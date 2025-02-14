#
Выиграй Ладу!
Где сэкономить?ГАИПутешествуй!Лайфхаки читателейАвтоподборТаксиЛьготный автокредитСпросить у экспертаФотогид (ТО+ремонт)ОСАГОКитайские автоПДД-задачкиСССРАвтоспортШиныНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Улучшаем проходимость внедорожника — пошаговая инструкция
14 февраля
Улучшаем проходимость внедорожника — пошаговая инструкция
Эксперт Хлебушкин рассказал, как поставить...
Как работает конфискация автомобилей за пьяную езду
14 февраля
Как работает конфискация автомобилей за пьяную езду
«Российская газета»: за повторную пьянку за...
«Кировец» К-744Р на территории завода
14 февраля
Процесс проконтролируют удаленно: в России наладят выпуск тракторов-беспилотников
Кировский Завод в 2030 году выпустит партию...

Названы риски несвоевременной замены свечей зажигания

Эксперт «За рулем» дал рекомендации по срокам замены свечей зажигания

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Какие признаки говорят о том, что свечи зажигания пора менять?

Гран-при «За рулем» 2025 стартовал!Вы помогаете нам определить лучшие новинки автомобильного рынка России, а мы по традиции разыгрываем три автомобиля.Участвовать может каждый – нужно лишь заполнить анкету.
ВЫИГРАЙ ЛАДУ!

Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

– Первым признаком является пробег, соответствующий регламентной замене по инструкции. Но не путайте это с регламентом по годам: от времени свечи не изнашиваются.

Вторым признаком является плохой холодный пуск двигателя. Возможны и пропуски в работе одного или нескольких цилиндров – этот дефект отмечается на слух (двигатель троит), по падению мощности и загоранию сигнализатора Check engine.

Перепробег свечей и движение с неисправными свечами опасны для двигателя. Возможна поломка самой свечи, что «убьет» мотор, выход из строя катушки зажигания и повреждение каталитического нейтрализатора.

Рекомендуем
Заменил особые свечи на обычные — навредил двигателю. Правда или миф?

У вас есть вопросы? Присылайте их через наш бот-предложку в Телеграм. Либо напишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».

  • О том, как повысить мощность мотора заворотом свечей зажигания, рассказано тут.
  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Подпишитесь на «За рулем» в

Ревин Алексей
Фото:
«За рулем»
Количество просмотров 6
14.02.2025 
Фото:
«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0