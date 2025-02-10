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Geely Cityray и Citroen C5 Aircross — тест в цифрах

«За рулем» сравнил комплектации переднеприводных кроссоверов

Тест-драйв кроссоверов Geely Cityray и Citroen C5 Aircross – по этой ссылке.

Ниже – детальное сравнение комплектаций и подробный технический справочник Geely Cityray и Citroen C5 Aircross.

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
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Новые веяния

В былые времена «китайцы» даже в базовых версиях отличались щедрой комплектацией. Сейчас всё поменялось. Так, Cityray в начальном исполнении Comfort (2,86 млн рублей) совсем скромен: две подушки безопасности, однозонный климат-контроль, камера заднего вида, аудиосистема с четырьмя динамиками, а обогреваются тут только передние сиденья.

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Версия Luxury (3,09 млн рублей) – это уже шесть подушек безопасности, шесть динамиков, панорамная крыша, отделка кожзамом, электрорегулировки водительского сиденья, система кругового обзора, пакет водительских ассистентов, обогрев руля, ветрового стекла и заднего ряда сидений.

Модификация Flagship (3,21 млн рублей) дополнена электроприводами правого переднего кресла и пятой двери, фоновой подсветкой, беспроводным зарядником и 19‑дюймовыми колесами вместо 18‑дюймовых. Ну а Flagship Sport (3,25 млн рублей) отличается только декором кузова и салона.

Citroen, напротив, поменял подход. Раньше начальные версии были не особо насыщенными – за многое приходилось доплачивать. Теперь комплектация одна, и весьма богатая: шесть подушек безопасности, круиз-контроль с лимитером, система кругового обзора, раздельный климат-контроль, электропривод багажной двери, электрорегулировки, обогрев и функция массажа передних сидений. По большому счету, не хватает только обогрева руля и ветрового стекла.

Фишка Citroen C5 Aircross – амортизаторы

Амортизаторы Progressive Hydraulic Cushions – гидравлические, в их конструкции газ не применяется.
Амортизаторы Progressive Hydraulic Cushions – гидравлические, в их конструкции газ не применяется.

На небольших неровностях шток амортизаторов Progressive Hydraulic Cushions работает с небольшим сопротивлением, что повышает ездовой комфорт на мелочевке.

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На серьезных в дело вступают гидродемпферы, эффективно гасящие энергию удара и не допускающие пробоев.

По заявлению производителя, ресурс таких амортизаторов ничем не отличается от традиционных.

При минусовых температурах подвеска Progressive Hydraulic Cushions не теряет эффективности.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада. Гран-при

Geely Cityray и Citroen C5 Aircross
Geely Cityray и Citroen C5 Aircross

Данные производителей

Citroen C5 Aircross

Geely Cityray

Снаряженная / полная масса, кг

1485 / 1887

1545 / 1930

Время разгона 0–100 км/ч, с

10,4

8,9

Максимальная скорость, км/ч

200

190

Топливо / запас топлива, л

АИ-95 / 53

АИ-92...95 / 51

Расход топлива: город / трасса / смешанный цикл, л / 100 км

7,5 / 5,9 / 7,0

8,0 / 5,7 / 6,5

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1598 см³

1499 см³

Мощность

129 кВт / 175 л. с. при 5500 об/мин

108 кВт / 147 л. с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

250 Н·м при 1750 об/мин

270 Н·м при 2000–3500 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

Коробка передач

А8

Р7

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / VII / з.х.

5,07 / 2,97 / 1,95 / 1,47 / 1,23 / 1,00 / 0,81 / 0,67 / 4,00

3,53 / 2,81 / 2,36 / 1,04 / 1,11 / 0,85 / 0,73 / 2,91

Главная передача

4,01

4,67 / 3,43

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / независимая многорычажная

McPherson / упругая поперечная балка

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые вентилируемые / дисковые

дисковые вентилируемые / дисковые

Шины

235/55 R18

235/45 R19

Геометрическая проходимость

Citroen C5 Aircross

Geely Cityray

Просвет, мм

a

175

175

b

205

195

c

205

220

Угол

α

19,5°

22,0°

β

27,5°

25,0°

γ

17,0°

16,5°

Сервис в цифрах

Периодичность ТО

Гарантия

Дилеры

Citroen C5 Aircross

20 000 км* или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

52

Geely Cityray

10 000 км или 12 месяцев

5 лет или 150 000 км

216

* Замена масла – раз в 10 000 км.



Толщина лакокрасочного покрытия, мкм

Citroen C5 Aircross

Geely Cityray

Капот

90–100

115–125

Крыло переднее

110–120

106–135

Крыло заднее

110–120

105–135

Дверь передняя

110–115

100–125

Дверь задняя

110–115

100–130

Дверь багажника

н.д.

105–125

Экспертная оценка автомобилей

Модель

Citroen C5 Aircross

Geely Cityray

Рабочее место водителя

Сиденье

9

8

Органы управления

9

8

Обзор

9

8

Салон

Передняя часть

9

9

Задняя часть

8

9

Багажник

8

9

Ходовые качества

Динамика

8

9

Тормоза

8

8

Управляемость

8

9

Комфорт

Шум

9

8

Плавность хода

8

8

Климат

9

8

Приспособленность к России

Геометрическая проходимость

8

8

Сервис

8

9

Эксплуатация

8

8

Общая оценка

8,40

8,40

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка – 10 баллов (идеал), 8 баллов – норма для машин этого класса.

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Тимкин Юрий
Фото:Константин Якубов
Количество просмотров 1014
10.02.2025 
Фото:Константин Якубов
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