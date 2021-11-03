Чем опасен сильный разряд аккумулятора при замерзании в авто

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Как отмечают специалисты сервис-центров, нередко причинами плохого пуска окоченевшего на морозе мотора оказываются дефекты бортовой сети автомобиля и плохая работа аккумуляторной батареи (АКБ). На каких моментах следует акцентировать внимание, чтобы избежать подобных проблем?

Не секрет, что осенью и зимой у автомобилей чаще всего фиксируются проблемы, связанные с затрудненным пуском холодного двигателя. Наверняка многим водителям знакома такая ситуация: когда включаешь стартер, он «молчит», а вместо этого слышны какие-то щелчки. Приходится несколько раз подряд включать-выключать зажигание, чтобы «пускач» наконец начал прокручивать стартер.

Впрочем, приведенный выше пример — это, как говорится, только «цветочки»! Как правило, при наличии исправной системы зажигания и правильно заряженной батареи причина подобных неполадок выявляется легко. Обычно они вызваны ослаблением механических соединений силовых проводов, питающих стартер, а также коррозией контактирующих поверхностей.

Например, при перепадах температур нередко слабеет «хват» стальных наконечников у мощных кабелей, соединяемых со свинцовыми выводами батареи. А неплотное соединение — это, по сути, своеобразный изолятор, резко снижающий пусковой ток. Поэтому самый простой способ устранения дефекта — своевременное подтягивание всех резьбовых и винтовых контактов бортовой электросети. Особенно это важно проверять на проводах, идущих к аккумулятору.

Когда замерзает электролит

Гораздо хуже, если виновником затрудненного пуска холодного двигателя становится сам бортовой источник питания. На этом эксплуатационном аспекте следует заострить внимание. Начнем с того, что стартерный автомобильный аккумулятор — это электрохимический свинцово-кислотный источник тока. Поэтому его работоспособность и пусковые характеристики во многом зависят от таких показателей, как температура внешней среды, степень заряженности и плотность электролита, залитого в АКБ. Чтобы лучше понять их взаимосвязь, приведем в качестве примера исследования специалистов словенской компании TAB, выпускающей одноименные аккумуляторы TAB, а также популярные батареи Topla.

Итак, при правильной эксплуатации АКБ, когда она полностью заряжена, плотность электролита будет близка к значению 1,29 г/см3 и сохранять свою текучесть почти до —60о С. Это значит, что аккумулятор будет крутить стартер даже при —50о С. Это качество фирменных батарей TAB и Topla уже по достоинству оценили многие российские автовладельцы, в том числе и те, кто проживает на Севере. Когда же уровень заряда аккумулятора понижается наполовину (до 50%), плотность его электролита падает до 1,19 г/см3. В этом случае он, конечно, тоже будет кратковременно работать, но только при температурах не ниже —24о С, при которой электролит попросту замерзнет.

Контроль за уровнем заряда АКБ

Следует понимать: приведенные как пример значения параметров АКБ обозначены как предельные. Очевидно, нарушать эти границы совсем нежелательно. Однако, часто из-за отсутствия опыта, некоторые автомобилисты этот факт игнорируют. Между тем в зимний период, особенно когда машина ночует на улице в сильные морозы, крайне важно контролировать уровень заряда аккумулятора и, если АКБ обслуживаемая, еще и плотность электролита.

Помните: электролит с плотностью менее 1,18 г/см3, находящийся в разряженном АКБ, может замерзнуть даже при относительно слабых (до —20о С) холодах. Причем при замерзании электролит превращается в лед. Расширяясь на морозе, он способен повредить как пластины батареи, так и ее корпус, который в подобных случаях нередко разбухает или трескается. В итоге аккумулятор выходит из строя, после чего его приходится попросту менять.

Пусковая энергетика

Отдельный вопрос — энергетические характеристики стартерного аккумулятора. В наших предыдущих статьях уже вкратце сообщалось о таких параметрах, как емкость (С20) и ток холодной прокрутки (ССА). Рекомендуемые значения данных параметров обычно указываются в инструкции к автомобилю. Очевидно, что они тоже зависят от температуры внешней среды. При ее понижении емкость АКБ и выдаваемый пусковой ток тоже уменьшаются, причем характер этой зависимости оказывается нелинейным.

Кстати, не все водители знают, что нормативный ток холодной прокрутки ССА) измеряется при —18о С. При этом, согласно методике ЕN, напряжение на клеммах АКБ во время испытания не должно опускаться ниже 6,2 В. На этот момент стоит обратить особое внимание. По мнению специалистов компании TAB, в машинах, которые зимой часто эксплуатируются при температурах ниже —18о С, предпочтительнее использовать аккумуляторы с максимально возможным пусковым током (фото выше). Это позволит избежать проблем с запуском двигателя при сильных холодах.

Запас емкости лишним не будет

Данная рекомендация обусловлена спецификой работы бортовых компьютеров в ряде современных автомобилей. Их «электронные мозги» прерывают процедуру запуска двигателя, когда напряжение бортсети в начальной фазе (первые 10–20 мс работы стартера) падает ниже заданного предела 5,5 В. Поэтому, чтобы напряжение не «проседало» до критического уровня при запуске застывшего на морозе двигателя, рекомендуется взять АКБ с более высокой, чем у штатной батареи, энергоемкостью.

В качестве примера рассмотрим случай, когда в машине штатно используется аккумулятор европейского типа с емкостью 60 Ач и пусковым током до 600 А. Найти АКБ с такими параметрами труда не составит. Однако, следуя рекомендациям специалистов TAB, в канун зимы лучше установить более мощную батарею того же типоразмера. Например, популярный аккумулятор Topla Energy с емкостью 66 Ач и током 620 А (фото выше). У него более чем 10-процентное превышение производительности в сравнении со штатным АКБ. А такой запас энергоресурса гарантированно повысит шансы для надежного запуска холодного двигателя в зимний период.