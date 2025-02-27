3 мотора, 3 дисплея, 6 секунд и 5 звезд — новый городской спринтер

Эксперт Зиновьев оценил технологичного номинанта Гран-при «За рулем» Wey 05

Wey – молодой бренд компании Great Wall. Появился он в 2016 году и специализируется на премиальных гибридных автомобилях. Соответственно, Wey 05 – подзаряжаемый гибрид, что уже отличает его в ряду кроссоверов схожего размера.

Длина автомобиля составляет 4870 мм, ширина – 1960 мм, высота – 1690 мм. То есть, если сравнивать с хорошо знакомыми нам моделями, по размерам он близок к Volkswagen Touareg и Lexus RX.

Завод приводит данные о времени на зарядку батареи. Медленная (от бытовой розетки) до 100% займет 3,5 часа. Быстрая до 80% – 53 минуты, но в этом случае нужен переходной кабель стандарта Type 2.

Интересно, что Wey 05 пришел к нам позже, чем в Европу, где продавался под именем Coffee 01 и в 2022 году прошел тесты EuroNCAP, на которых с запасом получил пять звезд, поразив аудиторию как этим, так и незаурядным наполнением системами безопасности, отработавшими на 94%. Для сравнения, у Audi Q7 данный показатель равен 72%, у BMW X5 – 75%, хотя это более дорогие кроссоверы.

Двигатели Wey 05

Параллельная гибридная схема позволяет передвигаться и чисто на электротяге, и чисто на ДВС, а также используя и то, и другое.

В основе силовой установки – двухлитровый турбомотор серии E20N. Схожий агрегат применяют на внедорожниках Tank. Только мощность его для российского рынка снизили с 204 до 150 л.с.

Электромотор с отдачей 163 л.с., приводящий передние колеса, интегрирован в девятиступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. Задние колеса посредством двухступенчатого редуктора обслуживает второй, 184-сильный электродвигатель.

Комбинированная максимальная мощность силовой установки заявлена на уровне 421 л.с. а максимальный крутящий момент составляет 847 Нм.

Электромоторы питает тяговая батарея емкостью 49 кВт·ч с жидкостным охлаждением. По паспорту заряда хватает на 185 км пробега. Если батарея «выдохлась», можно ехать на бензине: топливный бак вмещает 55 л. Общий реальный запас хода, надо полагать, находится в районе 700 км. Производитель обещает до 864 км, но ездим мы не по лаборатории, да и зима иногда случается.

Внешность продуманная и стильная, но какая-то слишком спокойная и немного не соответствует динамике. Разгоняться до 100 км/ч Wey 05 в реальных условиях может за 6-6,5 секунд.

Wey 05 на ходу

По умолчанию Wey 05 трогается с места посредством задних колес. И это надо учитывать при старте на скользком покрытии или в рыхлых субстанциях, заранее выбирая один из четырех внедорожных режимов.

Но вообще Wey 05 вряд ли создан для преодоления сложных препятствий. Кое-что он может, но возможности вне дорог серьезно ограничивает клиренс 170 мм, а по центру колесной базы висит уязвимая батарея. Поэтому лишний раз не стоит покидать асфальт. Тем более что на асфальте Wey 05 демонстрирует эталонную управляемость.

Похоже, машину действительно создавали с прицелом на избалованный европейский рынок и подвеску настраивали под хорошие дороги. Едет и управляется кроссовер здорово, чему отчасти способствуют штатные шины Pirelli.

Считаем экраны Wey 05: мультимедийная система, панель приборов, на центральной консоли – дисплей управления климатом. Есть еще и проекционный дисплей на ветровое стекло (HUD) – с функцией дополненной реальности.

Что касается шумоизоляции, то она превосходна. На ходу прослушиваются только рабочие звуки от задних колес.

Оснащение Wey 05

Об оснащении проще написать отдельный материал, чем изложить «вкратце». При этом предлагают Wey 05 у нас в единственной комплектации – максимальной. Один только перечень систем помощи водителю состоит из 16 позиций.

А если в двух словах – есть все, что может прийти в голову. Перечислять привычные системы, такие как двухзонный климат-контроль, панорамную крышу, сиденье водителя с функцией памяти, терпения не хватит. Отметим лишь, что в списке оснащения есть фаркоп (!), что для китайских моделей – редкость.

Формально Wey 05 – пятиместный кроссовер. Сзади установлены три подголовника. Но посадочные места неравные: среднее – это жесткая узкая вставка, что подчеркивается складыванием спинок в пропорции 40:20:40.

Салон очень комфортный и просторный. Огорчить может только багажник – заявлен объем всего 371 л. Понятно, что под полом, вместо запаски, размещены электродвигатель и компоненты высоковольтной системы – больше негде. Но, в любом случае, для машины таких размеров багажник маловат. Оправдание: Wey 05 – для удовольствия от движения, а не для перевозки грузов.

Конкуренты Wey 05

Как и прочие премиальные автомобили, Wey 05 недешев. Рекомендованная заводом стартовая цена в феврале составляла 5,7 млн рублей. К тому же кроссовер – гибридный, и рыночные перспективы ограничены в принципе. Доля гибридов на российском рынке новых машин в прошлом году составила 4%.

В конкурентах же числятся Chery Tiggo 8 Pro в гибридной версии, Skywell HT-i, Seres Aito M5 и еще с десяток «негибридов» – у многих есть преимущество в цене.

Wey 05 небезынтересен, сделан качественно и своих покупателей наверняка найдет. А результаты Гран-при «За рулем» расставят все по своим местам.

Номинант Гран-при «За рулем» – 2025

К участию в Гран-при «За рулем» допускаются новые модели, то есть появившиеся в 2024 году или сменившие поколение. Рестайлинг не в счет. Автомобиль выше как раз подходит. Насколько он хорош в своем классе? Это решать вам. Заполните анкету голосования. Среди проголосовавших скоро разыграем три автомобиля Лада.

Эксперимент – выяснили, какой реальный расход у гибридного автомобиля по трассе.