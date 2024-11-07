Ресурс 300 000 км, рамный, стоит недорого: что не так с этим японским внедорожником

«За рулем» изучил типичные неисправности Suzuki Jimny III 2012–2018 годов выпуска

Внедорожник Suzuki Jimny – простой, утилитарный, надежный, почти культовый и совершенно нетипичный –выпускали 30 лет, дважды проведя модернизации совместно с рестайлингом. Официально в Россию попадали только машины японской сборки.

В 2012 году последний раз освежили внешность и интерьер (второй рестайлинг). Серьезных изменений по технике не было с 2004 года – лишь периодически подтягивали силовую установку под экологические нормативы и совершенствовали трансмиссию.

Jimny был и остался утилитарным трехдверным рамным внедорожником с жестко подключаемой передней осью.

Suzuki Jimny

Достоинства

Надежная и экономичная машина.

Уместна в городе, хороша на бездорожье.

Клиренс 190 мм.

Недостатки

Нехватка динамики.

«Козлит» даже на асфальте.

Скудное оснащение, минимум комфорта.

Неудобный задний ряд, крошечный багажник.

Дорогие кузовные запчасти.

Заявленная емкость багажника 113 л – сапоги, корзина и коробка с блеснами уместятся. Распашная дверь с закрепленной на ней запаской с возрастом провисает.

Моторы

Официально у нас продавали только машины с атмосферником 1.3 (85 л. с.). Самая свежая версия – с двумя фазорегуляторами. В сущности, это тот же мотор, что появился в 2001 году: алюминиевый блок с чугунными гильзами, распределенный впрыск, цепной привод ГРМ, бензин АИ‑92.

После всех обновлений мотор близок к совершенству, ходит 300 тысяч км . А болезни – возрастные. К 150 тысячам км нарастает угар масла – пора менять маслосъемные колпачки. К 180–200 тысячам подходит цепь. Надо регулировать тепловые зазоры – гидрокомпенсаторов нет.

Из Европы проникала дизельная версия – в единичных экземплярах. Это вариация на тему легендарного дизеля Renault K9K – агрегат обильно применяли в том числе на Дастере. В 2012 году решили проблему шатунных вкладышей, в целом это спокойный дизель с хорошим ресурсом.

Из Японии завезено немало Jimny c правым рулем и турбомотором K6A 0.66 (64 л. с.). Выбор спорный: к 100 тысячам км может отказать турбина и растянуться цепь, а чуть позже пора менять поршневые кольца, хотя впрыск распределенный. Запчасти или контрактный мотор найти трудно.

Коробки передач

Жизнь механической пятиступки R72 зависит от объема пройденного бездорожья – иногда к 100 тысячам км всё кончено. Без экстремальных нагрузок к 150 тысячам км проявляется износ подшипников, а к 200 тысячам сдаются синхронизаторы. Конструкция проста и недорога в ремонте. Замена масла каждые 40–45 тысяч км существенно замедляет износ.

Старинный четырехступенчатый гидроавтомат Aisin TW‑40LE, как ни странно, может выдержать дольше – до 300 тысяч км. Медлителен, зато чрезвычайно прост, ремонтопригодность высокая. Ремонт обычно сводится к чистке гидроблока, замене прокладок, сальников и накладок.

Узлы полного привода исключительно крепкие, но опять-таки многое зависит от пробега по бездорожью, а Jimny многие покупали именно для тяжелых условий. Рано или поздно раздатка, мосты и валы требуют ремонта. При благоприятных режимах и хорошем уходе всё служит свыше 200 тысяч км.

Эксплуатационные болячки

Подвеска зависимая, пружинная. Жесткая и тряская, но стойкая. Возраст и грязь выкашивают в первую очередь резинометаллические элементы. Когда это произойдет – зависит от того, где и как ездить.

К рулевому управлению также вопросов нет – всё просто и надежно. На части машин с мотором 0.66 даже нет гидроусилителя руля, которому свойственно подтекать после 100 тысяч км.

Не очень эффективны кондиционер и радиатор печки.

Многие машины на вторичке переоборудованы под бездорожье. «Колхозят» чаще подвеску, реже – узлы полного привода.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Jimny 1.3 АКП

Оптимальный выбор: Jimny 1.3 МКП или АКП

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