В каком случае за просрочку по автокредиту машину не отберут?

«За рулем» рассказал, в каких случаях заемщик рискует остаться без автомобиля

При нынешних ценах приобрести новый автомобиль не так-то просто. Выручают автокредиты. Даже подержанный автомобиль часто нет возможности купить без заемных денет. Как результат – рост числа машин, купленных с участием банков.

Согласно статистике Национального бюро кредитных историй (НБКИ), с января по октябрь в России было взято 1,4 млн автокредитов. Это на 75,7% больше, чем за тот же период 2024 года.

Средний размер выданных автокредитов достиг отметки 1,56 млн рублей, а средний срок автокредитов на новые и подержанные автомобили составил 5,57 года – это на 5 месяцев больше, чем средний срок в прошлом году. И за столь длительный срок может произойти что угодно.

Например, просрочка выплаты. Кстати, в сентябре 2024 года количество автокредитов с просрочкой до 90 дней выросло до 31,4 тысячи – это рекорд с ноября 2022 года.

Как банк будет реагировать на просрочки и как быстро отберет у вас автомобиль? Хороший вопрос для специалиста.

Ярослав Баджурак, исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру»:

– Ответ на вопрос, может ли заемщик лишиться автомобиля, если не будет платить по кредиту, будет отрицательным, если транспортное средство необходимо ему в связи с инвалидностью.

В иных случаях вероятность того, что при просрочке автомобиль будет реализован в пользу банка, выдавшего кредит, исключать нельзя. Насколько скоро это может произойти, зависит от того, оформлен ли автомобиль в качестве залога по автокредиту или нет.

В классических автокредитах, как правило, автомобиль является гарантией погашения обязательств, а условия реализации такого залога описываются в индивидуальном кредитном договоре. Согласно законодательству, кредитор имеет право инициировать процедуру обращения на автомобиль, если заемщик в течение года более трех раз нарушил сроки внесения платежей по кредиту.

Если автомобиль не является залогом по долговым обязательствам, арест на его взыскание возможен только в случае возбуждения исполнительного производства и после того, как кредитор получит решение суда и предъявит документ приставам-исполнителям. Но и здесь есть очередность имущества, на которое ФССП обращает взыскание. Например, сперва приставы арестовывают денежные средства на счетах и вклады в банках.

На автомобиль также может быть наложен арест в пользу погашения кредита, если другого имущества оказалось недостаточно. Должник имеет право обратиться к приставам с просьбой обратить внимание на конкретное имущество, но финально очередность взыскания определяет представитель ФССП.

Здесь важно помнить, что при попадании в непростую финансовую ситуацию главное – построить эффективный диалог с банком, чтобы не доводить дело до разбирательств в судебной плоскости. Как минимум, стоит сообщить кредитору о том, что есть риск несвоевременного исполнения обязательств, и узнать о программах поддержки заемщиков в таких ситуациях.

Кроме того, если к автокредиту была оформлена страховка, стоит проверить, попадает ли случай просрочки под описание страхового, критерии которого описаны в договоре (чаще всего к таковым относят потерю работы или болезнь).

Прекратить обращение взыскания на автомобиль заемщик может до момента реализации предмета залога, если полностью закроет кредит или погасит его просроченную часть.

Обзор выгодных предложений от банков

ВТБ – рассчитать автокредит

Можно подать заявку онлайн – обычно на решение уходит не более 5 минут. В случае одобрения документы тоже можно подписать онлайн. Плюс в том, что деньги можно потратить не только на покупку машины, но и на другие цели – под залог автомобиля.

А еще в ВТБ можно оформить кредитную «Карту возможностей» с беспроцентным периодом 110 дней. Причем первые 30 дней можно снимать с карты до 100 000 рублей наличными (или совершать переводы по СБП), и на эти средства также распространяется беспроцентный период.

Машину на кредитные деньги вы покупаете самостоятельно, без участия банка. Поэтому никаких допуслуг – остаток средств можно потратить на то, что действительно нужно вашему новому автомобилю.

Совет: попросите банк проверить автомобиль по открытым базам ГИБДД, ФНП, ФССП и банковским источникам – специалисты Т-Банка готовы взять на себя эту важную задачу, стоит только изъявить желание.

Есть также возможность взять кредит наличными под залог авто.

Совкомбанк – рассчитать кредит

Тут можно взять кредит «на большие цели по низкой ставке». Одобренная сумма кредита будет больше, а ставка ниже, если брать деньги под залог имущества, в том числе автомобиля.

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Редакция «За рулем» провела эксперимент, чтобы выяснить, насколько быстро можно взять деньги в долг, имея автомобиль.