Выбираем лучший большой кроссовер на переднем приводе — и выигрываем Ладу!

В 2024 году на авторынке РФ появилось три больших кроссовера с передним приводом

Для крупных флагманских моделей кроссоверов характерен полный привод, но что, если оставить привод передним – и переиграть конкурентов по цене или богатству комплектаций? Сыграть в это «бинго», ориентированное на жителей российских мегаполисов, редко съезжающих с асфальта, в 2024 году решили сразу три китайские марки. Насколько хорошо это получилось у каждой из них? Изучите материалы «За рулем» по этим машинам – и голосуйте за вашего кандидата!

Самая престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2025 – продолжается. Посредством голосования будут выявлены лучшие новинки 2024 года. Какие модели удостоятся чести называться самыми красивыми, технически совершенными и практичными, решает самое непредвзятое жюри – наши читатели!

Происходит это так: сейчас идет большое онлайн-голосование, но до участия в нем мы предлагаем вам принять участие в своего рода экзитполе – так будет сразу понятно, какие модели имеют больше шансов на победу. Опрос – прямо под этим текстом!

Итак, читайте о каждом автомобиле (ссылки – чуть ниже), голосуйте под публикацией, а затем переходите в основное голосование по всем 12 представленным классам. Именно вам предстоит решить, какие номинанты достойны победы благодаря своей технологичности, практичности и дизайну.

И ведь помимо самого факта участия в крупнейшем народном жюри это еще и шанс выиграть новую машину! В этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2024 года, три автомобиля Lada – Vesta, Vesta SW и Vesta SW Cross.

Итак, знакомимся с сегодняшними претендентами поближе – вот тройка больших кроссоверов с приводом на переднюю ось, стартовавших на российском рынке в 2024 году:

BAIC X75, универсал, 177 л. с., передний привод Kaiyi X7 Kunlun, универсал, 186–238 л. с., передний привод

SWM G05 Pro, универсал, 139 л. с., передний привод

Напомним, что к участию в Гран-при «За рулем» мы допускаем лишь реально новые модели – то есть дебютировавшие в нашей стране в 2024 году или сменившие поколение. Новый мотор, фейслифт и даже рестайлинг – все это не в счет. BAIC X75, Kaiyi X7 Kunlun и SWM G05 Pro – как раз из числа абсолютных новинок. Что ж, решаем, кто из них наиболее хорош!

Внимание: прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свое мнение в мини-опросе под публикацией. Это очень важно!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.