Сколько прослужит вентилятор печки для Лады – ресурсный тест «За рулем»

Вентиляторы отопительно-вентиляционной установки для Гранты и Приоры – сплошной брак! Но можно отыскать и нормальный товар, способный отработать 3000 часов или 60 тысяч км пробега.

Вентилятор отопительно-вентиляционной установки (для простоты – вентилятор печки) – это такой незаметный трудяга, неисправности которого мгновенно дают о себе знать. Зимой без него в салоне станет очень холодно даже при исправном радиаторе отопителя. В дождливую погоду быстро запотеют окна. А пыльным летом отсутствие избыточного давления приведет к загрязнению салона через неплотности кузова: об этом предупреждает даже вазовская инструкция.

Ассортимент вентиляторов на рынке запчастей, казалось бы, неплохой. Задумав провести их экспертизу применительно к популярным вазовским машинам, мы приобрели дюжину изделий – половину для Гранты (они же устанавливаются и в Приору с системой кондиционирования Halla), половину для Приоры с климатической системой Panasonic. Они не взаимозаменяемы, хотя многие продавцы продают их как нечто универсальное.

Те, что «для Гранты», годятся и на Калину 2, и на Датсуны. «Приоровские» подойдут также для Калин с кондиционером выпуска 2008–2013 годов.

В Приоре для замены вентилятора надо разобрать полмашины, а в Гранте – демонтировать бардачок.

Конструкция

Вентилятор отопителя представляет собой ротор (крыльчатку) центробежного насоса, закрепленный на валу коллекторного электродвигателя постоянного тока.

Неприятность от крыльчатки может быть только одна – плохая балансировка, что вызывает вибрацию, повышенный шум и быстрый износ подшипников. На крыльчатках установлены балансировочные грузики, которые ни в коем случае нельзя снимать.

Стенд ресурсных испытаний. Счетчик наработки осуществляет непрерывный контроль тока, потребляемого каждым вентилятором.

Ресурс двигателя определяют подшипники, на которых вращается якорь, и, самое главное, коллекторный узел. У последнего проблемы вызывают щетки малого сечения и низкое качество ламелей.

Типичный пример низкокачественного электромотора: подшипник скольжения в задней крышке, узкие щетки, огромный износ коллектора и весь двигатель в стружке, образовавшейся от износа.

Несмотря на схожую конструкцию вентиляторов для Приоры и Гранты, места их размещения различаются. Если в Приоре вентилятор установлен в корпусе отопителя, размещенном под «жабо» между салоном и моторным отсеком, то в Гранте он располагается в салоне вместе со всем климатическим блоком. Поэтому в летнюю пору вентилятору Приоры может быть заметно жарче. Кроме того, замена в Приоре гораздо сложнее, чем в Гранте.

Проверка уровня виброускорений от вентилятора, работающего на полных оборотах.

Три тысячи часов – кто меньше?

Основное требование к вентиляторам печки – длительная безотказная работа. В наших испытаниях им предстояло продержаться на стенде 3000 часов. При средней скорости автомобиля 20 км/ч это эквивалентно пробегу в 60 тысяч км. Но вентиляторы работали на максимальных оборотах, что соответствует четвертому положению переключателя. Если бы они стояли на автомобиле, то ресурс был бы несколько выше, так как на максимальную скорость вентилятор включают далеко не всегда.

Мы измерили потребляемый ток и оценили уровень создаваемых вибраций. После стендовых испытаний вентиляторы разобрали – оценили особенности конструкции, выявили причины отказов и так далее.

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