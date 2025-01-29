Лучший большой кроссовер на полном приводе — выбираем и выигрываем Ладу!

Сразу шесть больших полноприводных кроссоверов дебютировали в РФ в 2024 году

Полный привод в России любят, а просторные интерьеры и вместительные багажники – тем более. Поэтому к классу больших кроссоверов с колесной формулой 4х4 традиционно приковано большое внимание. За 2024 год шесть таких автомобилей дебютировали РФ, причем один из брендов выставил сразу две модели! Какая модель лучше других? Изучите материалы «За рулем» – и голосуйте за вашего кандидата!

Уже вовсю идет престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2025. Через голосование мы определим лучшие новинки 2024 года. А какие модели будут достойны этого звания ввиду своего дизайна, технического совершенства или практичности, решаете вы, наши читатели!

Давайте вкратце пробежимся по правилам этого процесса. Вам нужно будет принять участие в большом онлайн-голосовании, но до перехода на его страницу мы хотим предложить вам своеобразный экзитпол: голосуем прямо под этим текстом и сразу видим, у какой модели больше шансов на победу!

Что ж, спокойно изучайте каждую машину (ссылки – чуть ниже), голосуйте под публикацией, а затем кликайте на основное голосование по всем 12 представленным в нашей премии классам. И да, именно вы решите, какие из номинантов достойны победы!

Заметим: мало того, что это интересно и престижно, так это еще и шанс выиграть новую машину! В этом году мы разыграем среди всех читателей, проголосовавших за лучший автомобиль 2024 года, три автомобиля Lada – Vesta, Vesta SW и Vesta SW Cross.

Итак, давайте познакомимся с участниками сегодняшней битвы поближе. Вот все шесть только что стартовавших в РФ больших кроссоверов, у которых есть полноприводные версии, а некоторые из моделей представлены исключительно с полным приводом.

DFSK ix7, универсал, 220 л. с., полный привод Haval F7, универсал, 150–192 л. с., передний/полный привод

Jaecoo J8, универсал, 249 л. с., полный привод Jetour T2, универсал, 245 л. с., полный привод

Soueast S07, универсал, 190 л. с., передний/полный привод Soueast S09, универсал, 190–197 л. с., передний/полный привод

Остается упомянуть, что к участию в Гран-при «За рулем» мы допускаем сугубо новые модели – то есть дебютировавшие в России в 2024 году или же пережившие смену поколения. Новый мотор, фейслифт и даже рестайлинг – не считаются! А вот DFSK ix7, Haval F7, Jaecoo J8, Jetour T2, Soueast S07, и его старший собрат Soueast S09 – как раз абсолютные новички. Давайте решим, кто из них достоин победы в классе!

Внимание: прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свое мнение в мини-опросе под публикацией. Это очень важно!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.