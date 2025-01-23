Знаменитая «инвалидка» в кузове универсал? Была и такая!
«За рулем» вспомнил необычные модификации советской машины С-3Д
Все авто подобного назначения, независимо от модели, года выпуска и числа постоянных модернизаций, имели общее негласное прозвище: «инвалидка».
Серпуховская С-3Д потихоньку обзавелась 14‑сильным моторчиком, 4‑ступенчатой коробкой, гидравлическими тормозами и цельнометаллическим кузовом. Любопытно, что существовал и опытный образец с кузовом универсал. В серию он не пошел.
Прототип С-3Д в кузове универсал
Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, вы знали, что существовали миноискатели на базе УАЗ-469?
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- Почему ВАЗ-2103 в кузове универсал остался в ранге прототипа, рассказано тут.
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Фото:Автомобильное бюро
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23.01.2025
Фото:Автомобильное бюро
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