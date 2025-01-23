Лада Аура — номинант Гран-при «За рулем»

Простор, мотор, шумка – эксперт Зиновьев перечислил все особенности Лады Ауры

Любая новинка от АВТОВАЗа всегда оказывается самой ожидаемой на российском рынке. В случае Лады Ауры ожидания оправдались – машина толковая, цельная, и ощущения «что-то в ней не так» не вызывает.

Судя по письмам в редакцию и по обсуждениям на форумах, автолюбителей смущает, что в Ауре прослеживается родство с детально изученной Вестой NG.

Со всех сторон, да и изнутри тоже, Лада Аура выглядит как Веста. Тем не менее, по формальным признакам это самостоятельная модель.

В отличие от народной и массовой Весты, Аура – это «бизнес-седан, сочетающий габариты С-сегмента и вместительность класса D, ориентированный, прежде всего, на пассажиров, их комфорт и статус». Такое определение дает сам завод.

Комплектации и цены Лады Ауры

Серийный выпуск Лады Ауры стартовал в октябре 2024 года, старт продаж объявили в конце ноября того же года. Сейчас модель доступна в двух версиях – богатой Premier стоимостью от 2,6 млн рублей, и предельно богатой Status по цене от 2,8 млн рублей.

В базовом оснащении Лады Ауры: четыре подушки безопасности, система контроля слепых зон, датчики парковки спереди и сзади, камера заднего вида, обогрев всех сидений, руля, форсунок омывателя и лобового стекла. На фото – топовая комплектация.

Если вкратце, то базовое оснащение Ауры почти полностью соответствует комплектации самой топовой версии Весты. В прайс Ауры Status добавили еще немного приятных строчек. Например, оригинальные легкосплавные диски диагональю 17 дюймов (вместо штатных 16-дюймовых), обивку сидений натуральной кожей Nappa, более продвинутую мультимедийную систему с экраном диагональю 10,4 дюйма вместо стандартных семи, а также еще четыре динамика к базовым четырем и цифровую панель приборов.

И, что, может быть, еще важнее, у «статусной» Ауры на заднем ряду сидений только два подголовника – по числу профилированных посадочных мест. А у «премьерной» (базовой версии) их три.

Отличия и особенности Ауры и Весты

В техническом аспекте Аура – это Веста с удлиненными на 250 мм кузовом и колесной базой. Вся прибавка ушла в задний ряд салона, где пассажиры могут закидывать ногу на ногу. Багажник остался прежним. Клиренс такой же: 171-176 мм в зависимости от размера колес.

Удлинились задние двери. Получился более широкий и удобный при посадке проем. Но учтем, что и пространства для открывания дверей потребуется больше. На тесных параллельных парковках это наверняка будет ощутимо. Но Аура по задумке – машина для просторных парковок.

Под капотом Лады Ауры никаких откровений, учитывая, что Весту тоже оснащают мотором 1.8 с вариатором. Безальтернативное сочетание двигателя и трансмиссии – скорее недостаток для бизнес-седана. Но есть слухи, что это временно.

Главные агрегаты Лады Ауры

Естественно, никакой механической коробки передач нет. И не планируется. Только автоматическая. Двигатель 1.8 Evo (122 л.с., 170 Нм), он же – ВАЗ-21179, созданный в 2016 году для Весты. Сочетается мотор с вариатором WLY CVT18 китайского производства. Есть у него и другой индекс – Chery QR018CHA. А если копать еще глубже, то найдем изначальное сходство с ниссановским Jatco.

Связку двигателя и трансмиссии мы уже опробовали в динамике и нашли ее очень гармоничной. На ходу Аура держится увереннее, чем Веста, – в том числе благодаря увеличенной колесной базе. И комфорта дает чуть больше – тоже за счет базы. Улучшенная относительно Весты шумоизоляция также вносит свою лепту в восприятие машины.

У задних сидений Лады Ауры подогреваются и подушки, и спинки. Из прочих удобств – только подлокотник с подстаканниками. А до 10-дюймового дисплея пассажиры заднего ряда не дотянутся.

Рыночные перспективы Лады Ауры

Основное преимущество Ауры – все-таки задний ряд сидений. Не случайно первые товарные партии машин ушли корпоративным заказчикам. Некоторые из них будут обслуживать различные госструктуры.

Бизнес и госсектор, по всей видимости, и останутся главной целевой аудиторией нового седана АВТОВАЗа.

Впрочем, нет сомнений, что Лада Аура обретет поклонников и среди прочих покупателей, предпочитающих просторные автомобили. А вот в каком количестве их будут брать – покажут время и результаты Гран-при «За рулем». Обязательно проголосуйте за своих фаворитов в разных классах!

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

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