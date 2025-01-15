Jetta VA3 — Фольксваген? Шкода? Да, но есть важные отличия

Эксперт Виноградов назвал все особенности седана с немецкими корнями Jetta VA3

Jetta VA3 официально дебютировала на нашем рынке в прошлом году (поэтому седан является номинантом Гран-при «За рулем»), хотя автомобили завозились и до этого. Не секрет, что эта модель является родственницей некогда популярного у нас Фольксвагена Поло.

Много ли у Джетты с ним общего, чем автомобили отличаются и стоит ли рассматривать VA3 к покупке? Мы расскажем все о китайском Фольксвагене, продающемся под другим брендом.

Седан Jetta VA3 продается в России официально с 2024 года.

Двигатель и коробка Jetta VA3

Двигатель Джетты объемом 1.5 относится к семейству ЕА211 Evo и давно ставится на Фольксвагены и Шкоды по всему миру. Правда, до России ранее эти моторы не добирались.

Впрочем, с ресурсом у них полный порядок. Атмосферная конструкция, распределенный впрыск и отсутствие сложных технических решений позволяют надеяться на беспроблемность эксплуатации. Тем более, по многим пунктам он унифицирован с хорошо знакомым нам двигателем 1.6 (110 л.с.).

Вместе с этим двигателем работает известный 6-ступенчатый автомат Aisin серии TF-80. И при своевременной смене трансмиссионной жидкости ресурс этой коробки высок.

Несмотря на объем 1,5 литра, двигатель Джетты унифицирован с хорошо знакомым нам мотором 1.6 серии ЕА211.

Ураганной динамики ждать не стоит, но ее вполне хватает. Кроме того, осталась и характерная для Поло экономичность. Средний расход можно удерживать в пределах 7 литров на сотню километров.

Шасси Jetta VA3

Volkswagen Polo (как и его ближайший брат Skoda Rapid) всегда славились отличным поведением на всех дорогах. И Jetta VA3 ничуть не хуже – модель построена на той же платформе PQ25.

На извилистой дороге нет и намека на избыточную поворачиваемость. А электроусилитель генерирует правильную обратную связь. Устойчивость на прямой, ловкость и маневренность в любых поворотах точно порадуют активных водителей Jetta настоящим удовольствием от вождения.

На разбитой дороге ощущается знакомая жестковатость подвески. Но на крупных ямах удар она держит.

Jetta VA3 хороша как на автостраде, так и на извилистой дороге.

Еще одним приятным бонусом стали тормоза. Если у оригинального Поло с атмосферным мотором устанавливались задние барабанные механизмы, то у Джетты они дисковые.

Хотя внешне Jetta VA3 похожа на лифтбеки Rapid и Polo последнего поколения, это обычный седан. Но многие кузовные панели унифицированы. Это же касается передней оптики – она аналогична оптике российского Polo последнего поколения.

Эргономика Jetta VA3

Еще одна черта, которая роднит Jetta VA3 и популярные у нас Volkswagen Polo и Skoda Rapid, – грамотная эргономика места водителя.

Простенькое на вид кресло на деле очень удобно и подойдет людям любой комплекции. Взаимное расположение сиденья с органами управления удобно, как и расположение всех кнопок и переключателей.

На втором ряду также комфортно и просторно. Причем и в ногах, и в плечах, и в районе голов пассажиров. Неплох и багажник, с реальным объемом под полкубометра.

Отдельное спасибо за аналоговые приборы. Их наглядность и информативность дадут фору многим виртуальным приборным панелям.

На втором ряду Jetta VA3 много места, сидеть удобно. Но сама обстановка откровенно спартанская.

Упрощения в Jetta VA3

Но, несмотря на все плюсы, связанные с родством с любимым нами Фольксвагеном, у Джетты есть и серьезный недостаток. Это упрощение, которое коснулось почти всего. Кроме ходовой части и двигателя.

Начнем с эргономики. В отличие от Шкоды и Фольксвагена, у Джетты руль регулируется только по углу наклона. Нельзя сказать, что это критично. Но кому-то неспособность руля перемещаться по вылету может помешать.

Руль Jetta VA3 регулируется только по углу наклона, в отличие от знакомого нам Фольксвагена Polo.

Сам интерьер выглядит очень просто. Материалы недорогие, медиасистема уступает в возможностях той, что стояла на Фольксвагене и Шкоде.

Экономия коснулась и багажника. Спинки задних сидений не складываются. Такое решение еще можно было простить Логану первого поколения, который когда-то предлагался за 300 тысяч рублей. Но VA3 стоит совсем других денег.

Сиденья второго ряда Jetta VA3 не раскладываются, а между багажником и салоном установлена жесткая перегородка, что делает кузов прочнее.

Нет ни крючков, ни карманов, ни такелажных петель. Кроме того, нет даже рукоятки для закрывания крышки багажника. Сразу вспоминаются прекрасно организованные багажники Polo и Рапида.

Еще один пункт в списке «на чем сэкономили» – шумоизоляция. В моторном отсеке она практически полностью отсутствует. Это же касается шумоизоляции днища. В багажном отсеке она минимальная. В итоге общий шумовой фон намного выше, чем у Поло или Рапида.

Завершает картину довольно скромное оснащение. Вне зависимости от исполнения, у Джетты VA3 будет обычный отопитель вместо климат-контроля. Нет обогревов сидений или руля, не говоря уже про обогрев лобового стекла.

Стоимость Jetta VA3

Седан Jetta VA3 доступен в трех комплектациях. Базовая версия Lowline стоит 1 928 000 рублей. Средняя версия Agressive предлагается за 2 013 000 рублей. В топовом исполнении Enjoyment автомобиль обойдется в 2 022 000 рублей. Двигатель во всех комплектациях безальтернативный – 1.5 мощностью 111 л.с.

А вот коробка передач разная. Если две верхние комплектации оснащаются автоматом, то базовая – механикой.

К слову, уровень оснащения комплектаций отличается минимально. Поэтому даже в топовой версии, которая всего на 94 тысячи рублей дороже базовой и на 9 тысяч дороже средней, есть только минимальный необходимый набор систем и функций.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

Гран-при «За рулем»: 57 автомобилей – читателям! Объясняем, как выиграть машину за участие в конкурсе.