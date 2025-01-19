Жигули, УАЗы и Волги с дизельными моторами — что пошло не так

Эксперт Канунников рассказал, почему в СССР так и не появились легковые дизели

История отечественных легковых дизелей насчитывает более семи десятилетий, но конец в ней – несчастливый.

Чужая родня

С дизелями в СССР, вообще, не складывалось. Еще до Великой Отечественной войны в одной из шарашек (закрытых конструкторских бюро, где работали осужденные инженеры) создавали двигатель «Коджу» (Коба Джугашвили – партийная кличка и настоящая фамилия Сталина). Экспериментальные моторы ставили на опытные грузовики, дорабатывали, но до ума и производства так и не довели.

Серийные дизельные грузовики в СССР появились только в 1947-м, когда в Ярославе наладили производство моторов семейства GMC-71. Их и стали устанавливать на ярославские, потом минские грузовики, на московские автобусы ЗИС-154. О легковых дизелях в те годы даже и не думали.

Хотя теоретически первым дизельным советским легковым автомобилем могла стать еще Победа ГАЗ-М20. В одном из немецких КБ, после войны работавшем на советский автопром, дизелем для горьковской модели занимались. Но реального продолжения эта затея не имела.

В конце 1950-х годов тема дизельных машин всплыла в связи с экспортом советских моделей в Западную Европу. Высокая экономичность могла стать дополнительным козырем для успеха дешевых советских машин за рубежом.

Задачей дизелизации советских автомобилей озаботилась бельгийская компания Scaldia Volga, которая совместно с фирмой Sobimpex монтировала на Москвичи и Волги импортные агрегаты.

Дизельный Москвич-407 в 1960 году получил имя Scaldia 1400 Diesel. На машинокомплекты, поставляемые из Москвы без двигателя, монтировали дизель Perkins рабочим объемом 1,62 л и мощностью 43 л.с.

Бельгийский Scaldia Diesel de luxe, он же Москвич-403 с мотором Perkins.

Такие же двигатели первоначально монтировали на Волги ГАЗ-21. Максимальная скорость такой Волги составляла всего 115 км/ч, зато и экономичность была на высоте, что ценили, в первую очередь, таксисты. С 1962-го Scaldia устанавливали на Волги более мощный 65-сильный двигатель Rover рабочим объемом 2,2 л.

Реклама Волги ГАЗ-21 с дизелем Rover.

Дизели ставили и на Москвич-408, и на Волгу ГАЗ-24. Москвичи предлагали с моторами Perkins мощностью 52 л.с. На ГАЗ-24 в Бельгии устанавливала 70-сильные моторы Indenor-Peugeot. Из Горького в Бельгию шли экспортные машинокомплекты: седан ГАЗ-24-76 и универсал ГАЗ-24-77.

Интересно, что позднее дизельные Волги собирали даже на главном конвейере ГАЗа. Помимо импортных двигателей, такие машины оборудовали двойным главным тормозным цилиндром Girling и по одному гидровакуумному усилителю было расположено в каждом контуре тормозов.

Некоторые советские люди, работавшие за границей, привозили дизельные Волги в Союз. Но подавляющее большинство граждан в те годы о существовании таких автомобилей даже не догадывались. Да и особой потребности в дизельных модификациях у советских покупателей, при вечном дефиците любых автомобилей, не было. Но это не значит, что такими моторами в Союзе не занимались.