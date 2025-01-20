Выезжаю из сервиса, а машина жесткая, как телега. Что случилось?

Эксперт Ревин рассказал о влиянии перепадов температур на шины автомобиля

Ситуация покажется особенно неприятной, если на вашем автомобиле ремонтировали подвеску, и вы подумаете, что мастера сделали что-то не так. Тут возникает желание вернуться назад, в ремонтную мастерскую, и устроить скандал.

Но если ничего не гремит, а просто машина жестко преодолевает неровности наподобие «лежачих полицейских», советую сдержаться и ехать дальше по своим делам – вскоре все придет в норму. В чем же причина?

Температурные перепады

Пока автомобиль находился в теплом боксе автосервиса, воздух в шинах нагрелся и расширился. Но объем колеса замкнут, а потому давление в шинах возросло.

И на дороге этот рост давления внимательный водитель почувствует. Ведь, как едет автомобиль на перекачанных шинах, многие знают. Часто такое случается при покупке нового автомобиля из автосалона. Там, чтобы не возиться с подкачкой колес несколько раз, сразу могут накачать колеса до 3 бар, считая, что пока машину купят, давление успеет упасть. Да и перекатывать по шоуруму машину с повышенным давлением в шинах легче.

Насколько растет давление в шинах

Для простоты расчетов можно принять, что при изменении температуры на 10°С давление в шинах меняется на 0,1 бара. И вполне возможно, что выехав на двадцатиградусный мороз из бокса с температурой +20°С, в котором машина провела несколько часов или сутки, мы почувствуем этот эффект в полной мере.

Если давление в шинах было выставлено верно и равнялось, например, 2,2 бара, то после сервиса давление будет 2,6 бара, что сделает машину жесткой.

Как следить за давлением в колесах

Зимой, как, впрочем, и летом, за давлением в шинах нужно следить и корректировать его, в том числе, и при сильных изменениях температуры воздуха. Так, шины, установленные осенью даже при нулевой температуре, будут к середине зимы и в морозы изрядно недокачанными. Именно зимой, когда характер дороги может сменяться от заснеженной колеи до промороженного асфальта, «упустить» недокачанное колесо и «зажевать» шину легче, чем летом.

Поэтому проверять давление в шинах надо обязательно при помощи достаточно точного манометра или подсоединяя к колесам компрессор с электронным манометром. Можно, например, заранее выставить необходимое давление на табло компрессора и просто подкачивать шины при необходимости.

Также хочу напомнить, что у многих современных автомобилей давление в передних и задних колесах разное, и это нужно обязательно учитывать, иначе управляемость автомобиля может оказаться далекой от расчетной.

Бензины тоже бывают зимними, но даже они могут замерзнуть.