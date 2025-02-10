Станут ли массовыми «прозрачный капот» и «машина-призрак»?

Эксперт «За рулем» — о внедрении инновационных функций в бюджетные авто

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Станут ли массовыми такие системы, как «прозрачный капот» и навигатор с «автомобилем-призраком»? Или останутся ­дорогими игрушками?

Ответ эксперта

Кирилл Милешкин, обозреватель «За рулем»:

– Функция «прозрачный капот» давно стала привычной и на серьезных внедорожниках, и на кроссоверах. В частности, на китайских. Она позволяет в режиме реального времени видеть угол поворота колес и рельеф под передней частью кузова. Реализуется это легко, а полезно не только на бездорожье, но и в городе.

Навигацию с «автомобилем-призраком» Jaguar представил еще в 2014 году. Суть в том, что на дорогу проецируется силуэт машины, которая едет по заданному маршруту. А водитель просто повторяет ее маневры. Но дальше концепта дело не пошло.

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