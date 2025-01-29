Вода в радиаторе, замерзшие стекла, полный привод и еще 6 зимних опасностей

Эксперт Колодочкин рассказал о девяти главных зимних проблемах и их решениях

Зимняя эксплуатация машины гораздо сложнее и опаснее летней, хотя многие начинающие водители понимают это порой слишком поздно. Собранные ниже ответы на «зимние» вопросы помогут избежать многих неприятностей.

1. Где находятся самые скользкие места на зимних дорогах?

Мосты и эстакады. Приподнятые над землей конструкции охлаждаются быстрее, а потому и лед на таких участках образуется раньше, чем на проложенной по земле дороге.

Места, где автомобили часто тормозят. Это участки дороги перед крутыми поворотами, перекрестками, пешеходными переходами, «лежачими полицейскими», остановками общественного транспорта.

Участки пути, где автомобили часто пробуксовывают. Это подъемы и, опять же, все те места, где машины притормаживают, а затем пытаются разогнаться.

На этих участках дорог надо быть предельно внимательными и осторожными.

2. Можно ли заливать воду в систему охлаждения?

Вопрос «Можно ли залить в систему охлаждения воду зимой на один раз, чтобы доехать и тут же ее слить?» не такой уж редкий, и вот наш ответ на него.

Заливать воду в систему охлаждения очень нежелательно – разве что кипяток. Холодная вода в работающем двигателе не замерзнет, а вот в радиаторе «прихватит» мгновенно. Ведь циркуляция жидкости в нем начинается только после открытия термостата, то есть при температуре более 80-90ºС. А до этого радиатор просто разорвет льдом.

3. Зачем проверять давление в шинах?

Корректировать давление в шинах сообразно температуре окружающего воздуха очень желательно. Ведь осенью, когда вы устанавливали зимние шины, на улице еще была плюсовая температура. А потом воздух в шинах охлаждается, и давление падает. Охлаждение на каждые 10ºС приводит к падению давления примерно на 0,1 бара. Так что в двадцатиградусный мороз в колесах может не хватать уже 0,3-0,4 бара. Поэтому в морозы, которые в средней полосе России еще обязательно будут в феврале, колеса надо подкачивать.

4. Как предотвратить замерзание стекол?

Причиной обмерзания стекол изнутри (во время стоянки) после поездки становится теплый и влажный воздух: влага оседает на стеклах и замерзает. Предотвратить это можно двумя способами.

Первый – после поездки открыть на стоянке все двери автомобиля и хорошенько проветрить салон в течение несколько минут.

Вторым способом является завершение поездки в несколько некомфортных условиях. За пять минут до подъезда к месту стоянки следует выключить отопитель и открыть стекла. Эффект – тот же: проветривание удаляет теплый и влажный воздух.

Кстати, чтобы влажность в салоне была поменьше, нужно каждый раз отряхивать обувь от снега и не давать застаиваться лужицам воды на ковриках автомобиля. Собрать воду с ковриков можно не только салфетками или тряпками, но и плотным комком снега.

5. Выключенный кондиционер и расход топлива

Многих заботит, тратит ли двигатель энергию на кондиционер, который зимой, как известно, не работает. Это зависит от типа применяемого компрессора. Агрегаты старого поколения с электромагнитной муфтой включения отсоединяют агрегат от мотора полностью – энергия не расходуется. А вот более современные модели с перепускным клапаном и с регулируемой производительностью продолжают «перемешивать» хладагент внутри себя и в мороз, а потому тратят энергию.

6. Вязкость масла при минусовых температурах

Нас также спрашивают, какой символ в обозначении масла (например, 0W-40) указывает, чему равна его вязкость при отрицательной температуре. Если быть точным, то – никакой.

Первая цифра, которая стоит перед W (winter, т.е. «зима»), характеризует минимальную отрицательную температуру, при которой насос двигателя в состоянии подавать масло в систему смазки. Если, например, впереди стоит ноль, то проворачивание коленвала гарантируется при температуре до -35ºС, а прокачиваемость масла обеспечивается при температурах до -40ºС.

Иными словами, производитель масла ручается, что при указанных температурах низкотемпературная вязкость продукта не превысит определенных классификацией SAE значений – соответственно, 6200 мПа×с и 60 000 мПа×с.

7. Нужна ли зимой теплоизоляция АКБ?

Нет, не нужна. Теплоизоляция батареи помогает летом не перегреть ее из-за находящегося рядом раскаленного двигателя. А зимой она, напротив, мешает батарее прогреваться от мотора. Напоминаем: чем ниже температура батареи, тем хуже она принимает заряд. Так, при -30ºС батарея практически не заряжается. Поэтому есть смысл снять штатную теплозащиту батареи на зиму, если она есть.

8. Какая автохимия реально полезна для зимних условий?

Антигели действительно улучшают депрессорные свойства дизельного топлива – температуру помутнения, фильтруемость и застывание. Однако при их использовании могут ухудшаться цетановое число и смазывающая способность ДТ. Но при замершем топливе они бесполезны.

Размораживатели умеют размораживать окаменевшее ДТ. Но на практике они бесполезны, поскольку объем замершего топлива на несколько порядков превосходит возможности баллончика со средством.

Осушители на самом деле связывают влагу в топливе. Но при этом они могут провоцировать развитие коррозии.

Владельцы дизельных автомобилей просто обязаны всякий раз уточнять на АЗС, действительно ли им продадут именно зимнее топливо. К сожалению, сегодня официально может продаваться и летнее…

9. Полный привод опасен при зимней езде?

При грамотной эксплуатации никакой опасности нет. Однако надо помнить, что на скользком покрытии полноприводные машины могут хорошо разгоняться, оставляя позади все моноприводные автомобили. А вот при торможении никакого преимущества у них уже не будет: тормозные механизмы уже больше века ставят на все четыре колеса любых автомобилей. Поэтому владельцы полноприводников не должны поддаваться искушению ехать быстрее потока автомобилей: тормозить эффективнее других они не в состоянии.

«За рулем» рассказал про самые вредные зимние заблуждения автовладельцев.