Первый советский экспресс: что в нем американское? — журнал За рулем

Первый советский экспресс: что в нем американское?

ЗИC‑127 — интересный и передовой советский автобус с несчастливой судьбой.

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ЗИС‑127 (в серию машина пошла уже под именем ЗИЛ, да и завод переименовали) — один из первых послевоенных автобусов СССР. 

Работать над ним начали в 1951 году. По сути, он стал первым большим междугородным автобусом страны.

Проектируя машину, конечно же, широко использовали опыт, уже накопленный при создании первого послевоенного городского автобусе ЗИС‑154, который в основе имел американскую конструкцию машин Yellow Coach.

Первый советский экспресс: что в нем американское?Первый прототип ЗИС‑127 1952 года выглядел для СССР необычно и авангардно — богато украшен хромированным декором и огромной фарой-прожектором на крыше.
Первый прототип ЗИС‑127 1952 года выглядел для СССР необычно и авангардно — богато украшен хромированным декором и огромной фарой-прожектором на крыше.

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Первый советский экспресс: что в нем американское?ЗИС(ЗИЛ)-127 длиной 10 220 мм и с колесной базой 5600 мм сохранил заднемоторную компоновку ЗИС‑154 (городской автобус был ниже на 75 мм и в базе короче на 150 мм) и его американских предшественников марки Yellow Coach, которые делала фирма, в 1940‑х годах ставшая отделением концерна GMC.
ЗИС(ЗИЛ)-127 длиной 10 220 мм и с колесной базой 5600 мм сохранил заднемоторную компоновку ЗИС‑154 (городской автобус был ниже на 75 мм и в базе короче на 150 мм) и его американских предшественников марки Yellow Coach, которые делала фирма, в 1940‑х годах ставшая отделением концерна GMC.

Первый советский экспресс: что в нем американское?Общая стилистика советского междугороднего автобуса перекликалась со знаменитыми американскими «дальнобойными» машинами марки Greyhound серии PD начала 1950‑х. Эти автобусы, как и московские, были производными от больших городских машин GMC (Yellow Coach).
Общая стилистика советского междугороднего автобуса перекликалась со знаменитыми американскими «дальнобойными» машинами марки Greyhound серии PD начала 1950‑х. Эти автобусы, как и московские, были производными от больших городских машин GMC (Yellow Coach).

Первый советский экспресс: что в нем американское?Серийный ЗИЛ‑127 заметно отличался от опытного. Однако декор не стал беднее. Машину отличали характерные рифленые боковые панели, сделанные из алюминия ­толщиной 1,8 мм.
Серийный ЗИЛ‑127 заметно отличался от опытного. Однако декор не стал беднее. Машину отличали характерные рифленые боковые панели, сделанные из алюминия ­толщиной 1,8 мм.

Greyhound был покрупней ЗИЛа: длина — 10 668 мм, колесная база — 6270 мм. Как и ЗИС‑127, американский автобус отличали гофрированные алюминиевые боковые панели. Но стилистика советской машины в середине 1950‑х была, пожалуй, даже более яркой и авангардной, чем у американских аналогов.

Первый советский экспресс: что в нем американское?Конструкция кузова ЗИС‑127, в целом, повторяла схему ЗИС‑154. Рамы в классическом понимании не было, вместо нее — мощное сварное основание, к которому крепили пространственный каркас кузова.
Конструкция кузова ЗИС‑127, в целом, повторяла схему ЗИС‑154. Рамы в классическом понимании не было, вместо нее — мощное сварное основание, к которому крепили пространственный каркас кузова.

Первый советский экспресс: что в нем американское?ЗИС‑127 имел стандартную для тех лет подвеску: рессорную, с рычажными амортизаторами.
ЗИС‑127 имел стандартную для тех лет подвеску: рессорную, с рычажными амортизаторами.

Первый советский экспресс: что в нем американское?Американские автобусы имели такую же конструкцию: мощное основание и пространственный каркас. Как и у Грейхаунда, у ЗИС‑127 в основании кузова были багажные отсеки.
Американские автобусы имели такую же конструкцию: мощное основание и пространственный каркас. Как и у Грейхаунда, у ЗИС‑127 в основании кузова были багажные отсеки.

Первый советский экспресс: что в нем американское?Важное отличие американского автобуса Greyhound — прогрессивная подвеска на пневмобаллонах, обеспечивающая прекрасную плавность хода.
Важное отличие американского автобуса Greyhound — прогрессивная подвеска на пневмобаллонах, обеспечивающая прекрасную плавность хода.

