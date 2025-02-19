Выбираем лучшие пикап и фургон — выигрываем Ладу!

Два фургона и четыре пикапа дебютировали в России в 2024 году

Если фургоны в России любят давно и справедливо, то пикапы до недавней поры вниманием у нас обласканы не были. Что ж, китайская экспансия многое перевернула с ног на голову – революция назревает и в сегменте коммерческой техники! В дополнение к двум новым фургонам/комби в 2024 году дебютировало сразу четыре пикапа. Не спорим, компания получилась пестрая, но так выбирать фаворита даже интереснее.

Продолжается работа престижной автомобильной премии России – Гран-при «За рулем» 2025. В данный момент идет голосование, через которое выявляются лучшие новые модели машин, стартовавшие в РФ в 2024-м. А какие именно дебютанты за счет своих качеств достойны считаться лучшими, определит самое честное жюри в мире – читатели «За рулем»!

В жюри этого престижного конкурса может попасть каждый, кто примет участие в предварительном голосовании за понравившуюся модель прямо под этой публикацией, а затем перейдет в большое онлайн-голосование. Давайте решим, какие прошлогодние новинки авторынка по праву являются лучшими, а каким место на свалке истории!

Стоит напомнить, что кроме самого удовольствия от этого масштабного процесса вы получаете шанс выиграть новый автомобиль! В этом году среди всех читателей, голосовавших за лучшие машины 2024 года, мы разыгрываем три машины Lada – Vesta, Vesta SW и Vesta SW Cross.

Чтобы качественно подготовится к участию в жюри конкурса, рекомендуем почитать всё, что сайт «За рулем» писал о наших сегодняшних соперниках. Вот они, абсолютно новые фургоны/комби и пикапы – переходите по ссылкам, изучайте материалы и возвращайтесь в опрос под публикацией.

ГАЗ Соболь NN 4x4, фургон/комби, 150 л. с., полный привод Sollers ST6, пикап, 136–176 л. с., полный привод

Ambertruck Work, пикап, 128 л. с., полный привод JAC T9, пикап, 224 л. с., полный привод

Foton Toano, фургон, 150 л. с., задний привод Foton Tunland G7, пикап, 162 л. с., полный привод

Обращаем внимание на то, что к участию в Гран-при «За рулем» мы допускаем только абсолютно новые модели – то есть дебютировавшие в России в 2024 году или сменившие поколение. Изменение гаммы моторов, рестайлинг, фейслифтинг, новые версии и специсполнения – не в счет. А вот ГАЗ Соболь NN 4x4, Sollers ST6, Ambertruck Work, JAC T9, Foton Toano и Foton Tunland G7 – как раз их числа реальных новинок. Давайте же решим, какая из них лучше подходит на роль незаменимого помощника!

Внимание: прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свое мнение в мини-опросе под публикацией. Это очень важно!

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.