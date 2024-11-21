Каких водителей чаще всего сажают на 15 суток

«За рулем» рассказал, как не спровоцировать инспектора ДПС на арест

Инспектор ГАИ уже с первого взгляда и слова легко относит автомобилиста к тому или иному типу водителей. По итогу он выбирает определенную стратегию поведения и придерживается ее в дальнейшем разговоре.

Но порой работнику полиции не нужно даже разговаривать с водителем, чтобы понять, что за тип перед ним. Определить нашего сегодняшнего героя можно по манере вождения, а порой и просто по автомобилю.

И такому автомобилисту инспектор может устроить «допрос с пристрастием», зная, что водители этого типа чаще других нарушают ПДД, провоцируют полицию на конфликт или готовы при случае оказать сопротивление.

Тип: агрессор

Особые приметы:

думает, что лучшая защита – это нападение;

весь мир – театр, а люди в нем…. клоуны. Согласны, это весьма вольная трактовка Шекспира, но обычно так рассуждает агрессор;

на дороге нет водителя умнее, ловчее, хитрее (и так и далее по списку).

Чаще всего именно агрессоры попадают в криминальные хроники. Они не останавливаются по просьбе инспектора, хамят людям в форме, провоцируют их на применение силы.

В особо запущенных случаях такие водители могут даже вступить в неравный бой с сотрудником полиции или «прокатить» его на капоте автомобиля.

Как себя вести, чтобы побыстрее отпустили

Для начала неплохо бы просто начать вести себя как человек. Следующим шагом станет вежливое общение с сотрудником полиции (и с людьми вообще).

Помните, что каким бы бравым парнем или независимой женщиной вы ни были, инспектор ГАИ – прежде всего представитель власти, и полномочий у него больше, чем у рядового гражданина.

Как минимум к вам может быть применена санкция статьи 19.3 КоАП РФ за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. По ней можно отправиться в изолятор на срок до 15 суток или получить штраф до 2000 рублей. Также есть риск отправиться на обязательные работы сроком до 120 часов.

Хотите подметать улицы в свободное от основной работы или учебы время? Тогда продолжайте вести себя агрессивно. Только не забывайте, что к особо буйным водителям инспектор помимо физической силы может применить еще и табельное оружие. Об этом мы подробнее писали здесь.

«За рулем» рассказал, из-за каких привычек вас останавливают работники ДПС.

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