Первый советский экспресс: что в нем американское?Двухтактный шестицилиндровый ярославский дизель ЯАЗ‑206Д с объемным нагнетателем, рабочим объемом 7,0 л (108×127 мм), развивал мощность 180 л.с. при 2000 об/мин и крутящий момент 720 Н.м при 1200–1400 об/мин. Такие же моторы ставили на тяжелые грузовики семейства ЯАЗ‑210.
Двухтактный шестицилиндровый ярославский дизель ЯАЗ‑206Д с объемным нагнетателем, рабочим объемом 7,0 л (108×127 мм), развивал мощность 180 л.с. при 2000 об/мин и крутящий момент 720 Н.м при 1200–1400 об/мин. Такие же моторы ставили на тяжелые грузовики семейства ЯАЗ‑210.

Первый советский экспресс: что в нем американское?Советский дизель был копией американского семейства GMC-71 производства подразделения Detroit Diesel. Лицензию на трех- (его выпуск так и не начали), четырех- и шестицилиндровые моторы для Ярославля приобрели в 1940‑х годах. В США для автобусной версии мотора в начале 1950‑х указывали мощность 190 л.с.
Советский дизель был копией американского семейства GMC-71 производства подразделения Detroit Diesel. Лицензию на трех- (его выпуск так и не начали), четырех- и шестицилиндровые моторы для Ярославля приобрели в 1940‑х годах. В США для автобусной версии мотора в начале 1950‑х указывали мощность 190 л.с.

Первый советский экспресс: что в нем американское?На ЗИС‑127 стояла коробка передач, аналогичная той, что монтировали на грузовики семейства ЯАЗ‑210. На автобусы ставили четырехступенчатый (6,17/3,4/1,78/1,00) вариант, на грузовики — пятиступенчатый.
На ЗИС‑127 стояла коробка передач, аналогичная той, что монтировали на грузовики семейства ЯАЗ‑210. На автобусы ставили четырехступенчатый (6,17/3,4/1,78/1,00) вариант, на грузовики — пятиступенчатый.

Первый советский экспресс: что в нем американское?Компоновка ЗИС‑127 с поперечным двигателем сзади определила оригинальную схему трансмиссии с угловым редуктором ведущего моста.
Компоновка ЗИС‑127 с поперечным двигателем сзади определила оригинальную схему трансмиссии с угловым редуктором ведущего моста.

Первый советский экспресс: что в нем американское?Схема трансмиссии, понятно, в точности совпадала с американской, отработанной еще на предвоенных ­автобусах Yellow Coach.
Схема трансмиссии, понятно, в точности совпадала с американской, отработанной еще на предвоенных ­автобусах Yellow Coach.

Не повезло

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ЗИЛ‑127 — машину интересную и прогрессивную выпускали недолго: с 1955 по 1959 год. За все годы изготовили всего 851 автобус. Основными недостатками была шумность и дымность двухтактного дизеля.

В 1959 году ЗИЛ передал производство автобусов на новый завод под Москву — в Ликино-Дулево. А там, наладив массовый выпуск городских ЗИЛ‑158, за сложный и дорогой междугородный автобус не взялись. Тем более, что производство машин этого класса уже налаживал Львовский автобусный завод. На этом судьба ЗИЛ‑127 и оборвалась.

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Фото: из архива «За рулем»

Первый советский экспресс: что в нем американское?

ЗИC‑127 — интересный и передовой советский автобус с несчастливой судьбой.

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Первый советский экспресс: что в нем американское?

ЗИC‑127 — интересный и передовой советский автобус с несчастливой судьбой.

Первый советский экспресс: что в нем американское? — фото 1361352Первый советский экспресс: что в нем американское? — фото 1361364Первый советский экспресс: что в нем американское? — фото 1361355Первый советский экспресс: что в нем американское? — фото 1361351Первый советский экспресс: что в нем американское? — фото 1361356Первый советский экспресс: что в нем американское? — фото 1361362Первый советский экспресс: что в нем американское? — фото 1361354Первый советский экспресс: что в нем американское? — фото 1361363Первый советский экспресс: что в нем американское? — фото 1361357Первый советский экспресс: что в нем американское? — фото 1361358Первый советский экспресс: что в нем американское? — фото 1361359Первый советский экспресс: что в нем американское? — фото 1361360Первый советский экспресс: что в нем американское? — фото 1361361Первый советский экспресс: что в нем американское?
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