Лада Аура — номинант Гран-при «За рулем»
Любая новинка от АВТОВАЗа всегда оказывается самой ожидаемой на российском рынке. В случае Лады Ауры ожидания оправдались – машина толковая, цельная, и ощущения «что-то в ней не так» не вызывает.
Судя по письмам в редакцию и по обсуждениям на форумах, автолюбителей смущает, что в Ауре прослеживается родство с детально изученной Вестой NG.
В отличие от народной и массовой Весты, Аура – это «бизнес-седан, сочетающий габариты С-сегмента и вместительность класса D, ориентированный, прежде всего, на пассажиров, их комфорт и статус». Такое определение дает сам завод.
Комплектации и цены Лады Ауры
Серийный выпуск Лады Ауры стартовал в октябре 2024 года, старт продаж объявили в конце ноября того же года. Сейчас модель доступна в двух версиях – богатой Premier стоимостью от 2,6 млн рублей, и предельно богатой Status по цене от 2,8 млн рублей.
Если вкратце, то базовое оснащение Ауры почти полностью соответствует комплектации самой топовой версии Весты. В прайс Ауры Status добавили еще немного приятных строчек. Например, оригинальные легкосплавные диски диагональю 17 дюймов (вместо штатных 16-дюймовых), обивку сидений натуральной кожей Nappa, более продвинутую мультимедийную систему с экраном диагональю 10,4 дюйма вместо стандартных семи, а также еще четыре динамика к базовым четырем и цифровую панель приборов.
И, что, может быть, еще важнее, у «статусной» Ауры на заднем ряду сидений только два подголовника – по числу профилированных посадочных мест. А у «премьерной» (базовой версии) их три.
Отличия и особенности Ауры и Весты
В техническом аспекте Аура – это Веста с удлиненными на 250 мм кузовом и колесной базой. Вся прибавка ушла в задний ряд салона, где пассажиры могут закидывать ногу на ногу. Багажник остался прежним. Клиренс такой же: 171-176 мм в зависимости от размера колес.
Удлинились задние двери. Получился более широкий и удобный при посадке проем. Но учтем, что и пространства для открывания дверей потребуется больше. На тесных параллельных парковках это наверняка будет ощутимо. Но Аура по задумке – машина для просторных парковок.
Главные агрегаты Лады Ауры
Естественно, никакой механической коробки передач нет. И не планируется. Только автоматическая. Двигатель 1.8 Evo (122 л.с., 170 Нм), он же – ВАЗ-21179, созданный в 2016 году для Весты. Сочетается мотор с вариатором WLY CVT18 китайского производства. Есть у него и другой индекс – Chery QR018CHA. А если копать еще глубже, то найдем изначальное сходство с ниссановским Jatco.
Связку двигателя и трансмиссии мы уже опробовали в динамике и нашли ее очень гармоничной. На ходу Аура держится увереннее, чем Веста, – в том числе благодаря увеличенной колесной базе. И комфорта дает чуть больше – тоже за счет базы. Улучшенная относительно Весты шумоизоляция также вносит свою лепту в восприятие машины.
Рыночные перспективы Лады Ауры
Основное преимущество Ауры – все-таки задний ряд сидений. Не случайно первые товарные партии машин ушли корпоративным заказчикам. Некоторые из них будут обслуживать различные госструктуры.
Бизнес и госсектор, по всей видимости, и останутся главной целевой аудиторией нового седана АВТОВАЗа.
Впрочем, нет сомнений, что Лада Аура обретет поклонников и среди прочих покупателей, предпочитающих просторные автомобили. А вот в каком количестве их будут брать – покажут время и результаты Гран-при «За рулем». Обязательно проголосуйте за своих фаворитов в разных классах!
Номинант Гран-при «За рулем» – 2025
К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.
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