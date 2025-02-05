Выбираем лучший внедорожник — выигрываем Ладу!

В 2024 году в России появилось сразу четыре новых внедорожника

Один из самых популярных в России классов автомобилей в 2024 году прирос сразу четырьмя моделями от трех китайских производителей. Все – мощные, большие, интересные! Однако какая из них претендует на статус бестселлера, а каким уготована роль середнячков или вовсе аутсайдеров? Изучите все, что «За рулем» писал об этих машинах, – и делайте выводы!

Продолжает свою работу престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2025. Идет голосование, в ходе которого мы выбираем лучшие модели 2024 года. А какие из дебютантов достойны этого звания, определит самое непредвзятое жюри в мире – вы, наши читатели!

Вкратце напомним, что вам предстоит принять участие в большом онлайн-голосовании, но до этого вас ждет своего рода экзитпол: просим вас проголосовать прямо под этим текстом, чтобы уже на этом этапе понять, у какой модели больше шансов на победу!

Вы можете внимательно изучить каждого номинанта по ссылкам ниже, проголосовать под публикацией, после чего кликнуть на основное голосование по всем 12 представленным классам. Именно вам предстоит решить, какие новинки авторынка будут признаны лучшими.

Помимо вовлеченности в увлекательный масштабный процесс, участие в голосовании – это еще и шанс выиграть новую машину! В этот раз между всех читателей, голосовавших за лучшие автомобили 2024 года, мы разыгрываем три автомобиля Lada – Vesta, Vesta SW и Vesta SW Cross.

Что ж, вот участники сегодняшнего состязания – четыре только что дебютировавших на российском рынке внедорожника. Рама, полный привод, мощные движки – все, как мы любим.

Haval H5, универсал, 150–200 л. с., полный привод Haval H9, универсал, 184–218 л. с., полный привод

Oting Paladin, универсал, 218 л. с., полный привод Tank 700, универсал, 354–517 л. с., полный привод

Важно заметить, что к участию в Гран-при «За рулем» допускаются исключительно новые модели – то есть дебютировавшие в России в 2024 году или сменившие поколение. Обновление гаммы двигателей, фейслифт или рестайлинг мы не учитываем. Но Haval H5, Haval H9, Oting Paladin и Tank 700 – именно абсолютные новички. Так давайте установим, какой из них будет победителем!

Внимание: прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свое мнение в мини-опросе под публикацией. Это очень важно!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.