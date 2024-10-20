#
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!ОСАГОСпросить у экспертаТаксиАвтокредитС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ГалереиКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Changan CS95 New
20 октября
Крупный кроссовер популярного бренда неожиданно подешевел в России
Флагманский кроссовер Changan CS95 New...
Nissan Project Trailgater
20 октября
Представлен внедорожник для истинных любителей рыбалки, охоты и активного отдыха
Nissan представил Project Trailgater –...
Шприцевание, вулканизация и другие «развлечения» советских автолюбителей
20 октября
Шприцевание, вулканизация и другие «развлечения» советских автолюбителей
«За рулем» рассказал, чем приходилось...

Легковой... самосвал – верите, что такой автомобиль существовал на самом деле?

УАЗ-455 – необычная модификация «козлика» ГАЗ-69

Рекомендуем
Самые необычные советские автомобили. Топ-12

Освоив у себя в Ульяновске производство автомобилей ГАЗ‑69, переданное с ГАЗа, заводчане стали экспериментировать над оригинальными модификациями «козлика».

По программе «Универсальная строительная машина» на свет появился УАЗ455 – небольшой самосвал на 500 кг с гидроприводом кузова.

Но до серии дело не дошло, поскольку и обычные «козлики» были нарасхват, а потому возиться с новыми модификациями не имело смысла. Зачем тогда разрабатывали?

Прототип УАЗ-455
Прототип УАЗ-455

«За рулем» запустил сеть региональных телеграм-каналовВажные события, громкие или курьезные происшествия на дорогах. Держим руку на пульсе вашего города (или области).Выбирайте свой регион и подписывайтесь прямо сейчас
«ЗА РУЛЕМ» РЕГИОНЫ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему СССР продавал автомобили в Европе дешевле, чем на родине?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О необычных и редких модификациях легендарного «Запорожца» рассказано тут.

Подпишитесь на «За рулем» в

Колодочкин Михаил
Фото:из архива «За рулем»
Количество просмотров 12
20.10.2024
Фото:из архива «За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0