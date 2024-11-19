Живучий кроссовер размером с Toyota RAV4 за 1,5 млн рублей – что с ним не так

«За рулем» рассказал о плюсах и минусах подержанного FAW Besturn X80 (2017–2020)

В основе китайского кроссовера FAW Besturn X80 (2017–2020 г.в.)– доработанное шасси Мазды 6. Отсюда двухрычажка спереди, многорычажная подвеска сзади, хорошая управляемость. И только ­передний привод.

По размерам близок к Тойоте RAV4. Клиренс – 190 мм, багажник – 398 л. Часть машин собрана в Калининграде. Продавать у нас почти сразу начали рестайлинговую версию. Модификация с МКП появилась в 2018 году.

FAW Besturn X80

Достоинства

Разумная цена.

Надежные и живучие главные агрегаты.

Кузов неплохо противостоит коррозии.

Интерьер без изысков, но гармоничный. С 2017 года FAW предлагал российским покупателям заменить штатный дисплей опционным 10-дюймовым. Позже он стал базовым оснащением.

Недостатки

Сложно искать запчасти.

Много претензий к качеству сборки.

Низкая ликвидность.

Моторы

Из всей гаммы нам полагался только атмосферник 2.0 (142 л. с.) с индексом CA4GD1. И это хорошо, поскольку он – доработанный под экологию маздовский LFF7, у Форда известный как Duratec HE. Простой и надежный: алюминиевый блок, распределенный впрыск, фазорегулятор на впуске (у LFF7 его не было), цепной привод ГРМ, приемлет АИ‑92. Ресурс оценивают в 300 тысяч км – машин с подобными пробегами у нас пока нет.

Серьезных поломок до 200 тысяч км не отмечено. После 100 тысяч нарастает расход масла (залегают поршневые кольца), и что-то надо делать с засоренным клапаном EGR.

Привод ГРМ, судя по всему, выдерживает под 200 тысяч. Были случаи замены водяной помпы по гарантии. Подтекают сальники, иногда хандрит термостат. Проблемы с заслонками впускного трубопровода, как у маздовских моторов, здесь нет.

Коробки передач

Шестиступенчатая механика встречается нечасто, никаких нареканий к ней нет.

Гидроавтомат – вариация на тему коробки Aisin TF‑60SN, которая знакома нам по многим моделям Фольксвагена и Шкоды (индекс 09G). Агрегат ранней генерации: очень крепкий по железу, но не очень шустрый и не лучшим образом защищенный от перегрева – штатный теплообменник слабоват.

Впрочем, с двухлитровым мотором он служит с хорошим запасом по крутящему моменту. И если агрегат не напрягать активными разгонами и пробуксовками, то до 200–250 тысяч км ничего с ним не случится. Само собой, при условии регулярной замены рабочей жидкости – оптимальный интервал 40–45 тысяч км. Грязное масло активно засоряет теплообменник.

Полезна также проверка уровня ATF хотя бы раз в год – пониженный коробка переносит плохо.

Эксплуатационные болячки

Подвеска жесткая и шумная – может что-то посвистывать, поскрипывать и постукивать. Но прочная, и при езде по нормальным дорогам вмешательств не требует до 100–120 тысяч км. Первыми обычно сдаются стойки и втулки стабилизатора.

В рулевом управлении слабостей не выявлено, кроме того, что многим руль кажется «туговатым» – так настроен гидроусилитель.

Салон заселяется «сверчками» через два-три года эксплуатации. Отлетают различные пластиковые накладки и клипсы. Кожзам на сиденьях неудачный, вентиляции не обеспечивает.

Недоработаны дренаж и уплотнения (либо сборка произведена с дефектами) – возможны протечки под коврик пассажира. Влагу находили также в иных местах, например, в карманах багажника.

Подводит электрическая часть – часто перегорают различные предохранители, после трех-четырех зим закисают некоторые контакты. Электроника отказывает редко.

Euro NCAP: тест не проводился

Самое массовое предложение на вторичке: Besturn X80 2.0 АКП

Оптимальный выбор: Besturn X80 2.0 МКП или АКП

За те же деньги: Dongfeng AX7, Hyundai Creta, Lifan X70, Renault Duster

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