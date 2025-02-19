Как с помощью трубочки для напитков открыть замерзший замок

Эксперт Ревин рассказал, как открыть дверь автомобиля, если замерз замок

Механический замок двери часто становится серьезным препятствием при попытке попасть в машину с разряженным аккумулятором. И когда он отказывает, перед владельцем возникает настоящая проблема. Особенно часто это происходит зимой, когда АКБ выходят из строя, а замок замерзает из-за просочившейся в него влаги.

У некоторых автомобилей, таких как Ford Focus второго поколения, доступ под капот можно получить только с помощью ключа.

Размораживаем механизм

Существуют специальные размораживатели для замков, но они не пользуются большим спросом у людей, которые привыкли, что их автомобиль открывается с кнопки на брелоке, ключе или просто при приближении к машине. А если такой препарат и есть, то он часто лежит в багажнике, до которого тоже не добраться.

Поэтому лучше хранить размораживатель дома и при необходимости воспользоваться им (либо купить в ближайшем автомагазине). Также может помочь теплый баллон с жидкостью WD-40.

Если неприятность застигла вас вдали от дома и рядом нет автомагазинов, то придется использовать другие способы.

Первым делом очистите наружную поверхность личинки замка ото льда. Затем добейтесь того, чтобы ключ входил в личинку на полную глубину. Это можно сделать, периодически отогревая ключ руками или, если есть, зажигалкой.

Как только ключ начал вставляться на полную глубину, попробуйте его повернуть. Но будьте готовы к тому, что лед, проникший в кодовые элементы замка, будет мешать.

И вот тут-то стоит воспользоваться коктейльной трубочкой. Ее можно приобрести в ближайшем продовольственном магазине, взяв в придачу небольшой пакетик сока или молока.

Вставляем трубочку в личинку и дуем в нее.

Теплый воздух, который вы вдуваете в замочную скважину, разморозит кодовые элементы, и вставленный ключ повернется. Но помните, что после открытия автомобиля необходимо будет позаботиться о полной разморозке и смазке замка. Вдуваемый через трубочку воздух не только теплый, но и влажный, поэтому замок вскоре может прихватить еще сильнее.

И не забудьте вытереть ключ от капелек воды, если он используется и в замке зажигания. Не хватало, чтобы влага попала также в этот замок и он тоже замерз!

Как предотвратить замерзание

В качестве профилактики рекомендую периодически смазывать личинку замка, даже если открывание дверей на вашей машине дистанционное. Мало ли что может случиться. Никому не понравится идея взламывать собственную машину, да еще и на морозе!

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