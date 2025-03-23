Спорткары СССР — по примеру Мерседесов, ФИАТов и Феррари

Эксперт Канунников рассказал про удивительные машины советского автоспорта

Кто в СССР делал спорткары

Гоночные и спортивные автомобили 1950-1960 годов остряки называли «бочками». Ведь помимо крупных автозаводов ЗИЛ, ГАЗ и МЗМА такие машины во множестве строили тогда по всей стране самые разные предприятия: мастерские при спортивных клубах, авторемонтные и прочие небольшие заводы, таксомоторные парки. Их конструкции подчас были полукустарными, и выглядели автомобили не только непрезентабельно, но даже и забавно. Отсюда и насмешливое прозвище.

Но иной раз машины, сделанные не главными автозаводами страны (а речь в данном случае именно о таких конструкциях), оказывались очень интересными и с инженерной точки зрения, и стилистически.

Особенно этот касалось спортивных автомобилей – с закрытыми колесами. В те годы они участвовали в гонках вместе с формульными, отличающимися открытыми колесами.

Некоторые спортивные машины выглядели очень интересно и эффектно. Тем более что их дизайн создавали с оглядкой на авторитетные зарубежные образцы.

Авиационные технологии в спорткарах СССР

Среди наиболее интересных по стилистике машин был спорткар «Киев», созданный в конце 1950-х годов совсем не автомобильным предприятием – авиационным ОКБ имени Антонова. Создатели машины явно поглядывали на знаменитое тогда экспериментальное итальянское купе FIAT Turbine 1954 года, о котором писали все автомобильные журналы мира.

Элегантное алюминиевое спортивное купе «Киев».

В отличие от FIAT, «Киев» не имел газотурбинного двигателя. Но внешне киевское купе выглядело эффектно и сделано было аккуратно.

Автомобиль оснастили поднимающимися дверями в стиле знаменитого уже тогда Mercedes-Benz 300SL Gullwing. Именно этот немецкий автомобиль и породил, кстати, всемирную моду на такие двери.

Кузов «Киева», построенный на стальной трубчатой раме, сделали из авиационного дюралюминия, ведь КБ проектировало самолеты.

Спортивный «Киев» в варианте с открытым кузовом.

Конечно, как и все строители советских гоночных машин тех лет, создатели «Киева» были вынуждены приспосабливать к автомобилю в той или иной мере доработанные, но серийные узлы и агрегаты. Сначала на машине стоял мотор Москвича-407, позднее – двигатель от Волги ГАЗ-21, форсированный до 90 л.с.

Существовал и второй «Киев» – с открытым кузовом. Великих спортивных достижений автомобили, правда, не свершили. Зато оставили след в истории как одни из наиболее интересных советских машин тех лет в стиле Gran Turismo.

Спорткары Москвич-СА Советской Армии

Москвич-СА (Советская Армия) – имя условное, поскольку три однотипных, но немного отличающихся дизайном машины в 1957 году построили на автобазе Министерства обороны. Официального имени эти автомобили не имели.

Москвич-СА в варианте с пятиконечной звездой в качестве облицовки радиатора.

Два автомобиля сделали стальными, один – с алюминиевым кузовом. Однако в данном случае применение этого материала себя не оправдало. Большое количество заклепок и усилители кузова практически свели на нет выигрыш в массе, на который рассчитывали конструкторы.

Один из трех Москвичей-СА на трассе гонок.

На Москвичи-СА сначала поставили моторы от Москвича 402, позднее – от Москвича 407, оснащенные двумя карбюраторами. Мощность мотора модели 407 удалось поднять на 10 л.с. – до 55 л.с. Подвески гоночных армейских Москвичей тоже были от серийных машин МЗМА.

К каждому сезоны «армейские» автомобили понемногу модернизировали. В том числе переставляя фары и меняя некоторые наружные элементы кузовов.

Москвичи-СА довольно успешно выступали в гонках до 1961 года и даже принесли своим пилотам одну золотую, три серебряных и две бронзовых медали чемпионатов СССР.

Спортивный МАЗ-1500 из Минска

Автомобиль, внешне очень напоминающий знаменитый Mercedes-Benz 300SLR с заводским обозначение W196S, построил в 1961 году один из белорусских автомобильных заводов. Тот, от которого подобной машины ожидали меньше всего – Минский автомобильный (МАЗ).

МАЗ-1500 с дизайном по мотивам Mercedes-Benz 300SLR.

Открытые спортивные МАЗ-1500 длиной 4000 мм и с колесной базой 2250 мм сделали в двух экземплярах. Дизайн разработали в НАМИ. Стеклопластиковые панели крепили на стальной пространственной раме.

О МАЗ-1500 в 1961 году подробно писал «За рулем».

Элегантная минская машина была интересна не только внешне. Двигатель Москвич-407 рабочим объемом 1,4 л оснастили четырьмя карбюраторами, доведя мощность до 60 л.с. Тормозные барабаны сместили к центру автомобиля для уменьшения неподрессоренных масс. Спереди поставили оригинальную независимую торсионную подвеску, сзади – независимую подвеску De Dion.

Задняя подвеска De Dion и тормоза минского МАЗ-1500.

Тем не менее, тщательно проработанные стилистически и с инженерной точки зрения белорусские автомобили выдающих результатов в гонках не показали.

МАЗ-1500 с колпаками перед фарами и декоративной решеткой радиатора.

Спортивный автомобиль Тарту-1 из Таллина

У элегантного эстонского спортивного автомобиля было два названия: Эстония-8 и Тарту-1. Конструктор А. Сейлер начинал делать машину в Таллине на заводе, где мелкосерийно производили гоночные формулы по имени «Эстония», но потом переехал в Тарту. Там автомобиль и доделали в 1963 году.

Заднемоторный Тарту-1, он же Эстония-8.

Дизайн Тарту-1 заимствовали у известного тогда британского автомобиля Cooper T49 Monaco. Кстати, даже руль в эстонской машине расположили справа.

Совсем необычной для советского автопрома была среднемоторная компоновка Тарту: двигатель расположили за гонщиком.

Тарту-1 после начала реставрации.

На машине стоял форсированный мотор ГАЗ-21 и коробка передач ЗАЗ-965. Интересно, что от 21-й Волги заимствовали и задние фонари, которые выглядели на приземистой открытой машине довольно забавно.

Тарту-1 построили на стальной трубчатой раме и со стальным кузовом. Вся верхняя часть кузова поднималась целиком для доступа к агрегатам и узлам.

Какие советские спорткары дожили до наших дней

Самое удивительное, что открытый «Киев» и Тарту- 1 сохранились до нашего времени и, к счастью, попали в хорошие руки.

А эстонская машина после тщательной реставрации даже осталась на ходу – как шесть десятилетий назад.

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