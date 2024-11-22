Гордость советского автопрома: как рождался самый дорогой автомобиль 1970-х

«За рулем» вспоминает неизвестные факты истории «членовоза» ЗИЛ‑114

Так уж повелось, что каждый легковой ЗИС и ЗИЛ так или иначе ассоциируется с определенным лидером СССР. Так, ЗИС‑110, а точнее его бронированная модификация ЗИС‑115, – сталинский автомобиль. Стремительный ЗИЛ‑111 – символ хрущевской эпохи космоса и кукурузы.

А вот ЗИЛ‑114 считают автомобилем эры Брежнева. Той, которую часто называют застоем, ну или спокойными временами, что в известной мере одно и то же. Но, строго говоря, история ЗИЛ‑114 началась, да и закончилась раньше эпохи Брежнева.

Автомобиль этот – переломный, отчасти даже и революционный. В связи с ним часто придется повторять слово «впервые».

Политэкономия

Пожалуй, именно термин «политэкономия», знакомый всем, кто учился в советских вузах, лучше всего подходит для идей, которые руководство флагмана отечественного автопрома – завода ЗИЛ – продвигало, закладывая новую модель.

Дело было еще в 1961 году – в разгар эпохи Хрущева. Только что запустили в производство ЗИЛ‑111Г – модернизированный вариант модели 111, которая курьезно оказалась слишком похожа на Чайку ГАЗ‑13, стоящую в советской автомобильной иерархии на полступени ниже. Создание ЗИЛ‑114 начали по постановлению Совета министров СССР от 30 ноября 1961 года.

Главным мировым событием этого года, конечно, стал полет в космос Юрия Гагарина. Но советских людей, разумеется, волновала и денежная реформа. Деньги из расчета один новый рубль за десять старых меняли без ограничений. Зарплаты и государственные цены изменили соответственно. Но цены на некоторые дешевые товары округлили, понятно, вверх, а уж на колхозных рынках – тем более.

На заводе имени Лихачева деньги тоже считали. А производство правительственных лимузинов было убыточным. И чтобы сделать его рентабельным, предложили запустить в производство сразу три модели: лимузин, вариант покороче, вместо горьковской Чайки, и микроавтобус ЗИЛ‑118 Юность, который на заводе уже делали по собственной инициативе. Речь шла о производстве 150–200 легковых автомобилей в год и 4000–6000 микроавтобусов, из которых 1500 планировали отправлять на экспорт.

С первым макетом будущего ЗИЛ‑114 реальный автомобиль не имел ничего общего.

Но начали, конечно, с лимузина. Первый опытный – еще с кузовом модели 111 – изготовили уже в 1962 году. Мир в тот год стоял на пороге ядерной войны. Карибский кризис, начавшийся из-за установки советских ракет на Кубе, длился почти две недели и закончился компромиссом: СССР убрал ракеты с американского континента, США – из Турции.

В 1964 году, когда построили следующий опытный ЗИЛ-Э114, лидера СССР Никиту Хрущева вынудили уйти в отставку. Началась эпоха Леонида Брежнева. Но над ЗИЛ‑114 еще предстояло поработать.

Первый прототип ЗИЛ‑114 с необычными квадратными фарами.

Флагман эпохи ЗИЛ‑114 сильно отличался от предшественника.

Вместо рамы с Х‑образным усилителем, похожей на ту, что применяли на Кадиллаках 50‑х годов, сделали не менее прочную, но более простую и менее металлоемкую.

Первое опытное шасси ЗИЛ‑114.

Вместо 6‑литрового 200‑сильного двигателя ЗИЛ‑111 создали два новых мотора V8. Агрегат рабочим объемом 6,45 л (108×88 мм) со степенью сжатия 9,0 развивал 280 л. с. при 4400–4600 об/мин. Версия с увеличенным ходом поршня (108×95 мм) объемом 7 л и со степенью сжатия 9,5 выдавала 300 л. с. при 4400–4600 об/мин.

Двигатель V8 рабочим объемом 7 л развивал 300 л. с. и потреблял бензин с октановым числом 98.

Выбрали более мощный вариант, ведь снаряженная масса ЗИЛ‑114 по сравнению со 111‑м выросла на 200 кг – до 3080 кг. В длину лимузин подрос на 168 мм – до 6305 мм, а в базе – на 120 мм, до 3880 мм.

Оригинальная передняя подвеска с продольными торсионами.

