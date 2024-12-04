#
Выиграй Ладу!
МолнияComtrans-2024Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиАвтокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Chery Tiggo 9
17 декабря
Chery назвала цены на новый флагманский кроссовер
Флагманский кроссовер Chery Tiggo 9 будет...
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
17 декабря
Отметивший 55-летний юбилей производитель начал продажу грузовиков на маркетплейсе
Отечественные грузовики КАМАЗ теперь продаются...
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
17 декабря
Как избежать аварии и штрафа на круговом движении? Вопрос с подвохом
Движение по кругу имеет свои правила проезда по...

Новые поправки в Техрегламент: «свапать» моторы запретят

«За рулем» выяснил, какие изменения конструкции авто попадут под запрет

Правительство при участии Госавтоинспекции готовит очередной пакет поправок в Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Коснутся они в первую очередь правил внесения изменений в конструкцию транспортных средств. По сути, это руководство по тюнингу: что можно, что нельзя, как проводить и регистрировать, например, установку газобаллонного оборудования, лебедки или нештатных сидений.

Ограничений по возможным переделкам и сейчас довольно много. На любые доработки кузова, подвески, главных агрегатов, светотехники, тормозной, рулевой и выпускной систем сначала надо получить разрешение и пройти техническую экспертизу. Список запретов, видимо, скоро расширят.

Что влезает в Патриот

Нелегитимным станет произвольное «удлинение рамы или несущего кузова» – нельзя из Гранты делать лимузин, а из «короткой» Нивы – «длинную». Вернее, можно, но ездить по дорогам общего пользования на такой машине запрещено. Хотя этот пункт актуален больше для грузовиков, где ради ухода от весового контроля под ГАЗель маскируют огромных монстров.

Рекомендуем
Горячая новинка АВТОВАЗа – наша замена для Toyota Camry

Под запрет попадет и замена штатного двигателя каким-либо иным, если его мощность или крутящий момент на 25% превышают параметры штатного. Такую переделку в просторечии называют свапом – и предлагают специализированные мастерские. Ограничений по допустимым параметрам пока нет, но придется убеждать экспертов в надежности и безопасности внесенных изменений.

Популярна замена серийного мотора ГАЗели японским – вместе с коробкой передач. Народ, особенно пользующий внедорожную технику, иногда не прочь таким образом повысить надежность и мощь. В частности, в УАЗ Патриот прекрасно встает двигатель Toyota 3UZ-FE V8 4.3 (282 л. с.).

В некоторые модели Лады неизвестные умельцы впихивали тойотовский же мотор 1NZ-FE 1.5. Этот вариант, кстати, останется условно легитимным – прибавки по мощности и моменту свыше 25% нет. Регистрации потребует и он, но, по крайней мере, не вылезает за рамки правил.

ЗАЧЕМ НУЖЕН СВАП

Свап активно пользуют любители офф-роуда, дрифта и уличных гонок. Для рядовых автовладельцев это единичные случаи. Например, если развалился родной мотор и встал вопрос: чем заменить? В подавляющем большинстве заменяют штатным – так проще, дешевле и безопаснее. Хотя «свап-комплекты» ныне свободно продают на маркетплейсах.

Рекомендуем
Поставил контрактный двигатель: регистрировать в ГИБДД надо?

Чип-тюнинг или замена двигателя, серьезно повышающие мощность и крутящий момент, влекут за собой увеличение нагрузок на трансмиссию, ходовую часть и тормоза. Которые, если не поменять их на что-то более крепкое, станут быстрее разрушаться.

При установке мотора V8 в УАЗ или V6 в ГАЗель разумно этим озаботиться. То есть нужно переделать полмашины, и не кое-как, а с умом. Именно это предлагают толковые тюнинговые компании. А бестолковых переделок лучше избегать – себе дороже выйдет. И, опять же, всё это нужно регистрировать.

Никто и не заметит?

Вопросы вызывает система контроля и наказаний за такие (и многие другие) вмешательства в конструкцию транспортного средства.

Статья 12.5 КоАП за незарегистрированные изменения из числа тех, что подлежат регистрации, предусматривает штраф 500 рублей. Есть исключения с более серьезными наказаниями, вплоть до лишения прав: установка фар с красными огнями, мигалок, сирен, цветографических схем оперативных служб и легкового такси.

Рекомендуем
Лучшие автомобильные лайфхаки от подписчиков «За рулем»

Существует еще и угроза снятия ТС с учета (и отказа от постановки на учет) «за изменения конструкции без разрешения». Но она, похоже, может осуществиться только в момент регистрации, если в ГАИ при осмотре машины таковые изменения обнаружат. Жигули-лимузин заметят еще на дороге и непременно спросят: разрешение есть? А с посторонним мотором, вероятно, можно беспрепятственно ездить годами. Особенно если это «буханка» где-нибудь на дальнем кордоне. Главное – перед перерегистрацией машины вернуть на нее родной агрегат.

Пока поправки не вступили в силу, любой свап оформляется легально – разрешения на замену двигателя добиться можно. А измененные ранее конструкции под действие поправок в теории не попадают.

Рекомендуем
Бренд года «За рулем»

Бренд года «За рулем»

Читатели «За рулем» определяют лучших производителей автокомпонентов и дополнительного оборудования, представленных на российском рынке.

Ваш опыт поможет миллионам россиян выбрать достойные, качественные автотовары, продлить жизнь своей машины и сэкономить деньги.

Подпишитесь на «За рулем» в

Зиновьев Сергей
Количество просмотров 55281
04.12.2024 
Поделиться:
Оцените материал:
-3