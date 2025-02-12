Выбирайте лучший минивэн 2024 года — выигрывайте новую Ладу!
Класс минивэнов, определенно, переживает подъем – китайские компании изучают возможный спрос среди россиян и не скупятся на «забросы» ярких новинок этого сегмента. 2024 год стал ярким тому свидетельством: сразу четыре бренда привезли к нам в страну большие семейные авто. Какое из них окажется неудачным маркетинговым тестом, а какое закрепится и получит устойчивый спрос? Решать нам с вами!
Вовсю работает престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2025. Напомним, что сейчас проходит голосование, через которое мы с вами определяем лучшие новые модели машин, оказавшиеся у нас в прошлом году. Какие именно из новинок достойны считаться фаворитами, определяет самое объективное жюри в мире – вы, читатели «За рулем»!
Как попасть в жюри конкурса? Для этого нужно всего лишь пройти своего рода экзитпол – проголосовать за понравившуюся модель прямо под этой публикацией и выяснить, кто уже выбивается в лидеры, а затем перейти в большое онлайн-голосование. И решить, какие новинки авторынка будут признаны лучшими.
Зачем это нужно? Во-первых, вы участвуете в увлекательном и очень масштабном процессе – премия-то всероссийская! А во-вторых, получаете шанс выиграть новый автомобиль! В этом году среди всех читателей, голосовавших за лучшие машины 2024 года, мы разыгрываем три автомобиля Lada – Vesta, Vesta SW и Vesta SW Cross.
Нет лучшей подготовки к участию в жюри конкурса, чем подробное ознакомление со всеми материалами, в которых мы рассказываем вам о новых моделях – участниках премии. Итак, вот они, абсолютно новые минивэны на российском рынке – переходите по ссылкам, читайте и возвращайтесь в опрос под публикацией.
В очередной раз заметим, что к участию в Гран-при «За рулем» мы допускаем только абсолютно новые модели – то есть дебютировавшие в России в 2024 году или сменившие поколение. Поэтому новые двигатели или обновление внешности мы не считаем. Но Forthing M7, GAC M8, Geely Okavango и Haima 7X – абсолютные новички. Давайте решим, какой из них достоин лидерства в классе!
Внимание: прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свое мнение в мини-опросе под публикацией. Это очень важно!