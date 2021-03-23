Советский гибридный автобус: заглянули в его родословную

Вагонная компоновка, новаторский дизайн, электрическая трансмиссия — революционный ЗИС появился на свет в 1946 году. Но без заимствований не обошлось.

Большой городской автобус, появившийся в 1946 году, стал не только одной из главных примет новой мирной жизни и возрождения разоренной страны — для СССР он стал технической революцией. ЗИС‑154 — первый серийный отечественный автобус вагонной компоновки, с передовым по тем временам дизайном. Правда, делали такие машины в небольших масштабах и не долго. И тому были причины.

ЗИС‑154 поражал необычным для нашей страны передовым дизайном: вагон с двумя автоматическими пассажирскими дверями, с большой площадью остекления и даже с изящным декором.

ЗИС‑154 длиной 9500 мм для СССР был небывало вместителен: 34 посадочных места, а общая вместимость — 60 пассажиров. Машина имела революционную заднемоторную компоновку и диковинную электрическую трансмиссию.

Для ЗИС‑154 тоже заимствовали дизайн, да и конструкцию автобусов Yellow Coach, но более поздних — серии Т. Выпуск американских машин этого семейства начали в 1940 году. Во время войны компания Yellow Coach перешла под контроль концерна General Motors и автобусы стали носить марку GMC. У ЗИС‑154 был предшественник — экспериментальный заднемоторный автобус НАТИ-А 1938 года. Эту машину копировали с передового американского автобуса Yellow Coach, который закупили в США для изучения в НАТИ.

В общих чертах конструкция советского кузова повторяла американский образец марки Yellow Coach, он же — GMC. Хотя в деталях советский и американский кузова немного отличались. Американские машины делали в разных и по длине, и по набору ­агрегатов модификациях. ЗИС‑154 — первый серийный советский автобус с несущим кузовом. Рамы в привычном понимании — в сборе с агрегатами — самоходной, у него не было. В основе кузова лежало мощное сварное основание. От него вверх шла стальная ферма, на которую и крепили обшивку боковин и крыши.

Двухтактные дизельные двигатели GMC в США в разных версиях ставили на грузовики, автобусы и различную тяжелую технику. На автобусах GMC (Yellow Coach) серии T монтировали не четырехцилиндровые моторы, а их конструктивные аналоги — двухтактные «шестерки» GMC‑6–71. Выпуск аналогичных «шестерок» под маркой ЯАЗ‑206 позднее тоже наладили в СССР. ЗИС‑154 — первый серийный советский автобус с дизелем. Ранние машины оснащали американскими моторами GMC 4–71 производства компании Detroit Diesel — отделение концерна General Motors. С 1948 года на наши автобусы ставили копию этого агрегата — ЯАЗ‑204. Двухтактный четырехцилиндровый мотор рабочим объемом 4,65 л развивал 110 л. с. Такой же двигатель, кстати, монтировали и на грузовики ЯАЗ‑200.

Пневматические тормоза ЗИС‑154 — тоже впервые на серийном советском автобусе — заимствовали у американцев. Такую конструкцию тоже опробовали еще на опытном НАТИ-А 1938 года. Аналогичные по конструкции пневматические тормоза стояли и на грузовике ЯАЗ‑200. Дизель стоял в корме ЗИС‑154 поперечно и работал в паре с генератором постоянного тока. Под полом автобуса размещался электромотор, от которого момент шел к заднему мосту. Эту конструкцию полностью скопировали с Yellow Coach TDE 1940 года. В США машин с электрической трансмиссией в нескольких версиях сделали всего ничего — менее четырех десятков. Большинство автобусов имели обычную трансмиссию.

Трамвай МТВ‑82, производство которого в Москве начали в 1947‑м, тоже имел кузов, унифицированный с ЗИС‑154. Дальний родственник ЗИС‑154 — первый послевоенный (1946 года) троллейбус тушинского завода — МТБ‑82. Его кузов максимально унифицировали с автобусным по конструкции и стилистике.

В электросетях

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Безрамный автобус ЗИС‑154 — передовая для своего времени, но далеко не самая удачная отечественная конструкция. Дорогая в производстве, сложная, ненадежная машина с электротрансмиссией оказалась очень шумной, а двигатель — дымным. Что особенно неприятно в городах.

До 1950 года изготовили всего 1165 автобусов. Причем последние десятки машин — в варианте ЗИС‑154А, с бензиновым шестицилиндровым мотором мощностью 105 л.с. и с той же электрической трансмиссией. После ЗИС‑154 в производство в Москве запустили ЗИС‑155 — более дешевый, традиционный по конструкции автобус — с бензиновым мотором и механической коробкой передач. От ЗИС‑154 он унаследовал конструкцию кузова и внешние черты.





Фото: из архива «За рулем»

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