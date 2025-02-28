Последний классик с АЗЛК: конец истории
Как создавался и за что ценился на родине и за рубежом Москвич-2140, рассказано тут, тут и тут.
Модификации и прототипы
На базе стандартного автомобиля делали Москвич‑21403 с ручным управлением для инвалидов.
Параллельно с Москвичом‑2140SL создали более простую версию 2140SR (Sport Rallyе), которую планировали выпустить ограниченной партией к Олимпиаде 1980 года.
От стандартного седана эту машину отличали лишь черная по моде тех лет полоса по низу борта, черные бамперы и окантовки стекол, спойлер, противотуманки под передним бампером, колпаки колес.
Но этот автомобиль так и остался прототипом, хотя его успели показать на выставке в Лейпциге.
Долгие проводы
В 1982 году машину немного изменили, в основном, снижая металлоемкость. Убрали форточки передних дверей, колпаки колес, шильдики с передних крыльев. Чуть подправили решетку радиатора, поставили передние сиденья с плавной регулировкой спинки и иными подголовниками.
Более радикальные, хотя и не видимые снаружи изменения внедрили в 1985‑м, убрав усилители моторного щита и крыльев, вновь снизив металлоемкость и себестоимость машин. Для модели, которой жить на конвейере осталось недолго, это посчитали приемлемым.
«Сороковые» стали поставлять в такси. Одна из причин этого явно была в том, что спрос на Москвич‑2140, заметно подорожавший в 1979 году, снизился.
Последний Москвич‑2140 собрали 8 июня 1988 года, через 12 лет после начала производства. Уже второй год «сороковые» собирали параллельно с Москвичом‑2141, наращивание производства которого шло медленно и трудно.
Из почти 2,3 млн выпущенных автомобилей сегодня еще очень многие на ходу. Некоторые – в приличном состоянии, а иные даже и отреставрированы. Совсем недавно «сороковые» продавали за бесценок, часто чтобы просто освободить гараж. Но пренебрежение и презрение незаметно сменились интересом и уважением, ведь с начала производства Москвича‑2140 прошло уже почти полвека. А значит теперь он – классик, во всех смыслах.
Боливар выдержит
В единственном экземпляре на АЗЛК изготовили тягач для буксировки автомобилей после краш-тестов. Машину, получившую прозвище Боливар, оснастили опытной коробкой передач, импортным сцеплением и сдвоенными задними колесами.
Товарищи по социализму
На фоне одноклассников производства социалистических стран Москвич‑2140 технически выглядел вполне солидно.
В ГДР во второй половине 70‑х годов «сороковой» стоил дороже некоторых аналогов, но заметно дешевле Жигулей.
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