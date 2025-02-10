Geely Cityray и Citroen C5 Aircross — тест в цифрах
Тест-драйв кроссоверов Geely Cityray и Citroen C5 Aircross – по этой ссылке.
Ниже – детальное сравнение комплектаций и подробный технический справочник Geely Cityray и Citroen C5 Aircross.
Новые веяния
В былые времена «китайцы» даже в базовых версиях отличались щедрой комплектацией. Сейчас всё поменялось. Так, Cityray в начальном исполнении Comfort (2,86 млн рублей) совсем скромен: две подушки безопасности, однозонный климат-контроль, камера заднего вида, аудиосистема с четырьмя динамиками, а обогреваются тут только передние сиденья.
Версия Luxury (3,09 млн рублей) – это уже шесть подушек безопасности, шесть динамиков, панорамная крыша, отделка кожзамом, электрорегулировки водительского сиденья, система кругового обзора, пакет водительских ассистентов, обогрев руля, ветрового стекла и заднего ряда сидений.
Модификация Flagship (3,21 млн рублей) дополнена электроприводами правого переднего кресла и пятой двери, фоновой подсветкой, беспроводным зарядником и 19‑дюймовыми колесами вместо 18‑дюймовых. Ну а Flagship Sport (3,25 млн рублей) отличается только декором кузова и салона.
Citroen, напротив, поменял подход. Раньше начальные версии были не особо насыщенными – за многое приходилось доплачивать. Теперь комплектация одна, и весьма богатая: шесть подушек безопасности, круиз-контроль с лимитером, система кругового обзора, раздельный климат-контроль, электропривод багажной двери, электрорегулировки, обогрев и функция массажа передних сидений. По большому счету, не хватает только обогрева руля и ветрового стекла.
Фишка Citroen C5 Aircross – амортизаторы
На небольших неровностях шток амортизаторов Progressive Hydraulic Cushions работает с небольшим сопротивлением, что повышает ездовой комфорт на мелочевке.
На серьезных в дело вступают гидродемпферы, эффективно гасящие энергию удара и не допускающие пробоев.
По заявлению производителя, ресурс таких амортизаторов ничем не отличается от традиционных.
При минусовых температурах подвеска Progressive Hydraulic Cushions не теряет эффективности.
Номинант Гран-при «За рулем» – 2025
К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.
Данные производителей
|
|
Citroen C5 Aircross
|
Geely Cityray
|
Снаряженная / полная масса, кг
|
1485 / 1887
|
1545 / 1930
|
Время разгона 0–100 км/ч, с
|
10,4
|
8,9
|
Максимальная скорость, км/ч
|
200
|
190
|
Топливо / запас топлива, л
|
АИ-95 / 53
|
АИ-92...95 / 51
|
Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл, л / 100 км
|
7,5 / 5,9 / 7,0
|
8,0 / 5,7 / 6,5
|
ДВИГАТЕЛЬ
|
Тип
|
бензиновый
|
бензиновый
|
Расположение
|
спереди, поперечно
|
спереди, поперечно
|
Конфигурация / число клапанов
|
Р4 / 16
|
Р4 / 16
|
Рабочий объем
|
1598 см³
|
1499 см³
|
Мощность
|
129 кВт / 175 л. с. при 5500 об/мин
|
108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин
|
Крутящий момент
|
250 Н·м при 1750 об/мин
|
270 Н·м при 2000–3500 об/мин
|
ТРАНСМИССИЯ
|
Тип привода
|
передний
|
передний
|
Коробка передач
|
А8
|
Р7
|
Передаточные числа:
|
5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,00
|
3,53 / 2,81 / 2,36 / 1,04 / 1,11 / 0,85 / 0,73 / 2,91
|
Главная передача
|
4,01
|
4,67 / 3,43
|
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
|
Подвеска: спереди / сзади
|
McPherson / независимая многорычажная
|
McPherson / упругая поперечная балка
|
Рулевое управление
|
реечное, с ЭУР
|
реечное, с ЭУР
|
Тормоза: спереди / сзади
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
дисковые вентилируемые / дисковые
|
Шины
|
235/55 R18
|
235/45 R19
Геометрическая проходимость
|
|
Citroen C5 Aircross
|
Geely Cityray
|
Просвет, мм
|
|
a
|
175
|
175
|
b
|
205
|
195
|
c
|
205
|
220
|
Угол
|
|
α
|
19,5°
|
22,0°
|
β
|
27,5°
|
25,0°
|
γ
|
17,0°
|
16,5°
Сервис в цифрах
|
|
Периодичность ТО
|
Гарантия
|
Дилеры
|
Citroen C5 Aircross
|
20 000 км* или 12 месяцев
|
3 года или 100 000 км
|
52
|
Geely Cityray
|
10 000 км или 12 месяцев
|
5 лет или 150 000 км
|
216
* Замена масла – раз в 10 000 км.
Толщина лакокрасочного покрытия, мкм
|
|
Citroen C5 Aircross
|
Geely Cityray
|
Капот
|
90–100
|
115–125
|
Крыло переднее
|
110–120
|
106–135
|
Крыло заднее
|
110–120
|
105–135
|
Дверь передняя
|
110–115
|
100–125
|
Дверь задняя
|
110–115
|
100–130
|
Дверь багажника
|
н.д.
|
105–125
Экспертная оценка автомобилей
|
Модель
|
Citroen C5 Aircross
|
Geely Cityray
|
Рабочее место водителя
|
Сиденье
|
9
|
8
|
Органы управления
|
9
|
8
|
Обзор
|
9
|
8
|
Салон
|
Передняя часть
|
9
|
9
|
Задняя часть
|
8
|
9
|
Багажник
|
8
|
9
|
Ходовые качества
|
Динамика
|
8
|
9
|
Тормоза
|
8
|
8
|
Управляемость
|
8
|
9
|
Комфорт
|
Шум
|
9
|
8
|
Плавность хода
|
8
|
8
|
Климат
|
9
|
8
|
Приспособленность к России
|
Геометрическая проходимость
|
8
|
8
|
Сервис
|
8
|
9
|
Эксплуатация
|
8
|
8
|
Общая оценка
|
8,40
|
8,40
Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.
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