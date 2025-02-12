Гран-при
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Выиграй Ладу!
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Выбирайте лучший минивэн 2024 года — выигрывайте новую Ладу!

Сразу четыре минивэна вышли на российский рынок в 2024 году

Класс минивэнов, определенно, переживает подъем – китайские компании изучают возможный спрос среди россиян и не скупятся на «забросы» ярких новинок этого сегмента. 2024 год стал ярким тому свидетельством: сразу четыре бренда привезли к нам в страну большие семейные авто. Какое из них окажется неудачным маркетинговым тестом, а какое закрепится и получит устойчивый спрос? Решать нам с вами!

Вовсю работает престижная автомобильная премия России – Гран-при «За рулем» 2025. Напомним, что сейчас проходит голосование, через которое мы с вами определяем лучшие новые модели машин, оказавшиеся у нас в прошлом году. Какие именно из новинок достойны считаться фаворитами, определяет самое объективное жюри в мире – вы, читатели «За рулем»!

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Как попасть в жюри конкурса? Для этого нужно всего лишь пройти своего рода экзитпол – проголосовать за понравившуюся модель прямо под этой публикацией и выяснить, кто уже выбивается в лидеры, а затем перейти в большое онлайн-голосование. И решить, какие новинки авторынка будут признаны лучшими.

Зачем это нужно? Во-первых, вы участвуете в увлекательном и очень масштабном процессе – премия-то всероссийская! А во-вторых, получаете шанс выиграть новый автомобиль! В этом году среди всех читателей, голосовавших за лучшие машины 2024 года, мы разыгрываем три автомобиля Lada – Vesta, Vesta SW и Vesta SW Cross. Гран-при

Нет лучшей подготовки к участию в жюри конкурса, чем подробное ознакомление со всеми материалами, в которых мы рассказываем вам о новых моделях – участниках премии. Итак, вот они, абсолютно новые минивэны на российском рынке – переходите по ссылкам, читайте и возвращайтесь в опрос под публикацией.

Forthing M7, минивэн, 224 л. с., задний привод
GAC M8, минивэн, 231 л. с., передний привод

Geely Okavango, минивэн, 200 л. с., передний привод
Haima 7X, минивэн, 182 л. с., передний привод

В очередной раз заметим, что к участию в Гран-при «За рулем» мы допускаем только абсолютно новые модели – то есть дебютировавшие в России в 2024 году или сменившие поколение. Поэтому новые двигатели или обновление внешности мы не считаем. Но Forthing M7, GAC M8, Geely Okavango и Haima 7X – абсолютные новички. Давайте решим, какой из них достоин лидерства в классе!

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Внимание: прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свое мнение в мини-опросе под публикацией. Это очень важно!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.

  • Генеральный партнер Гран-при «За рулем» 2025 – холдинг Cordiant.
  • Номинанты Гран-при «За рулем» 2025 – тут.
  • О победителях Гран-при «За рулем» 2024 можно узнать здесь.
  • О том, кому из наших читателей достались призовые машины в прошлый раз, читайте здесь.
11 февраля
Лучший минивэн 2024 года — это...

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Фото:фирмы-производители и «За рулем»
Количество просмотров 11
12.02.2025 
Фото:фирмы-производители и «За рулем»
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