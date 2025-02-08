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Надежные агрегаты, «полный фарш» и доступная цена — новый корейский кроссовер

Оснащение кроссовера Kia Syros для индийского рынка оказалось нетипично богатым

Индийская линейка Kia пополнилась субкомпактным кроссовером Syros. Он вышел в льготный сегмент местного рынка – в него входят машины длиной до четырех метров.

От одноклассников новичок отличается нетривиальным дизайном, который для последних моделей Kia стал уже привычным.

Kia Syros
Kia Syros

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Модель чисто топливная, без какой-либо гибридизации. Но в перспективе будет электромобиль.

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Пока же на выбор есть литровый бензиновый турбомотор на 120 сил и полуторалитровый 116сильный дизель. Первый сочетается с 5ступенчатой механикой или преселективным роботом. Второму положена механика или классический автомат, оба на шесть передач. Привод только передний, задняя подвеска полузависимая.

На передней панели между двумя стандартными дисплеями на 12,3 дюйма нашлось место еще одному, пятидюймовому. Он заведует настройками климат-контроля, хотя сохранили и физические клавиши.

Второй ряд сидений имеет продольную регулировку, можно менять угол наклона спинки. Максимальный объем багажника при пятиместной конфигурации составляет 465 л.

Интерьер Kia Syros
Интерьер Kia Syros

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Несмотря на небольшие размеры, оснащен Kia Syros достойно.

В дорогих версиях будут вентиляция передних и задних сидений, адаптивный «круиз», аудиосистема Harman/Kardon, панорамная крыша.

  • О том, как разумно сэкономить на моторном масле, рассказано тут.

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Милешкин Кирилл
Фото:Kia
Количество просмотров 4977
08.02.2025 
Фото:Kia
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