Автоматическая двухступенчатая коробка передач пока осталась прежней. Зато автомобиль получил оригинальную переднюю подвеску с продольными торсионами и стабилизатором. Она обеспечивала меньшие крены в поворотах и снижала «клевки» на старте и при торможении. Заднюю подвеску оставили традиционной – рессорной. Как, кстати, и на большинстве зарубежных аналогов.

До 1975 года на ЗИЛ‑114 ставили двухступенчатый автомат, потом – трехступенчатый.

Тормоза впервые в СССР сделали дисковыми. Строго говоря, первым автомобилем с такими тормозами стал гоночный ЗИЛ‑112, но он не был серийным. На ранних ЗИЛ‑114 диски ставили только спереди, на обеих осях они появились в 1968 году. Тормозная система, сделанная в сотрудничестве с фирмой Girling, включала также двойной главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель и два гидровакуумных в каждом контуре. В отраслевых справочниках к изумлению внимательных читателей писали: «тормозная жидкость – «Кастроль Грин», «Кастроль Елоу». Простые советские автолюбители о таких и не слышали.

С 1968 года дисковые тормоза на ЗИЛ‑114 ставили не только спереди, но и сзади.

В ЗИЛ‑114 были все возможные по тем временам удобства: гидроусилитель руля, штатный кондиционер, электростеклоподъемники и даже регулируемая рулевая колонка. Эта функция была особо ценна, поскольку посадка водителя, несмотря на гигантские габариты машины, была специфической, а попросту – тесной. Главным, естественно, был задний пассажир, а высокопрофессиональные водители приноравливались к машине и после долгих тренировок управляли ей виртуозно.

Рабочее место водителя раннего ЗИЛ‑114 с кнопочным управлением коробкой передач.

Кожаными были лишь передние сиденья, задний диван – из добротной и уютной серой ткани. Но на заводе рассказывали, что некоторые салоны были особенными: для генсека Леонида Брежнева – бордовый, а для министра обороны Дмитрия Устинова – желтый.

Ранний лимузин ЗИЛ‑114 с круглыми фарами и характерным щитком на арке заднего колеса.

Для конца 60‑х годов, особенно для СССР, огромный и тяжелый ЗИЛ‑114 был очень быстрым. Максимальная скорость – 190 км/ч, разгон до 100 км/ч – за 14,5 с.

Паспортный расход составлял 22–24 л/100 км бензина с октановым числом 98. Реальный расход был, конечно, больше, но это последнее, что волновало завод и тех, кто эксплуатировал подобные автомобили.

Дизайн ЗИЛ‑114 был самобытным и отражал внушительность миссии, возложенной на автомобиль.

А вот цена ЗИЛ‑114 завод все-таки волновала. Первые три товарные ЗИЛ‑114 построили в 1967 году. Конечно, товарными такие автомобили назвать можно лишь очень условно. Никаким товаром они не были, поскольку купить их было нельзя – только заслужить многолетней партийно-государственной службой.

Тем не менее, себестоимостью завод озаботился. Плановая составляла 64 500 рублей. К слову, розничная цена Волги ГАЗ-М21 в те годы была около 5500 руб. Реальная себестоимость ЗИЛ‑114 в 1967 году составляла 119 400 руб. В 1969 году ее удалось снизить до 108 540 руб. Оптовая же цена ЗИЛ‑114, установленная министерством, была 65 700 руб. То есть каждый автомобиль приносил ЗИЛу 65% убытка.

Модернизированный ЗИЛ‑114 с окантовкой вокруг фар и без щитков на задних колесных арках.

Однако в системе государственной экономики СССР, тем более для гигантского завода, понятие «убыток» тоже в известной мере было условным. Все заработанные предприятиями деньги всё равно уходили государству, которое потом финансировало заводы и фабрики насколько считало нужным.

ЗИЛ‑114 стал одним из главных символов советских 70‑х годов.

В 1967 году ЗИЛ‑114 стал главным автомобилем страны, на котором стали возить членов Политбюро ЦК КПСС. Кстати, ироничный фольклорный термин «членовоз» впервые стали употреблять именно по отношению к этой машине.

ЗИЛ возглавил список громких советских автомобильных новинок конца 60‑х годов: Запорожец ЗАЗ‑966, Москвич‑412, новая Волга ГАЗ‑24, а на очереди был уже и ВАЗ.

Как складывалась дальнейшая история ЗИЛ-114, в которой были и покушение на генсека Брежнева, и множество необычных модификаций, мы еще расскажем – заходите почаще!

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