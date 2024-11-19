Живучий кроссовер размером с Toyota RAV4 за 1,5 млн рублей – что с ним не так
В основе китайского кроссовера FAW Besturn X80 (2017–2020 г.в.)– доработанное шасси Мазды 6. Отсюда двухрычажка спереди, многорычажная подвеска сзади, хорошая управляемость. И только передний привод.
По размерам близок к Тойоте RAV4. Клиренс – 190 мм, багажник – 398 л. Часть машин собрана в Калининграде. Продавать у нас почти сразу начали рестайлинговую версию. Модификация с МКП появилась в 2018 году.
Достоинства
- Разумная цена.
- Надежные и живучие главные агрегаты.
- Кузов неплохо противостоит коррозии.
Недостатки
- Сложно искать запчасти.
- Много претензий к качеству сборки.
- Низкая ликвидность.
Моторы
Из всей гаммы нам полагался только атмосферник 2.0 (142 л. с.) с индексом CA4GD1. И это хорошо, поскольку он – доработанный под экологию маздовский LFF7, у Форда известный как Duratec HE. Простой и надежный: алюминиевый блок, распределенный впрыск, фазорегулятор на впуске (у LFF7 его не было), цепной привод ГРМ, приемлет АИ‑92. Ресурс оценивают в 300 тысяч км – машин с подобными пробегами у нас пока нет.
Серьезных поломок до 200 тысяч км не отмечено. После 100 тысяч нарастает расход масла (залегают поршневые кольца), и что-то надо делать с засоренным клапаном EGR.
Привод ГРМ, судя по всему, выдерживает под 200 тысяч. Были случаи замены водяной помпы по гарантии. Подтекают сальники, иногда хандрит термостат. Проблемы с заслонками впускного трубопровода, как у маздовских моторов, здесь нет.
Коробки передач
Шестиступенчатая механика встречается нечасто, никаких нареканий к ней нет.
Гидроавтомат – вариация на тему коробки Aisin TF‑60SN, которая знакома нам по многим моделям Фольксвагена и Шкоды (индекс 09G). Агрегат ранней генерации: очень крепкий по железу, но не очень шустрый и не лучшим образом защищенный от перегрева – штатный теплообменник слабоват.
Впрочем, с двухлитровым мотором он служит с хорошим запасом по крутящему моменту. И если агрегат не напрягать активными разгонами и пробуксовками, то до 200–250 тысяч км ничего с ним не случится. Само собой, при условии регулярной замены рабочей жидкости – оптимальный интервал 40–45 тысяч км. Грязное масло активно засоряет теплообменник.
Полезна также проверка уровня ATF хотя бы раз в год – пониженный коробка переносит плохо.
Эксплуатационные болячки
- Подвеска жесткая и шумная – может что-то посвистывать, поскрипывать и постукивать. Но прочная, и при езде по нормальным дорогам вмешательств не требует до 100–120 тысяч км. Первыми обычно сдаются стойки и втулки стабилизатора.
- В рулевом управлении слабостей не выявлено, кроме того, что многим руль кажется «туговатым» – так настроен гидроусилитель.
- Салон заселяется «сверчками» через два-три года эксплуатации. Отлетают различные пластиковые накладки и клипсы. Кожзам на сиденьях неудачный, вентиляции не обеспечивает.
- Недоработаны дренаж и уплотнения (либо сборка произведена с дефектами) – возможны протечки под коврик пассажира. Влагу находили также в иных местах, например, в карманах багажника.
- Подводит электрическая часть – часто перегорают различные предохранители, после трех-четырех зим закисают некоторые контакты. Электроника отказывает редко.
Euro NCAP: тест не проводился
Самое массовое предложение на вторичке: Besturn X80 2.0 АКП
Оптимальный выбор: Besturn X80 2.0 МКП или АКП
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