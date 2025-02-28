Последний классик с АЗЛК: конец истории

Эксперт Канунников рассказал о попытках модернизации Москвича-2140

Как создавался и за что ценился на родине и за рубежом Москвич-2140, рассказано тут, тут и тут.

Модификации и прототипы

На базе стандартного автомобиля делали Москвич‑21403 с ручным управлением для инвалидов.

Параллельно с Москвичом‑2140SL создали более простую версию 2140SR (Sport Rallyе), которую планировали выпустить ограниченной партией к Олимпиаде 1980 года.

Опытный образец Москвич‑2140SR.

От стандартного седана эту машину отличали лишь черная по моде тех лет полоса по низу борта, черные бамперы и окантовки стекол, спойлер, противотуманки под передним бампером, колпаки колес.

Но этот автомобиль так и остался прототипом, хотя его успели показать на выставке в Лейпциге.

Долгие проводы

В 1982 году машину немного изменили, в основном, снижая металлоемкость. Убрали форточки передних дверей, колпаки колес, шильдики с передних крыльев. Чуть подправили решетку радиатора, поставили передние сиденья с плавной регулировкой спинки и иными подголовниками.

Более радикальные, хотя и не видимые снаружи изменения внедрили в 1985‑м, убрав усилители моторного щита и крыльев, вновь снизив металлоемкость и себестоимость машин. Для модели, которой жить на конвейере осталось недолго, это посчитали приемлемым.

«Сороковые» стали поставлять в такси. Одна из причин этого явно была в том, что спрос на Москвич‑2140, заметно подорожавший в 1979 году, ­снизился.

Последний Москвич‑2140 собрали 8 июня 1988 года, через 12 лет после начала производства. Уже второй год «сороковые» собирали параллельно с Москвичом‑2141, наращивание производства которого шло медленно и трудно.

На конвейере еще собирают Москвичи‑2140, но уже идет и революционный Москвич‑2141.

Из почти 2,3 млн выпущенных автомобилей сегодня еще очень многие на ходу. Некоторые – в приличном состоянии, а иные даже и отреставрированы. Совсем недавно «сороковые» продавали за бесценок, часто чтобы просто освободить гараж. Но пренебрежение и презрение незаметно сменились интересом и уважением, ведь с начала производства Москвича‑2140 прошло уже почти полвека. А значит теперь он – классик, во всех смыслах.

Боливар выдержит

В единственном экземпляре на АЗЛК изготовили тягач для буксировки автомобилей после краш-тестов. Машину, получившую прозвище Боливар, оснастили опытной коробкой передач, импортным сцеплением и сдвоенными задними колесами.

Москвич-Боливар.

Товарищи по социализму

На фоне одноклассников производства социалистических стран Москвич‑2140 технически выглядел вполне солидно.

Moskvich 1500. Задний привод, 1,5 л, 75 л. с. – 18 600 марок.

В ГДР во второй половине 70‑х годов «сороковой» стоил дороже некоторых аналогов, но заметно дешевле Жигулей.

WARTBURG 353. Передний привод, 1 л, 55 л. с. – 16 950 марок. Skoda 120L. Задний мотор, 1,2 л, 58 л. с. – 18 200 марок.

Polski FIAT 125P. Задний привод, 1,3 л, 60 л. с. – 22 000 марок. Dacia 1300. Передний привод, 1,3 л, 54 л. с. – 22 000 марок.

Lada 1200 (ВАЗ‑2101). Задний привод, 1,2 л, 64 л. с. – 21 000 марок. Lada 1500 (ВАЗ‑2103). Задний привод, 1,5 л, 75 л. с. – 23 000 марок.