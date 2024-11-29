Автомобиль, который водил генсек

«За рулем» рассказал полную историю правительственного ЗИЛ-114

ЗИЛ-114 стал первым в списке значимых советских автоновинок конца 60‑х годов прошлого века: Запорожец ЗАЗ‑966, Москвич‑412, новая Волга ГАЗ‑24... О том, каким мог стать этот лимузин для первых лиц государства, прозванный позже «членовозом», рассказано тут.

Советская аристократия

В 1969 году произошло громкое покушение на генсека Брежнева. Виктор Ильин – младший лейтенант Советской Армии, переодевшись в милицейскую форму, стрелял на въезде в Кремль в автомобиль из длинного кортежа, ехавшего из аэропорта Внуково после очередной торжественной встречи космонавтов. Ильин ошибся, генсек ехал в другой машине. А в той, где сидели космонавты Алексей Леонов, Андриан Николаев, Валентина Терешкова и Георгий Береговой, был смертельно ранен водитель ГОН Илья Жарков. Ехали они еще в ЗИЛ‑111.

Даже после этого инцидента бронированных машин у советского руководства не появилось. От броневиков ЗИС‑115, спроектированных при Сталине, отказался еще Никита Хрущев. Следующий бронированный автомобиль сделали только в начале 80‑х годов. А пока ЗИЛ‑114 приобрел модификации, которых прошлые аналогичные модели не имели.

Один из опытных ЗИЛ‑117 окрасили в необычный для подобных машин очень красивый цвет.

В 1969 году, когда ЗИЛ‑114 уже пережил первый легкий рестайлинг, появился опытный ЗИЛ‑117. В 1971‑м пятиместный автомобиль, который еще в начале 60‑х планировали вместо Чайки, пошел в серию.

Серийный седан ЗИЛ‑117.

Машина с колесной базой 3300 мм вышла на 580 мм короче 114‑го. Масса была на 200 кг ниже, поэтому ЗИЛ‑117 набирал 200 км/ч, а до 100 км/ч разгонялся за 13,5 с.

ЗИЛ‑117 – первый в истории завода пятиместный седан.

В том же 1971 году сделали двухдверный кабриолет ЗИЛ‑117В. Прежде все кабриолеты на базе ЗИЛов были четырехдверными.

Парадный ЗИЛ‑117В и министр обороны СССР Дмитрий Устинов.

Интересно, что ЗИЛ‑117В делали в двух вариантах. Три серые машины построили для парадов на Красной площади. Эти машины без правого переднего сидения оснастили мощным поручнем, чтобы стоя держаться на ходу, и звуковой аппаратурой. Еще восемь ЗИЛ‑117В сделали черными. На заводе их считали автомобилями «прогулочного типа». О каких прогулках шла речь, можно лишь догадываться. Говорили, что на отдыхе в Крыму на кабриолете ездил за рулем сам Брежнев.

Седаны ЗИЛ‑117 служили, в основном, в советских посольствах – в частности, в Финляндии и в Индии. Один автомобиль отправили Фиделю Кастро на Кубу, еще один, причем единственный лимузин с перегородкой в салоне – в ГДР.

Кстати, лимузины ЗИЛ‑114 тоже экспортировали. По шесть машин работали в ГДР и Чехословакии, одна – в Болгарии. Обслуживать эти автомобили ездили специалисты ЗИЛа. А заняться им было чем.

Салон лимузинов отделывали дорогой тканью и ореховым деревом.

Легковые машины завода имени Лихачева в советских изданиях называли «автомобилями высшего класса». Высшего-то высшего, но отчет ГОН, направленный на завод в 1971 году, говорит о том, что к машинам, прошедшим всего 25 тысяч км возникло немало претензий. Среди них: низкая герметичность салона из-за разрушающихся уплотнителей, заклинивание замков дверей, течи охлаждающей жидкости, неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, низкая долговечность сайлентблоков и тормозных дисков. Работы по совершенствованию лимузина ЗИЛ вел постоянно.

