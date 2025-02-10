Geely Cityray и Citroen C5 Aircross — тест в цифрах

«За рулем» сравнил комплектации переднеприводных кроссоверов

Тест-драйв кроссоверов Geely Cityray и Citroen C5 Aircross – по этой ссылке.

Ниже – детальное сравнение комплектаций и подробный технический справочник Geely Cityray и Citroen C5 Aircross.

Новые веяния

В былые времена «китайцы» даже в базовых версиях отличались щедрой комплектацией. Сейчас всё поменялось. Так, Cityray в начальном исполнении Comfort (2,86 млн рублей) совсем скромен: две подушки безопасности, однозонный климат-контроль, камера заднего вида, аудиосистема с четырьмя динамиками, а обогреваются тут только передние сиденья.

Версия Luxury (3,09 млн рублей) – это уже шесть подушек безопасности, шесть динамиков, панорамная крыша, отделка кожзамом, электрорегулировки водительского сиденья, система кругового обзора, пакет водительских ассистентов, обогрев руля, ветрового стекла и заднего ряда сидений.

Модификация Flagship (3,21 млн рублей) дополнена электроприводами правого переднего кресла и пятой двери, фоновой подсветкой, беспроводным зарядником и 19‑дюймовыми колесами вместо 18‑дюймовых. Ну а Flagship Sport (3,25 млн рублей) отличается только декором кузова и салона.

Citroen, напротив, поменял подход. Раньше начальные версии были не особо насыщенными – за многое приходилось доплачивать. Теперь комплектация одна, и весьма богатая: шесть подушек безопасности, круиз-контроль с лимитером, система кругового обзора, раздельный климат-контроль, электропривод багажной двери, электрорегулировки, обогрев и функция массажа передних сидений. По большому счету, не хватает только обогрева руля и ветрового стекла.

Фишка Citroen C5 Aircross – амортизаторы

Амортизаторы Progressive Hydraulic Cushions – гидравлические, в их конструкции газ не применяется.

На небольших неровностях шток амортизаторов Progressive Hydraulic Cushions работает с небольшим сопротивлением, что повышает ездовой комфорт на мелочевке.

На серьезных в дело вступают гидродемпферы, эффективно гасящие энергию удара и не допускающие пробоев.

По заявлению производителя, ресурс таких амортизаторов ничем не отличается от традиционных.

При минусовых температурах подвеска Progressive Hydraulic Cushions не теряет эффективности.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

Geely Cityray и Citroen C5 Aircross

Данные производителей

Citroen C5 Aircross Geely Cityray Снаряженная / полная масса, кг 1485 / 1887 1545 / 1930 Время разгона 0–100 км/ч, с 10,4 8,9 Максимальная скорость, км/ч 200 190 Топливо / запас топлива, л АИ-95 / 53 АИ-92...95 / 51 Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл, л / 100 км 7,5 / 5,9 / 7,0 8,0 / 5,7 / 6,5 ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация / число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1598 см³ 1499 см³ Мощность 129 кВт / 175 л. с. при 5500 об/мин 108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин Крутящий момент 250 Н·м при 1750 об/мин 270 Н·м при 2000–3500 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний Коробка передач А8 Р7 Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х. 5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,00 3,53 / 2,81 / 2,36 / 1,04 / 1,11 / 0,85 / 0,73 / 2,91 Главная передача 4,01 4,67 / 3,43 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / независимая многорычажная McPherson / упругая поперечная балка Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР Тормоза: спереди / сзади дисковые вентилируемые / дисковые дисковые вентилируемые / дисковые Шины 235/55 R18 235/45 R19

Геометрическая проходимость

Citroen C5 Aircross Geely Cityray Просвет, мм a 175 175 b 205 195 c 205 220 Угол α 19,5° 22,0° β 27,5° 25,0° γ 17,0° 16,5°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО Гарантия Дилеры Citroen C5 Aircross 20 000 км* или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 52 Geely Cityray 10 000 км или 12 месяцев 5 лет или 150 000 км 216

* Замена масла – раз в 10 000 км.









Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Citroen C5 Aircross Geely Cityray Капот 90–100 115–125 Крыло переднее 110–120 106–135 Крыло заднее 110–120 105–135 Дверь передняя 110–115 100–125 Дверь задняя 110–115 100–130 Дверь багажника н.д. 105–125

Экспертная оценка автомобилей

Модель Citroen C5 Aircross Geely Cityray Рабочее место водителя Сиденье 9 8 Органы управления 9 8 Обзор 9 8 Салон Передняя часть 9 9 Задняя часть 8 9 Багажник 8 9 Ходовые качества Динамика 8 9 Тормоза 8 8 Управляемость 8 9 Комфорт Шум 9 8 Плавность хода 8 8 Климат 9 8 Приспособленность к России Геометрическая проходимость 8 8 Сервис 8 9 Эксплуатация 8 8 Общая оценка 8,40 8,40

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.