Легкий транспорт спецназа — в чем его преимущества
В последнее время в качестве транспортных средств спецподразделения и штурмовые группы все чаще используют квадроциклы, мотовездеходы и багги. Скорость, проходимость и маневренность очень востребованы на передовой.
Правда, в среде создателей, поставщиков, да и заказчиков подобной техники для армии наметилась тенденция к укрупнению изделий – от роста кубатуры двигателей до увеличения габаритов и количества мест.
Но от «малых форм» отказываться рано. Небольшой транспорт легче замаскировать, спрятать, в случае необходимости – эвакуировать или, скажем, вытащить из непролазной грязи на руках только силами экипажа.
Интересной разработкой на тему «легкое специальное транспортное средство» стало изделие Персей компании УКЭР.
Сколько стоит военное багги
Начнем с цифр и сравним легкое багги Персей с тактическим квадроциклом АМ-1. Последний использовался в зоне СВО десантными подразделениями нашей армии. В основе полноприводного квадроцикла лежит гражданская модель Stels ATV Guepard 800 FF Cargo:
- количество мест – 2
- двигатель – 800-кубовый, бензиновый
- мощность – 67 л.с.
- максимальная скорость – 100 км/ч
- запас хода – 300 км
- длина, ширина и высота – 2885×1358×1570 мм
- масса – 605 кг
- стоимость базовой модели – около 1,5 млн рублей.
В основе Персея заднеприводное багги КТА К7 EX EFI:
- двигатель – 276-кубовый, бензиновый
- мощность – 21 л.с.
- максимальная скорость базовой модели – 75 км/ч
- запас хода – 250 км
- длина и ширина – 2340×1400 мм
- масса – 320 кг.
При сопоставимых размерах багги существенно легче. Мало того, цена КТА К7 составляет чуть больше полумиллиона рублей. То есть стоимость исходного шасси Персея в три раза меньше, чем для АМ-1!
Доработки военных багги
Конечно, после всех доработок легкое специальное транспортное средство Персей становится дороже и тяжелее базовой машины, но куда важнее, что оно приобретает.
Дорожный просвет увеличивается с 260 до 350 мм, максимальная скорость теряет совсем немного и составляет 70 км/ч, запас хода остается почти на прежнем уровне – 240 км.
И главное, багги становится трехместным! Экипаж 2+1 означает дополнительное место для стрелка или раненого. Плюс удобная посадка в полноценных анатомических сиденьях с ремнями безопасности, а не верхом, как на квадроцикле.
Еще одно отличие от квадроциклов и ряда боевых багги – бронирование. Разработчики Персея справились со сложнейшей задачей: не перетяжелить машину с малокубатурным двигателем и при этом обеспечить военнослужащим хотя бы минимальную защиту.
Для этого было выполнено локальное противоосколочное бронирование зон риска с помощью легких композитных материалов.
В перечне спецоборудования Персея есть:
- лебедка самовытаскивания
- багажник для грузов
- лопата
- пластиковая канистра емкостью 10 литров
- маскировочная сеть
- расширенный набор источников освещения
- фаркоп
- приспособления для крепления маскировочных веток.
Дополнительное место имеет двойное назначение. Если там находится стрелок, то он может вести огонь из 7,62-мм пулемета ПКМ/Печенег или автоматического 30-мм гранатомета АГС-17/АГС-30.
Для пулемета или гранатомета на крыше машины есть кронштейн для монтажа. Перевозка раненого происходит на сиденье с ремнями безопасности и подножкой.
Согласитесь, боевое трехместное бронированное багги практически в габаритах тяжелого квадроцикла – интересное решение.
Не хватает разве что полного привода. Но, увы, сложная трансмиссия неизбежно переведет машину в другую весовую и ценовую категорию.
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