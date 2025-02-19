Выбираем лучшие пикап и фургон — выигрываем Ладу!
Если фургоны в России любят давно и справедливо, то пикапы до недавней поры вниманием у нас обласканы не были. Что ж, китайская экспансия многое перевернула с ног на голову – революция назревает и в сегменте коммерческой техники! В дополнение к двум новым фургонам/комби в 2024 году дебютировало сразу четыре пикапа. Не спорим, компания получилась пестрая, но так выбирать фаворита даже интереснее.
Продолжается работа престижной автомобильной премии России – Гран-при «За рулем» 2025. В данный момент идет голосование, через которое выявляются лучшие новые модели машин, стартовавшие в РФ в 2024-м. А какие именно дебютанты за счет своих качеств достойны считаться лучшими, определит самое честное жюри в мире – читатели «За рулем»!
В жюри этого престижного конкурса может попасть каждый, кто примет участие в предварительном голосовании за понравившуюся модель прямо под этой публикацией, а затем перейдет в большое онлайн-голосование. Давайте решим, какие прошлогодние новинки авторынка по праву являются лучшими, а каким место на свалке истории!
Стоит напомнить, что кроме самого удовольствия от этого масштабного процесса вы получаете шанс выиграть новый автомобиль! В этом году среди всех читателей, голосовавших за лучшие машины 2024 года, мы разыгрываем три машины Lada – Vesta, Vesta SW и Vesta SW Cross.
Чтобы качественно подготовится к участию в жюри конкурса, рекомендуем почитать всё, что сайт «За рулем» писал о наших сегодняшних соперниках. Вот они, абсолютно новые фургоны/комби и пикапы – переходите по ссылкам, изучайте материалы и возвращайтесь в опрос под публикацией.
Обращаем внимание на то, что к участию в Гран-при «За рулем» мы допускаем только абсолютно новые модели – то есть дебютировавшие в России в 2024 году или сменившие поколение. Изменение гаммы моторов, рестайлинг, фейслифтинг, новые версии и специсполнения – не в счет. А вот ГАЗ Соболь NN 4x4, Sollers ST6, Ambertruck Work, JAC T9, Foton Toano и Foton Tunland G7 – как раз их числа реальных новинок. Давайте же решим, какая из них лучше подходит на роль незаменимого помощника!
Внимание: прежде чем перейти в форму для голосования, оставьте свое мнение в мини-опросе под публикацией. Это очень важно!