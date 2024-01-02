У Москвича была спортивная версия? Вы о ней (почти наверняка!) не знали
«За рулем» не раз рассказывал об эволюции модели Москвич-412 – о появившемся в 1975-м Москвиче-2140 и его топ-версии Москвич-2140SL, вышедшей спустя несколько лет. Но мало кто знает, что планировалась еще одна модификация – спортивный Москвич-2140SR. Люксовый 2140SL и спортивный 2140SR на АЗЛК разрабатывали параллельно.
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Буквы SR расшифровывались как «sport racing», и это сразу дает нам понять, что идея исходила от молодых дизайнеров предприятия. Машину планировали представить к Олимпиаде-1980. Фактически спортивный Москвич был производной от версии 2140SL.
Первый опытный образец окрасили в ярко-зеленый цвет «Флора», на кузов нанесли специальную графику с черными полосами и названием версии на задних дверях. Хром на кузове уступил место элементам, окрашенным в черный матовый цвет – привет всем современным спецверсиям с приставкой «Black».
Облик венчал сплиттер под передним бампером, пара противотуманок, оригинальные колпаки колес. Были и мелкие интересные детали: очистители фар, окрашенные в цвет кузов вентиляционные решетки на задних крыльях. В салоне – новый потолок и велюровые обивки сидений с яркими полосами.
Двигатель, трансмиссия, рулевое управление, подвеска и тормоза были стандартными – никто не собирался давать молодым специалистам добро на серьезные переделки. И все же жаль, что в олимпийский 1980 год по конвейеру пошел лишь 2140SL, а молодежная версия 2140SR так и осталась чьей-то осторожной мечтой...
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Источник: Гора автофактов