР

Большой городской автобус ЛиАЗ‑677 — один из самых массовых в советской истории.

Он стал серийным в 1968 году.

Первый прототип собрали еще в 1962‑м, а опытную партию из 11 машин — в 1967 году.

Этот автобус разительно отличался не только от предшественника ЗИЛ‑158 1957 года, производство которого передали в Ликино-Дулево с ЗИЛа еще в 1959‑м, но и от львовских машин.

ЛиАЗ‑677 вполне можно было сравнивать даже с импортными аналогами. Кое в чем он от них совсем не отставал.

Конструкция кузова

Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогамиЛиАЗ‑677 длиной 10 450 мм и с колесной базой 5150 мм сохранил классическую компоновку предшественника ЗИЛ‑158. Двигатель стоял спереди, рядом с водителем, справа от мотора — радиатор, ведущие колеса — задние.
ЛиАЗ‑677 длиной 10 450 мм и с колесной базой 5150 мм сохранил классическую компоновку предшественника ЗИЛ‑158. Двигатель стоял спереди, рядом с водителем, справа от мотора — радиатор, ведущие колеса — задние.

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Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогамиПространственная конструкция автобусного кузова впервые появилась в 1951 году на немецком автобусе Kassbohrer Setra S8 (Setra — от слова selbsttragend, по-немецки — самонесущий). Именно его концепцию заимствовали для Mercedes-Benz O321. Затем она перешла на иные автобусы, в том числе на наши ЛАЗы и ЛиАЗы.
Пространственная конструкция автобусного кузова впервые появилась в 1951 году на немецком автобусе Kassbohrer Setra S8 (Setra — от слова selbsttragend, по-немецки — самонесущий). Именно его концепцию заимствовали для Mercedes-Benz O321. Затем она перешла на иные автобусы, в том числе на наши ЛАЗы и ЛиАЗы.

Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогамиКонструктивно кузов ЛиАЗ‑677 был типичным для того времени: мощное основание и легкий пространственный каркас обеспечивали необходимую прочность при относительно невысокой снаряженной массе машины — 8436 кг.
Конструктивно кузов ЛиАЗ‑677 был типичным для того времени: мощное основание и легкий пространственный каркас обеспечивали необходимую прочность при относительно невысокой снаряженной массе машины — 8436 кг.

Двигатель и трансмиссия

Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогамиСамые передовые европейские аналоги, в частности, немецкий Mercedes-Benz O321, имели заднее расположение двигателя. Дизель рабочим объемом 5,7 л стоял у него поперечно и развивал всего 126 л. с. при 2800 об/мин и 353 Н·м при 1600 об/мин. Зато дизель по паспорту ­расходовал всего около 17 л/100 км.
Самые передовые европейские аналоги, в частности, немецкий Mercedes-Benz O321, имели заднее расположение двигателя. Дизель рабочим объемом 5,7 л стоял у него поперечно и развивал всего 126 л. с. при 2800 об/мин и 353 Н·м при 1600 об/мин. Зато дизель по паспорту ­расходовал всего около 17 л/100 км.

Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогамиЕще один немецкий аналог ЛиАЗа — Bussing TU11, его оснащали 6‑цилиндровым дизелем рабочим объемом 10,87 л. Дизель был расположен в базе, под полом, развивал 170 л. с. при 2000 об/мин и 690 Н·м при 1300 об/мин.
Еще один немецкий аналог ЛиАЗа — Bussing TU11, его оснащали 6‑цилиндровым дизелем рабочим объемом 10,87 л. Дизель был расположен в базе, под полом, развивал 170 л. с. при 2000 об/мин и 690 Н·м при 1300 об/мин.

Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогамиНа советском автобусе стоял бензиновый двигатель ЗИЛ‑375ЯТ — вариация массового мотора ЗИЛ‑130. Мотор V8 рабочим объемом 7 л (108×95 мм) развивал 180 л. с. при 3200 об/мин. Момент — 475 Н·м при 1800–2000 об/мин. Паспортный расход бензина составлял 40 л/100 км. Правда, реальный в городской эксплуатации — литров на десять больше.
На советском автобусе стоял бензиновый двигатель ЗИЛ‑375ЯТ — вариация массового мотора ЗИЛ‑130. Мотор V8 рабочим объемом 7 л (108×95 мм) развивал 180 л. с. при 3200 об/мин. Момент — 475 Н·м при 1800–2000 об/мин. Паспортный расход бензина составлял 40 л/100 км. Правда, реальный в городской эксплуатации — литров на десять больше.

Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогамиРеволюционное новшество ЛиАЗ‑677 — автоматическая коробка передач. Двухступенчатый (1,79/1,00) агрегат тщательно и долго разрабатывали совместно НАМИ и ЛАЗ. В итоге получилась оригинальная и вполне работоспособная конструкция. В 1963–1965 годах этот автомат обкатали на малой партии ЛАЗ‑695Ж. Но серийной коробка стала именно на ЛиАЗе — в 1968 году. На большинстве европейских аналогов в те годы ставили более дешевые механические коробки. Автомат предлагали иногда в качестве опции, в частности, на автобусы Bussing.
Революционное новшество ЛиАЗ‑677 — автоматическая коробка передач. Двухступенчатый (1,79/1,00) агрегат тщательно и долго разрабатывали совместно НАМИ и ЛАЗ. В итоге получилась оригинальная и вполне работоспособная конструкция. В 1963–1965 годах этот автомат обкатали на малой партии ЛАЗ‑695Ж. Но серийной коробка стала именно на ЛиАЗе — в 1968 году. На большинстве европейских аналогов в те годы ставили более дешевые механические коробки. Автомат предлагали иногда в качестве опции, в частности, на автобусы Bussing.

Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогамиТрансмиссией ЛиАЗ‑677 управляли с помощью подрулевого контроллера. Помимо нейтрали, автоматического режима и заднего хода, переведя рычаг в положении ПП, можно было зафиксировать первую передачу. Так называемую автоматическую нейтраль включали отдельным тумблером, в основном, для экономии топлива, когда водитель отпускал педаль газа. При ее нажатии автоматически включался обычный режим автомата.
Трансмиссией ЛиАЗ‑677 управляли с помощью подрулевого контроллера. Помимо нейтрали, автоматического режима и заднего хода, переведя рычаг в положении ПП, можно было зафиксировать первую передачу. Так называемую автоматическую нейтраль включали отдельным тумблером, в основном, для экономии топлива, когда водитель отпускал педаль газа. При ее нажатии автоматически включался обычный режим автомата.

Подвеска

Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогамиВ передней подвеске ЛиАЗ‑677 впервые в СССР, помимо рессор, применили пневмобаллоны (в инструкции их называли пневморессорами). У европейских ровесников такого устройства не было. Но в США подобную конструкцию ­применяли еще с 50‑х годов на междугородних автобусах Greyhound.
В передней подвеске ЛиАЗ‑677 впервые в СССР, помимо рессор, применили пневмобаллоны (в инструкции их называли пневморессорами). У европейских ровесников такого устройства не было. Но в США подобную конструкцию ­применяли еще с 50‑х годов на междугородних автобусах Greyhound.

Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогамиВ задней подвеске ЛиАЗа тоже стояли ­пневмобаллоны — по два с каждой стороны.
В задней подвеске ЛиАЗа тоже стояли ­пневмобаллоны — по два с каждой стороны.

Стилистика

Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогамиКлассикой жанра больших автобусов в Европе в 1960‑х годах оставался немецкий задне­моторный Mercedes-Benz O321. Но по стилистике он к тому времени явно устаревал. Его выпускали с 1954 года и сняли с производства в 1970‑м.
Классикой жанра больших автобусов в Европе в 1960‑х годах оставался немецкий задне­моторный Mercedes-Benz O321. Но по стилистике он к тому времени явно устаревал. Его выпускали с 1954 года и сняли с производства в 1970‑м.

Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогамиПо стилистике ЛиАЗ‑677 немного напоминает MAN 750HO, который выпускали в 1962–1974 годах. Однако советская машина немецкую заднемоторную ни в коем случае не копировала.
По стилистике ЛиАЗ‑677 немного напоминает MAN 750HO, который выпускали в 1962–1974 годах. Однако советская машина немецкую заднемоторную ни в коем случае не копировала.

Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогамиВнешне ЛиАЗ с совершенно новым кузовом ­с большой площадью остекления в конце 1960‑х годов выглядел вполне современно.
Внешне ЛиАЗ с совершенно новым кузовом ­с большой площадью остекления в конце 1960‑х годов выглядел вполне современно.

История с биографией

ЛиАЗ‑677 в конце 1960‑х годов — это вполне современный городской автобус: с легким кузовом, автоматической коробкой передач, комфортной подвеской. Главный недостаток — огромный прожорливый бензиновый мотор. Но в СССР бензин был дешев, а подходящего дизеля автобусу подобрать не удалось.

Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами

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Последнюю версию ЛиАЗ‑677М делали до 1996 года, когда не только бензиновый мотор, но и высокий пол, классическая компоновка и тесный, по меркам нового времени, салон делали машину откровенно устаревшей.

Дешевые ЛиАЗы капитально ремонтировали и собирали из машинокомплектов несколько мелких предприятий. В том числе, кстати, с дизелями ЯМЗ‑236.

Всего Ликинский завод сделал 194 197 готовых автобусов и машинокомплектов.

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Фото: из архива «За рулем»

Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами

Спойлер: конструкция этого автобуса, разработанная в 1960-х годах, была передовой даже на фоне Мерседесов.

Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389205Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389204Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389201Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389200Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389203Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389202Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389213Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389212Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389215Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389214Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389209Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389208Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389211Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389210Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами
Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами

Спойлер: конструкция этого автобуса, разработанная в 1960-х годах, была передовой даже на фоне Мерседесов.

Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389202Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389214Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389211Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389201Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389204Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389200Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389203Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389205Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389212Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389213Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389209Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389210Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389208Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами — фото 1389215Автобус родом из СССР: сравнили ЛиАЗ-677 с западными аналогами
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