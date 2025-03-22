Легкий транспорт спецназа — в чем его преимущества

Эксперт Крючков рассказал о новой разработке — бронированном боевом багги Персей

В последнее время в качестве транспортных средств спецподразделения и штурмовые группы все чаще используют квадроциклы, мотовездеходы и багги. Скорость, проходимость и маневренность очень востребованы на передовой.

Правда, в среде создателей, поставщиков, да и заказчиков подобной техники для армии наметилась тенденция к укрупнению изделий – от роста кубатуры двигателей до увеличения габаритов и количества мест.

Но от «малых форм» отказываться рано. Небольшой транспорт легче замаскировать, спрятать, в случае необходимости – эвакуировать или, скажем, вытащить из непролазной грязи на руках только силами экипажа.

Интересной разработкой на тему «легкое специальное транспортное средство» стало изделие Персей компании УКЭР.

От базовой гражданской модели Персей отличает лобовое стекло, локальное бронирование композитными материалами, жесткая крыша. Вооружение представленной модификации – 7,62-мм пулемет ПКМ на кронштейне.

Сколько стоит военное багги

Начнем с цифр и сравним легкое багги Персей с тактическим квадроциклом АМ-1. Последний использовался в зоне СВО десантными подразделениями нашей армии. В основе полноприводного квадроцикла лежит гражданская модель Stels ATV Guepard 800 FF Cargo:

количество мест – 2

двигатель – 800-кубовый, бензиновый

мощность – 67 л.с.

максимальная скорость – 100 км/ч

запас хода – 300 км

длина, ширина и высота – 2885×1358×1570 мм

масса – 605 кг

стоимость базовой модели – около 1,5 млн рублей.

В основе Персея заднеприводное багги КТА К7 EX EFI:

двигатель – 276-кубовый, бензиновый

мощность – 21 л.с.

максимальная скорость базовой модели – 75 км/ч

запас хода – 250 км

длина и ширина – 2340×1400 мм

масса – 320 кг.

На приборной панели расположены влагозащищенные кнопки. Комбинация приборов – цифровая, герметичная. Органы управления: руль, две педали и селектор вариатора.

При сопоставимых размерах багги существенно легче. Мало того, цена КТА К7 составляет чуть больше полумиллиона рублей. То есть стоимость исходного шасси Персея в три раза меньше, чем для АМ-1!

Сиденья экипажа с выраженными боковыми поддержками и четырехточечными ремнями безопасности.

Доработки военных багги

Конечно, после всех доработок легкое специальное транспортное средство Персей становится дороже и тяжелее базовой машины, но куда важнее, что оно приобретает.

Дорожный просвет увеличивается с 260 до 350 мм, максимальная скорость теряет совсем немного и составляет 70 км/ч, запас хода остается почти на прежнем уровне – 240 км.

И главное, багги становится трехместным! Экипаж 2+1 означает дополнительное место для стрелка или раненого. Плюс удобная посадка в полноценных анатомических сиденьях с ремнями безопасности, а не верхом, как на квадроцикле.

Еще одно отличие от квадроциклов и ряда боевых багги – бронирование. Разработчики Персея справились со сложнейшей задачей: не перетяжелить машину с малокубатурным двигателем и при этом обеспечить военнослужащим хотя бы минимальную защиту.

Для этого было выполнено локальное противоосколочное бронирование зон риска с помощью легких композитных материалов.

В оснащение Персея входит пластиковая канистра. Ее емкость позволяет почти полностью заполнить небольшой основной бак.

В перечне спецоборудования Персея есть:

лебедка самовытаскивания

багажник для грузов

лопата

пластиковая канистра емкостью 10 литров

маскировочная сеть

расширенный набор источников освещения

фаркоп

приспособления для крепления маскировочных веток.

Дополнительное место имеет двойное назначение. Если там находится стрелок, то он может вести огонь из 7,62-мм пулемета ПКМ/Печенег или автоматического 30-мм гранатомета АГС-17/АГС-30.

Схема расположения стрелка при ведении огня. Прицеливание и огонь ведутся с колен, которыми стрелок опирается на мягкую подушку сиденья.

Для пулемета или гранатомета на крыше машины есть кронштейн для монтажа. Перевозка раненого происходит на сиденье с ремнями безопасности и подножкой.

Из скетча разработчика понятно, как используется третье сиденье при перевозке раненого.

Согласитесь, боевое трехместное бронированное багги практически в габаритах тяжелого квадроцикла – интересное решение.

Не хватает разве что полного привода. Но, увы, сложная трансмиссия неизбежно переведет машину в другую весовую и ценовую категорию.

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