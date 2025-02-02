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Мотор от танка, 12 с до сотни, максималка 200 км/ч — дикий гоночный грузовик из 90-х

«За рулем» рассказал о технических особенностях гоночного прототипа КрАЗ-5450

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Масса – примерно 7 т, до сотни – за 12 с, максималка – около 200 км/ч! Седельный тягач КрАЗ с прикрученной к нему табличкой «5450» образца 90х годов существовал в единственном экземпляре.

Фактически это был прототип, заточенный исключительно на спорт. Машина, выкрашенная в ярко-зеленый цвет, быстро обрела кличку «крокодил». Танковый турбодизель 5ТДФ от Т64 форсировали до 1000 л.с., 7ступенчатую планетарную механику взяли с того же танка. Любопытно, что рычаг коробки тоже оставили танковым. Все подвески – независимые, торсионные. Капот и крылья – из стеклопластика.

Гоночный тягач КрАЗ-5450
Гоночный тягач КрАЗ-5450
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К сожалению, в чемпионы «крокодил» не пробился: во время своей единственной гонки в 1992 году он скрутил винтом вал центрального редуктора главной передачи. А стране было уже не до кольцевых гонок.

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Необычные факты из истории техники Михаил Колодочкин коллекционирует много лет. Вот, например, сможете догадаться, где спрятана запаска в этом советском универсале?

Есть вопросы? Задавайте! [email protected].

  • О самых быстрых и удивительных Ладах СССР рассказано здесь.

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Колодочкин Михаил
Фото:Автомир
Количество просмотров 1142
02.02.2025 
Фото:Автомир
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