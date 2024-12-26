Перед вами – опытный инспектор ГАИ: хорошо это или плохо

«За рулем» объяснил, какую профессиональную деформацию испытывают работники ДПС

Остановка автомобиля инспектором ГАИ нередко вызывает у водителей такие чувства, как беспокойство или даже панический страх. Но если вам попался опытный инспектор — это гарантия, что все будет по закону.

«На глаз» определить полицейского со стажем довольно сложно, но можно. Ведь от профдеформации никуда не денешься. Вот 8 признаков, указывающих на то, что перед вами – именно опытный сотрудник ДПС, а не вчерашний курсант.

1. Покерфейс

Опытный инспектор ГАИ в совершенстве владеет искусством в нужный момент состроить лицо в стиле «Все это я слышал уже сто раз». Бесстрастное, не выражающее ни единой эмоции лицо опытного инспектора вы будете видеть при любых обстоятельствах.

Не важно, пытаетесь ли вы разжалобить стража порядка («Я опаздываю в аэропорт / на дебютное выступление сына / к бабушке на именины») или задействовали все природное обаяние, чтобы оправдаться за нарушение. Вскинутые брови – это максимум, на что вы можете при этом рассчитывать. Ведь все эти истории сотрудник полиции слышит точно не в первый раз.

Совет. Честность – самая правильная тактика в такой ситуации. Нет ничего плохого в том, чтобы сознаться: «Я виноват». Поверьте, это лучшее, что вы можете сделать. Случайно нарушить ПДД может каждый, а вот достойно понести ответственность – не все.

2. Молниеносная скорость

Не успеете вы договорить: «Здравствуйте, в чем причина остановки?», как опытный сотрудник ДПС уже проверит ваши документы. Годы практики и ежедневные тренировки превратили для него эту процедуру в профессиональный спорт. И теперь полицейский демонстрирует свое мастерство вам – причем с олимпийским спокойствием.

Совет. Всегда носите документы с собой и организуйте их хранение таким образом, чтобы при необходимости вы могли их оперативно предъявить инспектору ГАИ. Это, кстати, ваша прямая обязанность, закрепленная в Правилах дорожного движения (п. 2.1.1. ПДД РФ). Уважайте свое время и время сотрудников полиции – это точно упростит взаимодействие в случае остановки.

3. Всевидящее око

Такое ощущение, что инспектор подмечает вообще все: освежитель воздуха перекрывает обзор? Загорелся чек на приборной панели? Судя по звуку, что-то не так с ходовой частью вашей машины? Запах вчерашней бурной вечеринки от такого сотрудника ДПС точно не утаишь. Как и тот факт, что вы сильно нервничаете, будучи за рулем. С чего бы это? А не устроить ли вам более детальную проверку?

Совет. Проходите регулярное техобслуживание и не ленитесь лишний раз загонять автомобиль на СТО, если слышите посторонние шумы или чувствуете, что что-то в управлении и динамике изменилось. Десять звуков неисправного автомобиля с описаниями того, что они могут означать, вы найдете в этом материале.

4. «Случайные» вопросы

«Куда направляетесь?», «Кем работаете?», «Ну и что мы с вами будем делать?» – вариантов вопросов может быть множество. Но опытный сотрудник полиции задает их отнюдь не из праздного любопытства или из-за дефицита общения. Его истинная цель – разговорить водителя или выяснить, насколько четкая, связная и логичная у него речь. Подробнее о таких вопросах, а также о том, как на них правильно отвечать, мы писали вот в этом материале.

Совет. Помните советский плакат «Болтун – находка для шпиона»? Это правило актуально и сегодня. Будьте скромнее и не показывайте инспектору ГАИ, что вы раскусили его тактику. Отвечайте вежливо, но немногословно. Помните, что вы не обязаны обсуждать с сотрудником полиции ничего, что косвенно или прямо не касается причины вашей остановки.