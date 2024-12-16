Как согреть машину – простые, но действенные способы

Эксперты «За рулем» рассказали, как облегчить жизнь водителя зимой

Поддон

Популярнейший прием среди обитателей холодных регионов – обогрев поддона картера. Смысл простой: масло согревается, его вязкость снижается, стартеру становится легче крутить коленвал.

Обычно для этого используют внешние обогреватели или встроенные тэны, подключаемые на стоянках к внешней сети, но в продаже встречаются и упрощенные варианты в виде пластины, наклеиваемой снаружи на картер и подключаемой к 220 В. Если попытаться использовать в качестве источника энергии бортовую сеть, толку от такого обогрева будет немного, а энергию из АКБ он высосет быстро.

Обогреватель поддона клеится снаружи, а вот с проводкой (220 В – это всё же устройство для гаражного использования) придется повозиться.

Стеклоочистители

От обледеневшего дворника толку нет – это понятно. Помочь ему можно несколькими способами.

Можно заменить штатные щетки на обогреваемые. Мнения насчет их полезности расходятся, да и грамотное подключение к бортсети требует времени и аккуратности. Но такой дворник при езде не будет постепенно превращаться в жесткую и бесполезную сосульку.

Обогреваемые стеклоочистители – приспособление на любителя. От последствий ледяного дождя они не спасают. Грамотно подвести к ним питание тоже непросто. Впрочем, при езде в непогоду такие щетки остаются чистыми. Потребляемый одним дворником ток – 2,2 А.

Однако от последствий мощного ледяного дождя слабенькие подогреватели не спасут: потребуется механическое воздействие – скребки и так далее. Да и простое примерзание в зоне парковки дворников окажется для них проблемой – проще освободить их привычными путями.

Кстати, для борьбы с таким примерзанием служат внутрисалонные подогреватели этой зоны, располагаемые между стеклом и передней панелью. Смотрятся они не очень презентабельно, да и быстродействием похвастаться не могут.

Оптимальный способ заставить холодную омывайку добраться до ветрового стекла – расположить форсунки непосредственно на поводках стеклоочистителей. В продаже есть и набор трубок, и тройников для прокладывания магистрали от бачка.

Из более полезных приспособлений отметим форсунки для стеклоомывающей жидкости, устанавливаемые на поводки стеклоочистителей. По сути такое решение – чуть ли не единственный способ борьбы с негодными омывайками на изопропиловой основе, вязкость которых на морозе возрастает так, что струя жидкости порой не дотягивается даже до низа дворников. А вот при новом расположении форсунок «дальнобойность» от них особо не требуется: даже вязкая жидкость доберется до стекла. Монтаж таких форсунок (а также шлангов, проводки…) потребует возни, но она того стоит.

Еще одно приспособление, помогающее использовать зимой вязкую изопропиловую омывайку, внешне напоминает бытовой кипятильник. Мысль древняя: подогреем бачок со стеклоомывайкой – и в путь. Идея проста – подключить «кипятильник» к системе охлаждения мотора. Так делали даже на серийных автомобилях. Горячая охлаждающая жидкость поделится своими калориями с омывайкой, возвращая ей нормальную текучесть.

Установка таких приспособлений довольно трудоемка – особенно если бачок запрятан куда-то в зону бампера.

Использовать вместо зимней омывайки летнюю, а тем более воду ни «кипятильники», ни выносные форсунки не позволяют: снаружи или на стекле подобная жидкость мгновенно замерзнет.

О других зимних приспособлениях, облегчающих жизнь водителя, мы еще расскажем. Заходит почаще!