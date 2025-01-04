Как будет работать ОСАГО в 2025 году

С 1 января меняются многие положения закона об ОСАГО

Новая страховка

Полис становится единым для России и Беларуси, хотя для выезда к соседям потребуется заключить допсоглашение и доплатить.

Также запускается механизм полностью дистанционного урегулирования ДТП, вплоть до осмотра повреждений автомобиля по фотографии (правда, тоже потребуется допсоглашение). А в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях покупка полиса станет обязательной.

С 1 апреля модернизируется таблица коэффициента бонус-малус, влияющего на стоимость полиса. Для безаварийных водителей КБМ немного снизится, а для аварийных вырастет. Для некоторых есть смысл купить страховку до 1 апреля, дабы немного сэкономить.

И напомним, что с 1 марта 2025 года полис ОСАГО исключается из списка документов, необходимых для постановки автомобиля на учет. Но при этом исчезнет и 10‑дневный период, когда можно было ездить без полиса.

Новый эксперимент

1 марта 2025 года камеры начнут системно проверять наличие полиса ОСАГО. Пока в экспериментальном режиме – штрафы выписывать не будут, а лишь рассылать предупреждения через Госуслуги.

Эксперимент продлится год, затем обещаны штрафы. По современным законам за отсутствие ОСАГО можно карать раз в сутки на 800 рублей. Но уже подписан закон о штрафе за «повторное отсутствие полиса» – 5 тысяч рублей.

По оценке страховщиков, 7–10% водителей ездят без ОСАГО. Понятно, что ГАИ не в состоянии обработать всех «вручную», потому сейчас угроза штрафа мизерна. А вот камеры ­способны на большее.

О других изменениях, касающихся автомобилистов, мы еще расскажем – заходите почаще!