ЗИЛ‑117, запланированный к производству в том числе и для того, чтобы снизить его себестоимость, в этом смысле не помог. Максимальный выпуск этой модификации пришелся на 1972 и 1976 годы. В 1972‑м собрали 12 автомобилей, а в 1976‑м – 11 экземпляров ЗИЛ‑117Е с экранированной системой оборудования. Такими, кстати, делали все поздние автомобили семейства ЗИЛ‑114. По 12 лимузинов ЗИЛ‑114Е сделали в 1976 и 1977 годах. При таких масштабах речь о значительном снижении себестоимости, понятно, не шла.

В 1976 году изготовили последние ЗИЛ‑117В. В том же году советские остряки иронизировали над постановлением ЦК КПСС и Совета министров по «дальнейшему увеличению производства рыбной продукции». После него во всех столовых четверг должен был стать «рыбным днем». Все прекрасно понимали, что связано это с дефицитом мяса. Впрочем, «своим», по знакомству, мясо в общепите даже в четверг все-таки находилось.

ИЗ НЕИЗДАННОГО В 1976 году провели лабораторные испытания ЗИЛ‑114 с задней рычажно-пружинной подвеской и гидросистемой автоматического регулирования уровня кузова. Но развития эта работа не получила. Экспериментальная задняя подвеска с пружинами и гидросистемой, которая в серию не пошла:

Самая скорая и смена вех

В 1975 году мир горячо обсуждал совместный советско-американский космический полет со стыковкой кораблей «Союз» и «Аполлон» на орбите, а ЗИЛ‑114 в тот год модернизировали. Наконец появилась трехступенчатая автоматическая коробка передач вместо архаичной двухступенчатой. Кнопки управления коробкой на панели приборов уступили место обычному напольному рычагу.

Модернизированный ЗИЛ‑114 с окантовкой вокруг фар и без щитков на задних колесных арках. Рабочее место водителя раннего ЗИЛ‑114 с кнопочным управлением коробкой передач.

А годом раньше завод создал очень необычную модификацию лимузина – универсал ЗИЛ‑114А.

Универсал ЗИЛ‑114ЕА с высокой по всей длине крышей.

Этому заказу предшествовало то, что Евгений Чазов – в семидесятых годах заместитель министра здравоохранения СССР и руководитель 4‑го Главного управления Минздрава СССР, обслуживающего высших руководителей СССР, – в своих воспоминаниях о Брежневе описывал потом предельно тактично: «С весны 1973 года начали появляться периоды слабости функции центральной нервной системы». В общем, в кортеже генсека необходим был постоянный санитарный автомобиль.

Санитарный универсал ЗИЛ‑114А.

Как ЗИЛ‑114А, так и второй автомобиль – ЗИЛ‑114ЕА с высокой крышей, были черными. Лежачего больного, помимо шофера, могли сопровождать четыре медика. Машины оборудовали дефибриллятором, кардиоскопом, кардиостимулятором и баллонами с кислородом и азотом.

В санитарном универсале могли ехать ­четверо медиков.

Год 1977‑й стал последним в производственной истории лимузина. Его эпоха окончилась раньше эры Брежнева. Генсек несколько лет ездил и на новом ЗИЛ‑4104 (сначала – ЗИЛ‑115). Помимо более чопорной внешности, машину отличал мотор объемом 7,7 л мощностью 315 л. с. Но от 114‑го эта модель отличалась все-таки меньше, чем 114‑й от ЗИЛ‑111.

ЗИЛ‑114Н – переходный к ЗИЛ‑4104 опытный образец.

Всего, включая опытные образцы и прототип ЗИЛ‑114Н, переходный к модели ЗИЛ‑4104, сделали 115 экземпляров ЗИЛ‑114 всех модификаций и меньше восьми десятков ЗИЛ‑117.

ЗИЛ‑117М, 1984 год.

В 1978 году по просьбе правительства Афганистана и Фиделя Кастро начали создание бронированного варианта ЗИЛ‑4104. Позднее эту модель неоднократно модернизировали. Последний серийный легковой ЗИЛ‑41047 делали до начала ХХI века, но его уход с автомобильной сцены не был торжественным.

А ЗИЛ‑114 – переломная для завода и для страны модель – так и остался в истории как главный автомобиль советских семидесятых. Спокойной, но одновременно бурной, тусклой и в то же время яркой, в общем – очень противоречивой эпохи.

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