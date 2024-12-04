Новые поправки в Техрегламент: «свапать» моторы запретят

«За рулем» выяснил, какие изменения конструкции авто попадут под запрет

Правительство при участии Госавтоинспекции готовит очередной пакет поправок в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Коснутся они в первую очередь правил внесения изменений в конструкцию транспортных средств. По сути, это руководство по тюнингу: что можно, что нельзя, как проводить и регистрировать, например, установку газобаллонного оборудования, лебедки или нештатных сидений.

Ограничений по возможным переделкам и сейчас довольно много. На любые доработки кузова, подвески, главных агрегатов, светотехники, тормозной, рулевой и выпускной систем сначала надо получить разрешение и пройти техническую экспертизу. Список запретов, видимо, скоро расширят.

Что влезает в Патриот

Нелегитимным станет произвольное «удлинение рамы или несущего кузова» – нельзя из Гранты делать лимузин, а из «короткой» Нивы – «длинную». Вернее, можно, но ездить по дорогам общего пользования на такой машине запрещено. Хотя этот пункт актуален больше для грузовиков, где ради ухода от весового контроля под ГАЗель маскируют огромных монстров.

Под запрет попадет и замена штатного двигателя каким-либо иным, если его мощность или крутящий момент на 25% превышают параметры штатного. Такую переделку в просторечии называют свапом – и предлагают специализированные мастерские. Ограничений по допустимым параметрам пока нет, но придется убеждать экспертов в надежности и безопасности внесенных изменений.

Популярна замена серийного мотора ГАЗели японским – вместе с коробкой передач. Народ, особенно пользующий внедорожную технику, иногда не прочь таким образом повысить надежность и мощь. В частности, в УАЗ Патриот прекрасно встает двигатель Toyota 3UZ-FE V8 4.3 (282 л. с.).

В некоторые модели Лады неизвестные умельцы впихивали тойотовский же мотор 1NZ-FE 1.5. Этот вариант, кстати, останется условно легитимным – прибавки по мощности и моменту свыше 25% нет. Регистрации потребует и он, но, по крайней мере, не вылезает за рамки правил.

ЗАЧЕМ НУЖЕН СВАП

Свап активно пользуют любители офф-роуда, дрифта и уличных гонок. Для рядовых автовладельцев это единичные случаи. Например, если развалился родной мотор и встал вопрос: чем заменить? В подавляющем большинстве заменяют штатным – так проще, дешевле и безопаснее. Хотя «свап-комплекты» ныне свободно продают на маркетплейсах.

Чип-тюнинг или замена двигателя, серьезно повышающие мощность и крутящий момент, влекут за собой увеличение нагрузок на трансмиссию, ходовую часть и тормоза. Которые, если не поменять их на что-то более крепкое, станут быстрее разрушаться.

При установке мотора V8 в УАЗ или V6 в ГАЗель разумно этим озаботиться. То есть нужно переделать полмашины, и не кое-как, а с умом. Именно это предлагают толковые тюнинговые компании. А бестолковых переделок лучше избегать – себе дороже выйдет. И, опять же, всё это нужно регистрировать.

Никто и не заметит?

Вопросы вызывает система контроля и наказаний за такие (и многие другие) вмешательства в конструкцию транспортного средства.

Статья 12.5 КоАП за незарегистрированные изменения из числа тех, что подлежат регистрации, предусматривает штраф 500 рублей. Есть исключения с более серьезными наказаниями, вплоть до лишения прав: установка фар с красными огнями, мигалок, сирен, цветографических схем оперативных служб и легкового такси .

Существует еще и угроза снятия ТС с учета (и отказа от постановки на учет) «за изменения конструкции без разрешения». Но она, похоже, может осуществиться только в момент регистрации, если в ГАИ при осмотре машины таковые изменения обнаружат. Жигули-лимузин заметят еще на дороге и непременно спросят: разрешение есть? А с посторонним мотором, вероятно, можно беспрепятственно ездить годами. Особенно если это «буханка» где-нибудь на дальнем кордоне. Главное – перед перерегистрацией машины вернуть на нее родной агрегат.

Пока поправки не вступили в силу, любой свап оформляется легально – разрешения на замену двигателя добиться можно. А измененные ранее конструкции под действие поправок в теории не попадают.

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