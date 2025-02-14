Названы риски несвоевременной замены свечей зажигания

Эксперт «За рулем» дал рекомендации по срокам замены свечей зажигания

Вопрос от читателя «За рулем»:

– Какие признаки говорят о том, что свечи зажигания пора менять?

Ответ эксперта

Алексей Ревин, редактор «За рулем»:

– Первым признаком является пробег, соответствующий регламентной замене по инструкции. Но не путайте это с регламентом по годам: от времени свечи не изнашиваются.

Вторым признаком является плохой холодный пуск двигателя. Возможны и пропуски в работе одного или нескольких цилиндров – этот дефект отмечается на слух (двигатель троит), по падению мощности и загоранию сигнализатора Check engine.

Перепробег свечей и движение с неисправными свечами опасны для двигателя. Возможна поломка самой свечи, что «убьет» мотор, выход из строя катушки зажигания и повреждение каталитического нейтрализатора.

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