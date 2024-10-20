Легковой... самосвал – верите, что такой автомобиль существовал на самом деле?
УАЗ-455 – необычная модификация «козлика» ГАЗ-69
Освоив у себя в Ульяновске производство автомобилей ГАЗ‑69, переданное с ГАЗа, заводчане стали экспериментировать над оригинальными модификациями «козлика».
По программе «Универсальная строительная машина» на свет появился УАЗ‑455 – небольшой самосвал на 500 кг с гидроприводом кузова.
Но до серии дело не дошло, поскольку и обычные «козлики» были нарасхват, а потому возиться с новыми модификациями не имело смысла. Зачем тогда разрабатывали?
Прототип УАЗ-455
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, почему СССР продавал автомобили в Европе дешевле, чем на родине?
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Фото:из архива «За рулем»
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20.10.2024
Фото:из архива «За рулем»
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