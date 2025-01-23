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Знаменитая «инвалидка» в кузове универсал? Была и такая!

«За рулем» вспомнил необычные модификации советской машины С-3Д

Все авто подобного назначения, независимо от модели, года выпуска и числа постоянных модернизаций, имели общее негласное прозвище: «инвалидка».

Серпуховская С-3Д потихоньку обзавелась 14сильным моторчиком, 4ступенчатой коробкой, гидравлическими тормозами и цельнометаллическим кузовом. Любопытно, что существовал и опытный образец с кузовом универсал. В серию он не пошел.

Прототип С-3Д в кузове универсал
Прототип С-3Д в кузове универсал
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  • Почему ВАЗ-2103 в кузове универсал остался в ранге прототипа, рассказано тут.

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Колодочкин Михаил
Фото:Автомобильное бюро
Количество просмотров 395
23.01.2025 
Фото:Автомобильное бюро
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